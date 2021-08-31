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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не лякайте мене
Я був кращої думки про Ваш розум....
1 Ліки колять тільки хворим
2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кролик
Але коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає...
Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.
ПС
Але можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:48
budivelnik
Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.
Я писал
Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен.
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