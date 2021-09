Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19
Мені вже зробили щеплення 46% 38
Не можу за станом здоров'я 4% 3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12
Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10
Ще в роздумах 12% 10
Всього голосів : 83

До сих пор считал, что "Розумні вчаться на чужих помилках - дурні вчаться на своїх..."



препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню,

Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) повідомило, що видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції.

Так это всё же лекарство или коктейль из антител?

Если второе, то откуда берутся антитела?

Как обычно, без ссылок.

Сейчас мне расскажут, что надо научиться пользоваться гуглом.



P.s. Сообщения без ссылок я бы на месте модераторов вообще удалял.

P.p.s. Доверять Ляшко - себя не уважать.

По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении". .....По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении".

По-моему, коронобесам в погонах проще было попуститься[/quote]

В отличие от неньки в Израиле реально штрафуют и на очень приличную сумму.

что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ?

Quantity Per unit Price

Ага, саме стільки рекомбінанатні антитіла і коштують



Lilly will be supplying 300,000 vials of 700mg bamlanivimab to the US Government under a $375m contract, and will be providing it at a cost of $1,250 per vial



https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2775647

набагато краще за ремедсевір, але не краще за вакцинацію правильною вакциною. І не забуваємо що мутантний вірус може виробити резистентність до них



Коронаваком в тайланді не задоволені -

https://www.thelancet.com/journals/lani ... 73-3099(21 )00568-5/fulltext



