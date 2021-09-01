Додано: Сер 01 вер, 2021 21:15

yanyura написав: Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (Л - логика).

Вакцинированным откажут, т.к. в массе

- они болеют реже

- болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней. Значит лечить кого будут в первую очередь? Невакцинированных (Л - логика).Вакцинированным откажут, т.к. в массе- они болеют реже- болезнь протекает в безсимпомной или легкой форме, реже средней.

Ви все життя посвятили тому щоб лікуватись і лікування починаєте при першій ознаці(температура піднялась з 36,6 до 36,7, чи насморк легенький зявився......і пофіг від чого?Чи лікуєтесь тільки тоді ,коли захворієте серьозно?В тій ссилці що я приводив кажуть що лікувати будуть тільки тих в кого...стан гірше середнього...А безсимптомників і так далі - лікувати не треба, в них і без лікування пройде.ПСЯ ж це саме але іншими словами описувавВакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою...то й лікувати її нічого за виключенням випадків( а таких буде до 10000 на всю групу з 20 млн осіб) з протіканням хвороби важче середнього.Якщо ви потрапите в групу важче середнього , то не залежно від віку,вакцинувався чи ні і так далі - Вас вилікують