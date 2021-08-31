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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37

yanyura , не пойму, расходимся?? Нас обманули?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Т.е вы готовы стать подопытным кроликом?
Не лякайте мене
Я був кращої думки про Ваш розум....
1 Ліки колять тільки хворим
2 Хтось може будучи здоровим дозволяти колоти собі вакцину - він з моєї точки зору неадекват і піддослідний кролик
Але коли цей самий хтось , не дай Бог захворіє - то я б на його місці ставав піддослідним кроликом..адже краще колоти те що лікує...ніж те що заражає...
Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.

ПС
Бамланівімаб у листопаді 2020 року отримав екстрене схвалення до застосування від FDA[6][7][8], і в грудні 2020 року уряд США закупив 950 тисяч доз препарату.[9] У квітні 2021 року екстрене схвалення препарату було скасовано.[10]

Але можливо скасували в квітні тому що 10 лютого 2021 року
дозвіл видано на екстрене застосування «Бамланівімаба» та «Етесевімаба». Ін'єкцію з двох препаратів роблять для лікування легкої або помірної форм COVID-19 у дорослих і дітей старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 та високий ризик розвитку важкої форми хвороби.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:48

budivelnik
Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.

Я писал
Вы-то, в отличие от меня
- переболели коронавирусом
- не вакцинированы.
Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.


Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:53

  yanyura написав:budivelnik
Я тоже "був кращої думки про Ваш розум....", по крайней мере считал, что вы умеете читать и понимать прочитанное.

Я писал
Вы-то, в отличие от меня
- переболели коронавирусом
- не вакцинированы.
Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.


Т.е. если я заболею, эти лекарства мне будут недоступны, даже если я соглашусь стать подопытным кроликом. А вот вас ими будут лечить. Теперь понятнее написал? Уж извините но еще проще написать не могу. Уровень "для дошкольников" мне недоступен.
Я щось не зрозумів
1 Де в інструкції до ліків написано що ви не зможете ними лікуватись, чи що ними можна лікувати тільки невакцинованих?
Самі придумали - самі вимагаєте пояснень?
2 Перевожу для тих в кого рація на бронепоїзді а не на транзисторах....
Я відстоюю думку
Якщо людина захворіла - вона зобовязана лікуватись і ліки їй допоможуть
Ви ж пробуєте переконати мене і суспільство в наступному
Треба вколоти вакцину усім,навіть здоровим...- далі мотивація мене не цікавить..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:00

  ЛАД написав:Неадеквата хватает везде:
Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности.
....
Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.

https://detaly.co.il/zhenshhine-politsejskoj-razbili-litso-v-hode-proverki-masochnogo-rezhima-v-avtobuse/
По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении".

По-моему, коронобесам в погонах проще было попуститься
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:04

  change_pm написав:
Chicago judge rules mom cannot see her 11-year-old son because she’s not vaccinated

https://www.msn.com/en-us/news/crime/ch ... entnewsntp

Это выглядит прям как очередная серия "Черного зеркала"
(Так можно говорить? Не запрещено? Я не нарушил этим высказыванием "меморандум Сороса", или "декрет Томоса Фиалы"?)

Если ничего не нарушил - значит не удаляем это сообщение без причин и без уведомлений. Ок, короно-цензор?
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:13

  Ромасик написав:
  yanyura написав:Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".

Это ответ и Ромасик

слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.

да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать.

Помнится, коронобесы выписывали штрафы по 17к и 34к за "без маски" в гидропарке, лесу и т.д. И где они теперь?
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:20

  Ромасик написав:пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так...
А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали.
Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли)

Держим кулачки за "передовиков вакцинации".
Афганская статистика "вызывает вопросики". Нет ли "пруф-видео" оттуда в жанре "как в Берг*мо":
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 01 вер, 2021 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:26

  yanyura написав:
  Ромасик написав:слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа.

Вот это
интересно, какое отношение "туберкулінодіагностика (проба Манту)" и "щеплення від поліомієліту" имеют к коронавирусу?

и это
это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".

ой, та лан, мне противоположный табор корону и с чумой и с корью сравнивали. Я не обижаюсь)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:49

budivelnik
Адже лікувати то будуть не всіх , а тільки тих в кого присутній ризик перетікання хвороби з середнього до важкого...

Вакцина то не лікує,вакцина робить з здорового - хворого..просто легко чи середньо..чи доводить до трупика - це вже як кому повезе.

Ваши слова?

Много раз уже на этой ветке приводились ссылки на медицинские статьи и медиков (не украинских и не российских), что вакцинированные болеют реже и легче, чем невакцинированные.

Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (Л - логика).
Вакцинированным откажут, т.к. в массе
- они болеют реже
- болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней.

Так кто окажется подопытным кроликом?

А вот эти ваши слова
Ви ж пробуєте переконати мене і суспільство в наступному
Треба вколоти вакцину усім,навіть здоровим...-


Прямая подтасовка, приписывание мне того, что я никогда не писал (или пруф!). А вот что писал, приводя конкретные ссылки, так то, что вакцинированные болеют реже и легче, кстати, последняя новость:

Антивакцинатор-антисемит, который первым назвал коронавирус обманом, умер из-за осложнений "ковида-19"
1 сентября 2021

В штате Флорида из-за осложнений коронавируса скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом. Об этом сообщает новостной канал Vice News.

В документальном сериале "Порок" Роберт Дэвид Стил утверждал, что является первым человеком, назвавшим "ковид-19" мистификацией. В течение последних трех месяцев Стил посетил 50 штатов, где рассказывал о том, что на самом деле коронавирус — это ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей.

В начале августа Стила госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции в больницу штата Флорида. Несмотря на то что его болезнь протекала довольно тяжело, он продолжал распространять идею заговора о вакцинах и отрицал существование коронавируса.

17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Я жив сегодня, потому что у меня хорошая команда, которая поместила меня в хорошую больницу", — добавил Стил.

Смерть антивакцинатора 29 августа подтвердил его друг и сторонник теорий заговоров Марк Тасси.

https://www.9tv.co.il/item/33695
yanyura
 
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