Розумні вчаться на своїх помилках - дурні не вчаться взагалі...
До сих пор считал, что "Розумні вчаться на чужих помилках - дурні вчаться на своїх..."
препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню,
Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) повідомило, що видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції.
Так это всё же лекарство или коктейль из антител? Если второе, то откуда берутся антитела? Как обычно, без ссылок. Сейчас мне расскажут, что надо научиться пользоваться гуглом.
P.s. Сообщения без ссылок я бы на месте модераторов вообще удалял. P.p.s. Доверять Ляшко - себя не уважать. P.p.p.s. Помню год назад рекламировали ремдесевир, потом что-то ещё. Что-то даже лично Трамп рекламировал и каким-то коктейлем из антител его лечили. Правда, цена у того коктейля была заоблачная.
yanyura написав:17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ? и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.
Доля пациентов с госпитализацией в связи с COVID-19 или посещениями отделения неотложной помощи составила 5,8% (9 событий) для плацебо, 1,0% (1 случай) для 700 мг, 1,9% (2 события) для 2800 мг, 2,0% (2 события) для 7000 мг и 0,9% (1 случай) для комбинированного лечения. О реакциях гиперчувствительности немедленного типа сообщалось у 9 пациентов (6 бамланивимаб, 2 комбинированных лечения и 1 плацебо). Во время исследуемого лечения летальных исходов не было.
yanyura написав:17 августа Стил опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют", — написал Стил и опубликовал фотографию, на которой он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
что прямо так взял и опубликовал фотографию, находясь на ИВЛ? и вроде логично, что во время положит.теста не стоит вакцинироваться.
Давайте не смешивать теплое с мягким. Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.
В киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения пациентов. Особенно в скоропомощных отделениях. Пока применяется мера двухнедельного карантина с замывкой палат, как и прошлой осенью. Но все медики уже на низком старте. Правда на этот раз без медикаментов, ибо финансирование со второго полугодия практически прекратилось. Р\S: Задолженность по зарплатам медперсонала киевских госклиник на текущий момент один-полтора месяца. Такого не было даже в отчаянные девяностые. Ляшко - идеальный министр здравоохранения. Э - значит экономный
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 01 вер, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения
У кого какие прогнозы, что начнут петь наши дисиденты, если волна в Украине будет мощная и с хорошими смертями? Вкладчик с Будивельныком : это все из-за вакцинации. Тут вопросов нет. Ромасик, у вас какая позиция?? Сопли слишком густые? Не дают дышать? Яма? Ой+ примерно ясно. Настигла демографични хвыля. Флер говорила об иммунитете естественном, который уже получила Украина. Но гарантировать что-либо отказалась, "так как иммунитет не вечный". Сейчас там что у вас,Флер?
Hotab написав:А поки що я покажу , в додаток до вже відомого вашого "нема ніякої смертності, то демографічні хвилі", ваше більш раніше ставлення до вакцинації.
Ой+ написав: приємні звістки для перехворівших:
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину. Об этом сообщила в интервью "Апострофу" главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград. По ее словам, полученные данные свидетельствуют о том, что иммунитет после болезни держится больше года. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... vet/233315
Ой+ написав:ЛАД Реальна хвороба дає стійкіший імунітет ніж один укол по різних джерелах.
Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:
Щоб почути професійну думку щодо найважливіших запитів, Med.Oboz звернувся до Ольги Голубовської, заслуженої лікарки України, професорки, завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Який імунітет сильніший – природний чи поствакцинальний? Однозначно сказати, яка з вакцин більш ефективна, не можна. Для оцінки повинно пройти щонайменше п'ять років спостережень. Але вже стає зрозумілим, що будь-які вакцини від COVID-19 не захищають від інфікування, проте вони не дають протікати захворюванню у важкій формі, тобто по суті працюють як вакцини проти грипу. Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками навіть без ознак будь-якого нездужання. Так, дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у двічі вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вищий, ніж у перехворілих. https://med.oboz.ua/ukr/pulmonology/vak ... tannya.htm