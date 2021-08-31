yanyura написав:Т.е вы готовы стать подопытным кроликом?
Не лякайте мене Я був кращої думки про Ваш розум.... 1 Ліки колять тільки хворим 2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кролик Але коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає... Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.
ПС
Бамланівімаб у листопаді 2020 року отримав екстрене схвалення до застосування від FDA[6][7][8], і в грудні 2020 року уряд США закупив 950 тисяч доз препарату.[9] У квітні 2021 року екстрене схвалення препарату було скасовано.[10]
Але можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року
дозвіл видано на екстрене застосування «Бамланівімаба» та «Етесевімаба». Ін'єкцію з двох препаратів роблять для лікування легкої або помірної форм COVID-19 у дорослих і дітей старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 та високий ризик розвитку важкої форми хвороби.
budivelnik Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.
Я писал
Вы-то, в отличие от меня - переболели коронавирусом - не вакцинированы. Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.
Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен.
yanyura написав:budivelnik Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.
Я писал
Вы-то, в отличие от меня - переболели коронавирусом - не вакцинированы. Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.
Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен.
Я щось не зрозумів 1 Де в інструкції до ліків написано що ви не зможете ними лікуватись, чи що ними можна лікувати тільки невакцинованих? Самі придумали - самі вимагаєте пояснень? 2 Перевожу для тих в кого рація на бронепоїзді а не на транзисторах.... Я відстоюю думку Якщо людина захворіла - вона зобовязана лікуватись і ліки їй допоможуть Ви ж пробуєте переконати мене і суспільство в наступному Треба вколоти вакцину усім,навіть здоровим...- далі мотивація мене не цікавить..
Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности. .... Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.
yanyura написав:Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".
Это ответ и Ромасик'у
слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.
да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать.
Помнится, коронобесы выписывали штрафы по 17к и 34к за "без маски" в гидропарке, лесу и т.д. И где они теперь?
Ромасик написав:пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так... А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали. Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли)
Держим кулачки за "передовиков вакцинации". Афганская статистика "вызывает вопросики". Нет ли "пруф-видео" оттуда в жанре "как в Берг*мо":
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 01 вер, 2021 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Адже лікувати то будуть не всіх , а тільки тих в кого присутній ризик перетікання хвороби з середнього до важкого...
Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.
Ваши слова?
Много раз уже на этой ветке приводились ссылки на медицинские статьи и медиков (не украинских и не российских), что вакцинированные болеют реже и легче, чем невакцинированные.
Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (Л - логика). Вакцинированным откажут, т.к. в массе - они болеют реже - болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней.
Так кто окажется подопытным кроликом?
А вот эти ваши слова
Ви ж пробуєте переконати мене і суспільство в наступному Треба вколоти вакцину усім,навіть здоровим...-
Прямая подтасовка, приписывание мне того, что я никогда не писал (или пруф!). А вот что писал, приводя конкретные ссылки, так то, что вакцинированные болеют реже и легче, кстати, последняя новость:
Антивакцинатор-антисемит, который первым назвал коронавирус обманом, умер из-за осложнений "ковида-19" 1 сентября 2021
В штате Флорида из-за осложнений коронавируса скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом. Об этом сообщает новостной канал Vice News.
В документальном сериале "Порок" Роберт Дэвид Стил утверждал, что является первым человеком, назвавшим "ковид-19" мистификацией. В течение последних трех месяцев Стил посетил 50 штатов, где рассказывал о том, что на самом деле коронавирус — это ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей.
В начале августа Стила госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции в больницу штата Флорида. Несмотря на то что его болезнь протекала довольно тяжело, он продолжал распространять идею заговора о вакцинах и отрицал существование коронавируса.
17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Я жив сегодня, потому что у меня хорошая команда, которая поместила меня в хорошую больницу", — добавил Стил.
Смерть антивакцинатора 29 августа подтвердил его друг и сторонник теорий заговоров Марк Тасси.