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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3597359835993600

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37

yanyura , не пойму, расходимся?? Нас обманули?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Т.е вы готовы стать подопытным кроликом?
Не лякайте мене
Я був кращої думки про Ваш розум....
1 Ліки колять тільки хворим
2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кролик
Але коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає...
Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.

ПС
Бамланівімаб у листопаді 2020 року отримав екстрене схвалення до застосування від FDA[6][7][8], і в грудні 2020 року уряд США закупив 950 тисяч доз препарату.[9] У квітні 2021 року екстрене схвалення препарату було скасовано.[10]

Але можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року
дозвіл видано на екстрене застосування «Бамланівімаба» та «Етесевімаба». Ін'єкцію з двох препаратів роблять для лікування легкої або помірної форм COVID-19 у дорослих і дітей старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 та високий ризик розвитку важкої форми хвороби.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:48

budivelnik
Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.

Я писал
Вы-то, в отличие от меня
- переболели коронавирусом
- не вакцинированы.
Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.


Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен.
yanyura
 
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