Розумні вчаться на своїх помилках - дурні не вчаться взагалі...
До сих пор считал, что "Розумні вчаться на чужих помилках - дурні вчаться на своїх..."
препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню,
Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) повідомило, що видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції.
Так это всё же лекарство или коктейль из антител?
Если второе, то откуда берутся антитела?
Как обычно, без ссылок.
Сейчас мне расскажут, что надо научиться пользоваться гуглом.
P.s. Сообщения без ссылок я бы на месте модераторов вообще удалял.
P.p.s. Доверять Ляшко - себя не уважать.
P.p.p.s. Помню год назад рекламировали ремдесевир, потом что-то ещё. Что-то даже лично Трамп рекламировал и каким-то коктейлем из антител его лечили. Правда, цена у того коктейля была заоблачная.