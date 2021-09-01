Додано: Сер 01 вер, 2021 18:39

Ромасик написав: yanyura написав: 17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге., — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ?

и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться. что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ?и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.

во время положит.теста не стоит вакцинироваться

1. В цитате есть кликабельная (переходная) ссылка на оригинал - слово "сообщает", выделенное светло-синим цветом.2. В оригинале () также есть переходная ссылка, ведущая на персональную страницу Роберта Стила -с его фотографией3. На всех трех ссылках одно и то же фото СтилаГде по-вашему сделано это фото?Давайте не смешивать теплое с мягким. Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.