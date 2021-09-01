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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3601360236033604> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 13 Мені вже зробили щеплення 62% 8 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вірю в ефективність вакцин 8% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 23% 3 Найближчим часом планую вакцинацію 8% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 13 Додано: Сер 01 вер, 2021 21:31 Faceless написав: Igneus написав: Ваше нове опитування знов не повністю інформативне.

Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна".

Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.

Це абсурд Це абсурд

1) Ваш довід не містить жодного обгрунтування, не говорячи вже про належне обгрунтування.

2) Невже це є абсурдом для Вас, що у мене температура тіла декілька десятиліть не підвищується вище 37, а кашель останній раз (бронхіт) був у 2011 році?

3) Тоді, на Вашу думку, яку графу я можу обрати саме для мого випадку? 1) Ваш довід не містить жодного обгрунтування, не говорячи вже про належне обгрунтування.2) Невже це є абсурдом для Вас, що у мене температура тіла декілька десятиліть не підвищується вище 37, а кашель останній раз (бронхіт) був у 2011 році?3) Тоді, на Вашу думку, яку графу я можу обрати саме для мого випадку? Igneus Повідомлень: 1101 З нами з: 29.08.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 21:32 Ой+ написав: .....

Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:

..... .....Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:.....

Не бачу зради.

Вы ж, вроде, серьёзый человек.

Не буду обсуждать достоверность результатов (там кое-где отмечено, что наблюдалось слишком мало случаев и результаты могут быть очень неточными).

Но даже если это абсолютно верно, то что Вы предлагаете - не вакцинироваться, а просто заражаться ковидом?

По Вашей ссылке:

Толин и другие исследователи подчеркивают, что преднамеренное заражение невакцинированных людей подвергнет их значительному риску серьезного заболевания и смерти или сохранению значительных симптомов того, что было названо Long Covid. Исследование показывает преимущества естественного иммунитета, но «не принимает во внимание то, что вирус делает с телом, чтобы добраться до этой точки», - говорит Марион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета в Сиэтле. COVID-19 уже убил более 4 миллионов человек во всем мире

Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет (если выживешь ). Не бачу зради.Вы ж, вроде, серьёзый человек.Не буду обсуждать достоверность результатов (там кое-где отмечено, что наблюдалось слишком мало случаев и результаты могут быть очень неточными).Но даже если это абсолютно верно, то что Вы предлагаете - не вакцинироваться, а просто заражаться ковидом?По Вашей ссылке:Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет (если выживешь). ЛАД 2 Повідомлень: 19385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 21:36 ЛАД написав: Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю



ПС

Якщо ж Ви заявите що летальність 2,5% від захворівших...то я тоді заявлю що всього перехворіло 3%..а раз так, то навіщо колоти щось що виникликає захворювання,якщо ймовірність не захворіти в 30 разів вища ніж захворіти. А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністюПСЯкщо ж Ви заявите що летальність 2,5% від захворівших...то я тоді заявлю що всього перехворіло 3%..а раз так, то навіщо колоти щось що виникликає захворювання,якщо ймовірність не захворіти в 30 разів вища ніж захворіти. budivelnik

Повідомлень: 24915 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 21:42 budivelnik написав: Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою.. Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою..



Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття?



А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю



десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40% Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття?десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40% IgA Повідомлень: 625 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 21:56 Hotab написав: antey1969 написав: киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения



У кого какие прогнозы, что начнут петь наши дисиденты, если волна в Украине будет мощная и с хорошими смертями? У кого какие прогнозы, что начнут петь наши дисиденты, если волна в Украине будет мощная и с хорошими смертями?

зато мы знаем, что будут гвоорить свидетели: "мы же говорили".

То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:

1) выше весенней

2) ниже весенней но выше осенней

3) самая низкая зато мы знаем, что будут гвоорить свидетели: "мы же говорили".То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:1) выше весенней2) ниже весенней но выше осенней3) самая низкая Ромасик Повідомлень: 2755 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:00 IgA написав: budivelnik написав: Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою.. Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою..

Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття? Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття? Україна

8000 смертей за 2 роки в групі з 20 000 000 населення

Скільки смертей від вакцинаційї в середньому на 20 000 000

Якщо нуль - то те що я написав - сміття

Якщо більше 100 - то це вже не сміття а данні приблизно однакові, бо кожен науковець може інтерпритувати їх виходячи з свого бачення



IgA написав: budivelnik написав: А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40% десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40% 1 Офіційно перехворіло 5% населення України, тобто 2 млн , з яких 40% , тобто 0,8 млн - безсимптомно

2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....

Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.

А раз так то

11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%

0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%

0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%

Як бачите в мене все сходиться. Україна8000 смертей за 2 роки в групі з 20 000 000 населенняСкільки смертей від вакцинаційї в середньому на 20 000 000Якщо нуль - то те що я написав - сміттяЯкщо більше 100 - то це вже не сміття а данні приблизно однакові, бо кожен науковець може інтерпритувати їх виходячи з свого бачення1 Офіційно перехворіло 5% населення України, тобто 2 млн , з яких 40% , тобто 0,8 млн - безсимптомно2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.А раз так то11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%Як бачите в мене все сходиться. budivelnik

Повідомлень: 24915 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:01 Ромасик написав: .....

То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:

1) выше весенней

2) ниже весенней но выше осенней

3) самая низкая .....То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:1) выше весенней2) ниже весенней но выше осенней3) самая низкая

Есть горячее желание погадать на кофейной гуще? Есть горячее желание погадать на кофейной гуще? ЛАД 2 Повідомлень: 19385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:04 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....

Очередное "натягивание совы на глобус".

Ну и 8000 и 100 - данні приблизно однакові. Очередное "натягивание совы на глобус".Ну и 8000 и 100 - данні приблизно однакові. ЛАД 2 Повідомлень: 19385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:16 budivelnik написав: 8000 смертей за 2 роки в групі з 20 000 000 населення

Скільки смертей від вакцинаційї в середньому на 20 000 000

Якщо нуль - то те що я написав - сміття 8000 смертей за 2 роки в групі з 20 000 000 населенняСкільки смертей від вакцинаційї в середньому на 20 000 000Якщо нуль - то те що я написав - сміття





Подробнее: https://vademec.ru/news/2021/07/28/uche ... strazenec/ Среди получивших только одну дозу показатель частоты выше – этот тип тромбоза диагностирован у восьми человек на 1 млн вакцинированных.Подробнее:



зверніть увагу що це саме частота тромбозів, а не смерті від них, вони лікуються якщо вчасно діагностувати.



В израильских СМИ курсировали сообщения о докладе некой экспертной группы, согласно которому среди пяти миллионов привитых после второй прививки препаратом BioNTech/Pfizer было выявлено 62 случая миокардита у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Все они не имели хронических заболеваний. Большинство пациентов, заболевших миокардитом якобы после прививки от ковида, прошли успешное лечение и вышли из больницы. Но, как подчеркнуло, например, изданиеThe Jerusalem Post, 22-летняя женщина и 35-летний мужчина умерли.

Однако и по сегодняшний день никаких доказательств того, что прививка препаратом BioNTech/Pfizer вызывает это сердечное заболевание, не найдено.



навіть по слухам менше ніж померлих від ковіду



При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....



там навіть статті не було, тільки пресс реліз. я більше довіряю мета дослідженню в рецензованому журналі, ніж заявам зелених міністрів. Ви здається не так давно їм теж не довіряли. зверніть увагу що це саме частота тромбозів, а не смерті від них, вони лікуються якщо вчасно діагностувати.навіть по слухам менше ніж померлих від ковідутам навіть статті не було, тільки пресс реліз. я більше довіряю мета дослідженню в рецензованому журналі, ніж заявам зелених міністрів. Ви здається не так давно їм теж не довіряли. IgA Повідомлень: 625 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:26

Израильский Минздрав: слухи врут, лопатка для мазка из экспресс-анализа абсолютно безвредна

https://www.9tv.co.il/item/33729 Хороший пример дешёвого фейка: ЛАД 2 Повідомлень: 19385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3601360236033604> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7688 6032123

maksimus silvestris Сер 01 вер, 2021 15:26