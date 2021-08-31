Розумні вчаться на своїх помилках - дурні не вчаться взагалі...
До сих пор считал, что "Розумні вчаться на чужих помилках - дурні вчаться на своїх..."
препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню,
Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) повідомило, що видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції.
Так это всё же лекарство или коктейль из антител? Если второе, то откуда берутся антитела? Как обычно, без ссылок. Сейчас мне расскажут, что надо научиться пользоваться гуглом.
P.s. Сообщения без ссылок я бы на месте модераторов вообще удалял. P.p.s. Доверять Ляшко - себя не уважать. P.p.p.s. Помню год назад рекламировали ремдесевир, потом что-то ещё. Что-то даже лично Трамп рекламировал и каким-то коктейлем из антител его лечили. Правда, цена у того коктейля была заоблачная.
yanyura написав:17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ? и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.
Доля пациентов с госпитализацией в связи с COVID-19 или посещениями отделения неотложной помощи составила 5,8% (9 событий) для плацебо, 1,0% (1 случай) для 700 мг, 1,9% (2 события) для 2800 мг, 2,0% (2 события) для 7000 мг и 0,9% (1 случай) для комбинированного лечения. О реакциях гиперчувствительности немедленного типа сообщалось у 9 пациентов (6 бамланивимаб, 2 комбинированных лечения и 1 плацебо). Во время исследуемого лечения летальных исходов не было.
yanyura написав:17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ? и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.
Давайте не смешивать теплое с мягким. Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.
В киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения пациентов. Особенно в скоропомощных отделениях. Пока применяется мера двухнедельного карантина с замывкой палат, как и прошлой осенью. Но все медики уже на низком старте. Правда на этот раз без медикаментов, ибо финансирование со второго полугодия практически прекратилось. Р\S: Задолженность по зарплатам медперсонала киевских госклиник на текущий момент один-полтора месяца. Такого не было даже в отчаянные девяностые. Ляшко - идеальный министр здравоохранения. Э - значит экономный
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 01 вер, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.