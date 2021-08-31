Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3598359936003601> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37 yanyura , не пойму, расходимся?? Нас обманули? Hotab

Повідомлень: 4461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире yanyura написав: Т.е вы готовы стать подопытным кроликом? Т.е вы готовы стать подопытным кроликом? Не лякайте мене

Я був кращої думки про Ваш розум....

1 Ліки колять тільки хворим

2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кролик

Але коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає...

Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.



ПС

Бамланівімаб у листопаді 2020 року отримав екстрене схвалення до застосування від FDA[6][7][8], і в грудні 2020 року уряд США закупив 950 тисяч доз препарату.[9] У квітні 2021 року екстрене схвалення препарату було скасовано.[10]

Але можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року

дозвіл видано на екстрене застосування «Бамланівімаба» та «Етесевімаба». Ін'єкцію з двох препаратів роблять для лікування легкої або помірної форм COVID-19 у дорослих і дітей старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 та високий ризик розвитку важкої форми хвороби. Не лякайте менеЯ був кращої думки про Ваш розум....1 Ліки колять тільки хворим2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кроликАле коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає...Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.ПСАле можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року budivelnik

Повідомлень: 24908 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 16:48 budivelnik

Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.



Я писал

Вы-то, в отличие от меня

- переболели коронавирусом

- не вакцинированы.

Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.



Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен. Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.Я писалТ.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен. yanyura Повідомлень: 6129 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 16:53 yanyura написав: budivelnik

Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.



Я писал

Вы-то, в отличие от меня

- переболели коронавирусом

- не вакцинированы.

Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.



Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен. Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.Я писалТ.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен. Я щось не зрозумів

1 Де в інструкції до ліків написано що ви не зможете ними лікуватись, чи що ними можна лікувати тільки невакцинованих?

Самі придумали - самі вимагаєте пояснень?

2 Перевожу для тих в кого рація на бронепоїзді а не на транзисторах....

Я відстоюю думку

Якщо людина захворіла - вона зобовязана лікуватись і ліки їй допоможуть

Ви ж пробуєте переконати мене і суспільство в наступному

Треба вколоти вакцину усім,навіть здоровим ...- далі мотивація мене не цікавить.. Я щось не зрозумів1 Де в інструкції до ліків написано що ви не зможете ними лікуватись, чи що ними можна лікувати тільки невакцинованих?Самі придумали - самі вимагаєте пояснень?2 Перевожу для тих в кого рація на бронепоїзді а не на транзисторах....Я відстоюю думкуВи ж пробуєте переконати мене і суспільство в наступному...- далі мотивація мене не цікавить.. budivelnik

Повідомлень: 24908 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 17:00 ЛАД написав: Неадеквата хватает везде:

Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности.

....

Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.

https://detaly.co.il/zhenshhine-politsejskoj-razbili-litso-v-hode-proverki-masochnogo-rezhima-v-avtobuse/

По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении". Неадеквата хватает везде:По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении".

По-моему, коронобесам в погонах проще было попуститься По-моему, коронобесам в погонах проще было попуститься Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15224 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8275 раз. Подякували: 4022 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 17:04 change_pm написав: Chicago judge rules mom cannot see her 11-year-old son because she’s not vaccinated

https://www.msn.com/en-us/news/crime/ch ... entnewsntp

Это выглядит прям как очередная серия "Черного зеркала"

(Так можно говорить? Не запрещено? Я не нарушил этим высказыванием "меморандум Сороса", или "декрет Томоса Фиалы"?)



Если ничего не нарушил - значит не удаляем это сообщение без причин и без уведомлений. Ок, короно-цензор? Это выглядит прям как очередная серия "Черного зеркала"(Так можно говорить? Не запрещено? Я не нарушил этим высказыванием "меморандум Сороса", или "декрет Томоса Фиалы"?)Если ничего не нарушил - значит не удаляем это сообщение без причин и без уведомлений. Ок, короно-цензор? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15224 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8275 раз. Подякували: 4022 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 17:13 Ромасик написав: yanyura написав: Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".



Это ответ и Ромасик'у Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас,Это ответ и'у

слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.



да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать. слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать.

Помнится, коронобесы выписывали штрафы по 17к и 34к за "без маски" в гидропарке, лесу и т.д. И где они теперь? Помнится, коронобесы выписывали штрафы по 17к и 34к за "без маски" в гидропарке, лесу и т.д. И где они теперь? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15224 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8275 раз. Подякували: 4022 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 17:20 Ромасик написав: пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так...

А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали.

Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли) пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так...А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали.Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли)

Держим кулачки за "передовиков вакцинации".

Афганская статистика "вызывает вопросики". Нет ли "пруф-видео" оттуда в жанре "как в Берг*мо": Держим кулачки за "передовиков вакцинации".Афганская статистика "вызывает вопросики". Нет ли "пруф-видео" оттуда в жанре "как в Берг*мо": Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 01 вер, 2021 17:27, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15224 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8275 раз. Подякували: 4022 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 17:26 yanyura написав: Ромасик написав: слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа.

Вот это

интересно, какое отношение "туберкулінодіагностика (проба Манту)" и "щеплення від поліомієліту" имеют к коронавирусу?

и это

это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке". Вот этои это

ой, та лан, мне противоположный табор корону и с чумой и с корью сравнивали. Я не обижаюсь) ой, та лан, мне противоположный табор корону и с чумой и с корью сравнивали. Я не обижаюсь) Ромасик Повідомлень: 2752 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 17:49 budivelnik

Адже лікувати то будуть не всіх , а тільки тих в кого присутній ризик перетікання хвороби з середнього до важкого...

Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.

Ваши слова?



Много раз уже на этой ветке приводились ссылки на медицинские статьи и медиков (не украинских и не российских), что вакцинированные болеют реже и легче, чем невакцинированные.



Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (Л - логика).

Вакцинированным откажут, т.к. в массе

- они болеют реже

- болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней.



Так кто окажется подопытным кроликом?



А вот эти ваши слова

Ви ж пробуєте переконати мене і суспільство в наступному

Треба вколоти вакцину усім,навіть здоровим...-



Прямая подтасовка, приписывание мне того, что я никогда не писал (или пруф!). А вот что писал, приводя конкретные ссылки, так то, что вакцинированные болеют реже и легче, кстати, последняя новость:



Антивакцинатор-антисемит, который первым назвал коронавирус обманом, умер из-за осложнений "ковида-19"

1 сентября 2021



В штате Флорида из-за осложнений коронавируса скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом. Об этом сообщает новостной канал Vice News.



В документальном сериале "Порок" Роберт Дэвид Стил утверждал, что является первым человеком, назвавшим "ковид-19" мистификацией. В течение последних трех месяцев Стил посетил 50 штатов, где рассказывал о том, что на самом деле коронавирус — это ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей.



В начале августа Стила госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции в больницу штата Флорида. Несмотря на то что его болезнь протекала довольно тяжело, он продолжал распространять идею заговора о вакцинах и отрицал существование коронавируса.



17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



"Я жив сегодня, потому что у меня хорошая команда, которая поместила меня в хорошую больницу", — добавил Стил.



Смерть антивакцинатора 29 августа подтвердил его друг и сторонник теорий заговоров Марк Тасси. 1 сентября 2021В штате Флорида из-за осложнений коронавируса скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил.. Об этомновостной канал Vice News.В документальном сериале "Порок"В течение последних трех месяцев Стил посетил 50 штатов, гдеВ начале августав больницу штата Флорида. Несмотря на то что его болезнь протекала довольно тяжело, он17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге., — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких."Я жив сегодня, потому что у меня хорошая команда, которая", — добавил Стил.

https://www.9tv.co.il/item/33695 Ваши слова?Много раз уже на этой ветке приводились ссылки на медицинские статьи и медиков (не украинских и не российских), что вакцинированные болеют реже и легче, чем невакцинированные.Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (- логика).Вакцинированным откажут, т.к. в массе- они болеют реже- болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней.Так кто окажется подопытным кроликом?А вот эти ваши словаПрямая подтасовка, приписывание мне того, что я никогда не писал (или пруф!). А вот что писал, приводя конкретные ссылки, так то, что вакцинированные болеют реже и легче, кстати, последняя новость: yanyura Повідомлень: 6129 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3598359936003601> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7688 6022709

maksimus silvestris Сер 01 вер, 2021 15:26