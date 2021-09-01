RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3599360036013602>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 12
Мені вже зробили щеплення
58%
7
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вірю в ефективність вакцин
8%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
25%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
8%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:51

Розумні вчаться на своїх помилках - дурні не вчаться взагалі...

До сих пор считал, что "Розумні вчаться на чужих помилках - дурні вчаться на своїх..."

препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню,

Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) повідомило, що видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції.

Так это всё же лекарство или коктейль из антител?
Если второе, то откуда берутся антитела?
Как обычно, без ссылок.
Сейчас мне расскажут, что надо научиться пользоваться гуглом.

P.s. Сообщения без ссылок я бы на месте модераторов вообще удалял.
P.p.s. Доверять Ляшко - себя не уважать.
P.p.p.s. Помню год назад рекламировали ремдесевир, потом что-то ещё. Что-то даже лично Трамп рекламировал и каким-то коктейлем из антител его лечили. Правда, цена у того коктейля была заоблачная.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4822 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:00

  Вкладчик1234 написав:.....
По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении".

По-моему, коронобесам в погонах проще было попуститься[/quote]
В отличие от неньки в Израиле реально штрафуют и на очень приличную сумму.
А данный персонаж попал крепче.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4822 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:09

  yanyura написав:17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ? :D
и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.
Ромасик
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 30.03.15
Подякував: 549 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:10

  budivelnik написав:Intravenous Solution.
Quantity Per unit Price
20 milliliters $0.48 $9.51


Ага, саме стільки рекомбінанатні антитіла і коштують :D

Lilly will be supplying 300,000 vials of 700mg bamlanivimab to the US Government under a $375m contract, and will be providing it at a cost of $1,250 per vial


https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2775647
набагато краще за ремедсевір, але не краще за вакцинацію правильною вакциною. І не забуваємо що мутантний вірус може виробити резистентність до них

Доля пациентов с госпитализацией в связи с COVID-19 или посещениями отделения неотложной помощи составила 5,8% (9 событий) для плацебо, 1,0% (1 случай) для 700 мг, 1,9% (2 события) для 2800 мг, 2,0% (2 события) для 7000 мг и 0,9% (1 случай) для комбинированного лечения. О реакциях гиперчувствительности немедленного типа сообщалось у 9 пациентов (6 бамланивимаб, 2 комбинированных лечения и 1 плацебо). Во время исследуемого лечения летальных исходов не было.



Коронаваком в тайланді не задоволені -
https://www.thelancet.com/journals/lani ... 73-3099(21)00568-5/fulltext

CoronaVac induces lower neutralising activity against variants of concern than natural infection
IgA
 
Повідомлень: 623
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:39

  Ромасик написав:
  yanyura написав:17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ? :D
и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.

1. В цитате есть кликабельная (переходная) ссылка на оригинал - слово "сообщает", выделенное светло-синим цветом.
2. В оригинале (https://www.vice.com/en/article/93yjzp/ ... unctioning) также есть переходная ссылка, ведущая на персональную страницу Роберта Стила - https://phibetaiota.net/2021/08/roberts ... 8-17-2021/ с его фотографией
3. На всех трех ссылках одно и то же фото Стила
Зображення

Где по-вашему сделано это фото?

во время положит.теста не стоит вакцинироваться

Давайте не смешивать теплое с мягким. Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.
yanyura
 
Повідомлень: 6130
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:41

В киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения пациентов. Особенно в скоропомощных отделениях. Пока применяется мера двухнедельного карантина с замывкой палат, как и прошлой осенью.
Но все медики уже на низком старте. Правда на этот раз без медикаментов, ибо финансирование со второго полугодия практически прекратилось.
Р\S: Задолженность по зарплатам медперсонала киевских госклиник на текущий момент один-полтора месяца. Такого не было даже в отчаянные девяностые.
Ляшко - идеальный министр здравоохранения. Э - значит экономный
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 01 вер, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10782
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 3149 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29894
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 7231 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения


У кого какие прогнозы, что начнут петь наши дисиденты, если волна в Украине будет мощная и с хорошими смертями?
Вкладчик с Будивельныком : это все из-за вакцинации. Тут вопросов нет.
Ромасик, у вас какая позиция?? Сопли слишком густые? Не дают дышать?
Яма?
Ой+ примерно ясно. Настигла демографични хвыля.
Флер говорила об иммунитете естественном, который уже получила Украина. Но гарантировать что-либо отказалась, "так как иммунитет не вечный". Сейчас там что у вас,Флер?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 15.02.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:03

  Hotab написав:А поки що я покажу , в додаток до вже відомого вашого "нема ніякої смертності, то демографічні хвилі", ваше більш раніше ставлення до вакцинації.

  Ой+ написав: приємні звістки для перехворівших:
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину.
Об этом сообщила в интервью "Апострофу" главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.
По ее словам, полученные данные свидетельствуют о том, что иммунитет после болезни держится больше года. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... vet/233315

  Ой+ написав:ЛАД Реальна хвороба дає стійкіший імунітет ніж один укол по різних джерелах.


Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:
Щоб почути професійну думку щодо найважливіших запитів, Med.Oboz звернувся до Ольги Голубовської, заслуженої лікарки України, професорки, завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Який імунітет сильніший – природний чи поствакцинальний?
Однозначно сказати, яка з вакцин більш ефективна, не можна. Для оцінки повинно пройти щонайменше п'ять років спостережень. Але вже стає зрозумілим, що будь-які вакцини від COVID-19 не захищають від інфікування, проте вони не дають протікати захворюванню у важкій формі, тобто по суті працюють як вакцини проти грипу.
Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками навіть без ознак будь-якого нездужання. Так, дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у двічі вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вищий, ніж у перехворілих. https://med.oboz.ua/ukr/pulmonology/vak ... tannya.htm

Ну і Science https://www.science.org/content/article ... ains-vital
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4511
З нами з: 19.04.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:13

  Faceless написав:Зображення

а чому в мене пише що станом на зараз проголосувало 5-чи 8 чоловік ?
yama
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7504 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3599360036013602>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dima75, ЛАД і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7688 6030112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 15:26
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.