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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3598359936003601

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:51

Розумні вчаться на своїх помилках - дурні не вчаться взагалі...

До сих пор считал, что "Розумні вчаться на чужих помилках - дурні вчаться на своїх..."

препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню,

Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) повідомило, що видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції.

Так это всё же лекарство или коктейль из антител?
Если второе, то откуда берутся антитела?
Как обычно, без ссылок.
Сейчас мне расскажут, что надо научиться пользоваться гуглом.

P.s. Сообщения без ссылок я бы на месте модераторов вообще удалял.
P.p.s. Доверять Ляшко - себя не уважать.
P.p.p.s. Помню год назад рекламировали ремдесевир, потом что-то ещё. Что-то даже лично Трамп рекламировал и каким-то коктейлем из антител его лечили. Правда, цена у того коктейля была заоблачная.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:00

  Вкладчик1234 написав:.....
По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении".

По-моему, коронобесам в погонах проще было попуститься[/quote]
В отличие от неньки в Израиле реально штрафуют и на очень приличную сумму.
А данный персонаж попал крепче.
ЛАД
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Повідомлень: 19380
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:09

  yanyura написав:17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ? :D
и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:10

  budivelnik написав:Intravenous Solution.
Quantity Per unit Price
20 milliliters $0.48 $9.51


Ага, саме стільки рекомбінанатні антитіла і коштують :D

Lilly will be supplying 300,000 vials of 700mg bamlanivimab to the US Government under a $375m contract, and will be providing it at a cost of $1,250 per vial


https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2775647
набагато краще за ремедсевір, але не краще за вакцинацію правильною вакциною. І не забуваємо що мутантний вірус може виробити резистентність до них

Доля пациентов с госпитализацией в связи с COVID-19 или посещениями отделения неотложной помощи составила 5,8% (9 событий) для плацебо, 1,0% (1 случай) для 700 мг, 1,9% (2 события) для 2800 мг, 2,0% (2 события) для 7000 мг и 0,9% (1 случай) для комбинированного лечения. О реакциях гиперчувствительности немедленного типа сообщалось у 9 пациентов (6 бамланивимаб, 2 комбинированных лечения и 1 плацебо). Во время исследуемого лечения летальных исходов не было.



Коронаваком в тайланді не задоволені -
https://www.thelancet.com/journals/lani ... 73-3099(21)00568-5/fulltext

CoronaVac induces lower neutralising activity against variants of concern than natural infection
IgA
 
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