RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 13
Мені вже зробили щеплення
62%
8
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вірю в ефективність вакцин
8%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
23%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
8%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:31

  Faceless написав:
Igneus написав:Ваше нове опитування знов не повністю інформативне.
Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна".
Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.

Це абсурд

1) Ваш довід не містить жодного обгрунтування, не говорячи вже про належне обгрунтування.
2) Невже це є абсурдом для Вас, що у мене температура тіла декілька десятиліть не підвищується вище 37, а кашель останній раз (бронхіт) був у 2011 році?
3) Тоді, на Вашу думку, яку графу я можу обрати саме для мого випадку?
Igneus
 
Повідомлень: 1101
З нами з: 29.08.18
Подякував: 610 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:32

  Ой+ написав:.....
Зрада для вакцинаторів з землі обітованої:
.....

Не бачу зради.
Вы ж, вроде, серьёзый человек.
Не буду обсуждать достоверность результатов (там кое-где отмечено, что наблюдалось слишком мало случаев и результаты могут быть очень неточными).
Но даже если это абсолютно верно, то что Вы предлагаете - не вакцинироваться, а просто заражаться ковидом?
По Вашей ссылке:
Толин и другие исследователи подчеркивают, что преднамеренное заражение невакцинированных людей подвергнет их значительному риску серьезного заболевания и смерти или сохранению значительных симптомов того, что было названо Long Covid. Исследование показывает преимущества естественного иммунитета, но «не принимает во внимание то, что вирус делает с телом, чтобы добраться до этой точки», - говорит Марион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета в Сиэтле. COVID-19 уже убил более 4 миллионов человек во всем мире

Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет (если выживешь :) ).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19385
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4822 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:36

  ЛАД написав:Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет
А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю

ПС
Якщо ж Ви заявите що летальність 2,5% від захворівших...то я тоді заявлю що всього перехворіло 3%..а раз так, то навіщо колоти щось що виникликає захворювання,якщо ймовірність не захворіти в 30 разів вища ніж захворіти.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 2690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:42

  budivelnik написав:Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою..


Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття?

А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю


десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40%
IgA
 
Повідомлень: 625
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:56

  Hotab написав:
  antey1969 написав:киевских больницах начали, как и в прошлом году, появляться очаги заражения


У кого какие прогнозы, что начнут петь наши дисиденты, если волна в Украине будет мощная и с хорошими смертями?

зато мы знаем, что будут гвоорить свидетели: "мы же говорили".
То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:
1) выше весенней
2) ниже весенней но выше осенней
3) самая низкая
Ромасик
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 30.03.15
Подякував: 549 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:00

  IgA написав:
  budivelnik написав:Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою..

Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття?
Україна
8000 смертей за 2 роки в групі з 20 000 000 населення
Скільки смертей від вакцинаційї в середньому на 20 000 000
Якщо нуль - то те що я написав - сміття
Якщо більше 100 - то це вже не сміття а данні приблизно однакові, бо кожен науковець може інтерпритувати їх виходячи з свого бачення

  IgA написав:
  budivelnik написав:А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю
десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40%
1 Офіційно перехворіло 5% населення України, тобто 2 млн , з яких 40% , тобто 0,8 млн - безсимптомно
2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....
Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.
А раз так то
11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%
0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%
0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%
Як бачите в мене все сходиться.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 2690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:01

  Ромасик написав:.....
То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:
1) выше весенней
2) ниже весенней но выше осенней
3) самая низкая

Есть горячее желание погадать на кофейной гуще? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19385
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4822 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:04

При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....

Очередное "натягивание совы на глобус".
Ну и 8000 и 100 - данні приблизно однакові.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19385
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4822 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:16

  budivelnik написав:8000 смертей за 2 роки в групі з 20 000 000 населення
Скільки смертей від вакцинаційї в середньому на 20 000 000
Якщо нуль - то те що я написав - сміття


Среди получивших только одну дозу показатель частоты выше – этот тип тромбоза диагностирован у восьми человек на 1 млн вакцинированных.
Подробнее: https://vademec.ru/news/2021/07/28/uche ... strazenec/


зверніть увагу що це саме частота тромбозів, а не смерті від них, вони лікуються якщо вчасно діагностувати.

В израильских СМИ курсировали сообщения о докладе некой экспертной группы, согласно которому среди пяти миллионов привитых после второй прививки препаратом BioNTech/Pfizer было выявлено 62 случая миокардита у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Все они не имели хронических заболеваний. Большинство пациентов, заболевших миокардитом якобы после прививки от ковида, прошли успешное лечение и вышли из больницы. Но, как подчеркнуло, например, изданиеThe Jerusalem Post, 22-летняя женщина и 35-летний мужчина умерли.
Однако и по сегодняшний день никаких доказательств того, что прививка препаратом BioNTech/Pfizer вызывает это сердечное заболевание, не найдено.


навіть по слухам менше ніж померлих від ковіду

При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....


там навіть статті не було, тільки пресс реліз. я більше довіряю мета дослідженню в рецензованому журналі, ніж заявам зелених міністрів. Ви здається не так давно їм теж не довіряли.
IgA
 
Повідомлень: 625
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:26

Хороший пример дешёвого фейка:
Израильский Минздрав: слухи врут, лопатка для мазка из экспресс-анализа абсолютно безвредна

https://www.9tv.co.il/item/33729
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19385
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4822 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3601360236033604>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, reef і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7688 6032126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 15:26
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22785)
01.09.2021 23:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.