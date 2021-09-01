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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3599360036013602

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 12
Мені вже зробили щеплення
58%
7
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вірю в ефективність вакцин
8%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
25%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
8%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:14

  Ой+ написав:Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:


Уже стоооолько эту "зраду" разнесли по сети, уже стоооолько ее опровергали всюду, находили нестыковки, передергивания. Даже не интересно.
Махлевания из разряда "получившие купон на скидку на 98% сэкономили вдвое больше тех, кто получил купон на 96%.
Примерно так там те "в 100500 раз эффективнее" считали.

Но сам то две дозы ширнул и стал в ряды вакцинаторов, так то было пчелы против меда?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 01 вер, 2021 20:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:15

  yama написав:
  Faceless написав:Зображення

а чому в мене пише що станом на зараз проголосувало 5-чи 8 чоловік ?

Це результат попередньої голосувалки, я запустив нову
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:чому в мене пише що станом на зараз проголосувало 5-чи 8 чоловік ?

Яяяяяяма)) Все так плохо?))

Ладно,устал на антиковидном фронте,бывает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:23

  Ой+ написав:Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:
Щоб почути професійну думку щодо найважливіших запитів, Med.Oboz звернувся до Ольги Голубовської, заслуженої лікарки України, професорки, завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Який імунітет сильніший – природний чи поствакцинальний?
Однозначно сказати, яка з вакцин більш ефективна, не можна. Для оцінки повинно пройти щонайменше п'ять років спостережень. Але вже стає зрозумілим, що будь-які вакцини від COVID-19 не захищають від інфікування, проте вони не дають протікати захворюванню у важкій формі, тобто по суті працюють як вакцини проти грипу.
Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками навіть без ознак будь-якого нездужання. Так, дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у двічі вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вищий, ніж у перехворілих. https://med.oboz.ua/ukr/pulmonology/vak ... tannya.htm

Ну і Science https://www.science.org/content/article ... ains-vital

и вот чего вам еще надо ?
Израильские ученные свое исследование опубликовали 25 августа сего года https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
перевод https://bor-odin.livejournal.com/755403 ... ce=ljtimes
Голубовская наша заслуженная с кучей регалий официальный голос нашей власти подтвердила.
Чего еще вам надо ? :shock: для того что бы перед вакцинацией делать тест хотя бы на антитела :?: и в случае наличия - не делать вакцинацию.
Я чист и непорочен перед обществом аки ... кхм.. не будем выражаться дабы не задеть чувства верующих...и Голубовская и израильские ученые и моя училка по биологии еще в 9-м классе оправдали меня и отпустили мне все антивакцинаторские грехи :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:32

  yama написав:Чего еще вам надо ? для того что бы перед вакцинацией делать тест хотя бы на антитела и в случае наличия - не делать вакцинацию.


Та не вопрос, в том же Израиле переболевшим только один укол колют. Но кто и за какие деньги должен этим заниматься, вот где главная проблема.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:44

  Faceless написав:
  yama написав:
  Faceless написав:Зображення

а чому в мене пише що станом на зараз проголосувало 5-чи 8 чоловік ?

Це результат попередньої голосувалки, я запустив нову

Ваше нове опитування знов не повністю інформативне.
Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна".
Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  Faceless написав:
  yama написав:а чому в мене пише що станом на зараз проголосувало 5-чи 8 чоловік ?

Це результат попередньої голосувалки, я запустив нову

Ваше нове опитування знов не повністю інформативне.
Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна".
Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.
Це абсурд
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (Л - логика).
Вакцинированным откажут, т.к. в массе
- они болеют реже
- болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней.
Ви все життя посвятили тому щоб лікуватись і лікування починаєте при першій ознаці(температура піднялась з 36,6 до 36,7, чи насморк легенький зявився......і пофіг від чого?
Чи лікуєтесь тільки тоді ,коли захворієте серьозно?

В тій ссилці що я приводив кажуть що лікувати будуть тільки тих в кого...стан гірше середнього...
А безсимптомників і так далі - лікувати не треба, в них і без лікування пройде.

ПС
Я ж це саме але іншими словами описував
Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою...то й лікувати її нічого за виключенням випадків( а таких буде до 10000 на всю групу з 20 млн осіб) з протіканням хвороби важче середнього.
Якщо ви потрапите в групу важче середнього , то не залежно від віку,вакцинувався чи ні і так далі - Вас вилікують
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:18

  Igneus написав:Ваше нове опитування знов не повністю інформативне.
Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна".
Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.

Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...
А Антей против аттестации поголовной...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:24

  stm написав:
  Igneus написав:Ваше нове опитування знов не повністю інформативне.
Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна".
Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.

Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...
А Антей против аттестации поголовной...

Кто первым халат одел - тот и врач
antey1969
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