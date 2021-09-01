Ой+ написав:Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:
Уже стоооолько эту "зраду" разнесли по сети, уже стоооолько ее опровергали всюду, находили нестыковки, передергивания. Даже не интересно. Махлевания из разряда "получившие купон на скидку на 98% сэкономили вдвое больше тех, кто получил купон на 96%. Примерно так там те "в 100500 раз эффективнее" считали.
Но сам то две дозы ширнул и стал в ряды вакцинаторов, так то было пчелы против меда?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 01 вер, 2021 20:16, всього редагувалось 3 разів.
Ой+ написав:Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:
Щоб почути професійну думку щодо найважливіших запитів, Med.Oboz звернувся до Ольги Голубовської, заслуженої лікарки України, професорки, завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Який імунітет сильніший – природний чи поствакцинальний? Однозначно сказати, яка з вакцин більш ефективна, не можна. Для оцінки повинно пройти щонайменше п'ять років спостережень. Але вже стає зрозумілим, що будь-які вакцини від COVID-19 не захищають від інфікування, проте вони не дають протікати захворюванню у важкій формі, тобто по суті працюють як вакцини проти грипу. Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками навіть без ознак будь-якого нездужання. Так, дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у двічі вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вищий, ніж у перехворілих. https://med.oboz.ua/ukr/pulmonology/vak ... tannya.htm
и вот чего вам еще надо ? Израильские ученные свое исследование опубликовали 25 августа сего года https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1 перевод https://bor-odin.livejournal.com/755403 ... ce=ljtimes Голубовская наша заслуженная с кучей регалий официальный голос нашей власти подтвердила. Чего еще вам надо ? для того что бы перед вакцинацией делать тест хотя бы на антитела и в случае наличия - не делать вакцинацию. Я чист и непорочен перед обществом аки ... кхм.. не будем выражаться дабы не задеть чувства верующих...и Голубовская и израильские ученые и моя училка по биологии еще в 9-м классе оправдали меня и отпустили мне все антивакцинаторские грехи
а чому в мене пише що станом на зараз проголосувало 5-чи 8 чоловік ?
Це результат попередньої голосувалки, я запустив нову
Ваше нове опитування знов не повністю інформативне. Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна". Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.
yama написав:а чому в мене пише що станом на зараз проголосувало 5-чи 8 чоловік ?
Це результат попередньої голосувалки, я запустив нову
Ваше нове опитування знов не повністю інформативне. Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна". Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.
yanyura написав:Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (Л - логика). Вакцинированным откажут, т.к. в массе - они болеют реже - болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней.
Ви все життя посвятили тому щоб лікуватись і лікування починаєте при першій ознаці(температура піднялась з 36,6 до 36,7, чи насморк легенький зявився......і пофіг від чого? Чи лікуєтесь тільки тоді ,коли захворієте серьозно?
В тій ссилці що я приводив кажуть що лікувати будуть тільки тих в кого...стан гірше середнього... А безсимптомників і так далі - лікувати не треба, в них і без лікування пройде.
ПС Я ж це саме але іншими словами описував Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою...то й лікувати її нічого за виключенням випадків( а таких буде до 10000 на всю групу з 20 млн осіб) з протіканням хвороби важче середнього. Якщо ви потрапите в групу важче середнього , то не залежно від віку,вакцинувався чи ні і так далі - Вас вилікують
Igneus написав:Ваше нове опитування знов не повністю інформативне. Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна". Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.
Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили... А Антей против аттестации поголовной...
Igneus написав:Ваше нове опитування знов не повністю інформативне. Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна". Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.
Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили... А Антей против аттестации поголовной...