Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3597359835993600 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37 yanyura , не пойму, расходимся?? Нас обманули? Hotab

Повідомлень: 4461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире yanyura написав: Т.е вы готовы стать подопытным кроликом? Т.е вы готовы стать подопытным кроликом? Не лякайте мене

Я був кращої думки про Ваш розум....

1 Ліки колять тільки хворим

2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кролик

Але коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає...

Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.



ПС

Бамланівімаб у листопаді 2020 року отримав екстрене схвалення до застосування від FDA[6][7][8], і в грудні 2020 року уряд США закупив 950 тисяч доз препарату.[9] У квітні 2021 року екстрене схвалення препарату було скасовано.[10]

Але можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року

дозвіл видано на екстрене застосування «Бамланівімаба» та «Етесевімаба». Ін'єкцію з двох препаратів роблять для лікування легкої або помірної форм COVID-19 у дорослих і дітей старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 та високий ризик розвитку важкої форми хвороби. Не лякайте менеЯ був кращої думки про Ваш розум....1 Ліки колять тільки хворим2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кроликАле коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає...Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.ПСАле можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року budivelnik

Повідомлень: 24907 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 16:48 budivelnik

Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.



Я писал

Вы-то, в отличие от меня

- переболели коронавирусом

- не вакцинированы.

Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.



Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен. Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.Я писалТ.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен. yanyura Повідомлень: 6128 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3597359835993600 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksimus silvestris Сер 01 вер, 2021 15:26