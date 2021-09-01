Igneus написав:Ваше нове опитування знов не повністю інформативне. Зокрема, потрібна ще одна графа, наприклад, з наступною назвою: "Маю імунітет проти простудних захворювань (грип, ОРВІ, COVID-19), а тому вакцинація мені непотрібна". Інакше я вимушений голосувати "Не можу за станом здоров'я", хоча не хворів простудними захворюваннями з того часу, коли пішов до армії.
Це абсурд
1) Ваш довід не містить жодного обгрунтування, не говорячи вже про належне обгрунтування. 2) Невже це є абсурдом для Вас, що у мене температура тіла декілька десятиліть не підвищується вище 37, а кашель останній раз (бронхіт) був у 2011 році? 3) Тоді, на Вашу думку, яку графу я можу обрати саме для мого випадку?
Ой+ написав:..... Зрада для вакцинаторів з землі обітованої: .....
Не бачу зради. Вы ж, вроде, серьёзый человек. Не буду обсуждать достоверность результатов (там кое-где отмечено, что наблюдалось слишком мало случаев и результаты могут быть очень неточными). Но даже если это абсолютно верно, то что Вы предлагаете - не вакцинироваться, а просто заражаться ковидом? По Вашей ссылке:
Толин и другие исследователи подчеркивают, что преднамеренное заражение невакцинированных людей подвергнет их значительному риску серьезного заболевания и смерти или сохранению значительных симптомов того, что было названо Long Covid. Исследование показывает преимущества естественного иммунитета, но «не принимает во внимание то, что вирус делает с телом, чтобы добраться до этой точки», - говорит Марион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета в Сиэтле. COVID-19 уже убил более 4 миллионов человек во всем мире
Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет (если выживешь ).
ЛАД написав:Я лично предпочту вакцину с более слабым иммунитетом, чем рисковать заражаться ковидом с тем, чтобы потом приобрести более сильный иммунитет
А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю
ПС Якщо ж Ви заявите що летальність 2,5% від захворівших...то я тоді заявлю що всього перехворіло 3%..а раз так, то навіщо колоти щось що виникликає захворювання,якщо ймовірність не захворіти в 30 разів вища ніж захворіти.
budivelnik написав:Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою..
Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття?
А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю
десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40%
budivelnik написав:Вакцинувати тих в кого ймовірність смерті становить 1 до 20000 (група 0-40 років)- не має резону , бо ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби..а раз не треба в цій групі займатись профілактикою..
Мені знову гуглити за Вас, чи може Ви врешті будете робити це перед тим як писати аналітику сміття?
Україна 8000 смертей за 2 роки в групі з 20 000 000 населення Скільки смертей від вакцинаційї в середньому на 20 000 000 Якщо нуль - то те що я написав - сміття Якщо більше 100 - то це вже не сміття а данні приблизно однакові, бо кожен науковець може інтерпритувати їх виходячи з свого бачення
IgA написав:
budivelnik написав:А я при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю
десь крім Вашого повідомлення це є? А то по останнім данним безсимптомних тільки біля 40%
1 Офіційно перехворіло 5% населення України, тобто 2 млн , з яких 40% , тобто 0,8 млн - безсимптомно 2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України..... Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли. А раз так то 11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8% 0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15% 0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38% Як бачите в мене все сходиться.
зверніть увагу що це саме частота тромбозів, а не смерті від них, вони лікуються якщо вчасно діагностувати.
В израильских СМИ курсировали сообщения о докладе некой экспертной группы, согласно которому среди пяти миллионов привитых после второй прививки препаратом BioNTech/Pfizer было выявлено 62 случая миокардита у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Все они не имели хронических заболеваний. Большинство пациентов, заболевших миокардитом якобы после прививки от ковида, прошли успешное лечение и вышли из больницы. Но, как подчеркнуло, например, изданиеThe Jerusalem Post, 22-летняя женщина и 35-летний мужчина умерли. Однако и по сегодняшний день никаких доказательств того, что прививка препаратом BioNTech/Pfizer вызывает это сердечное заболевание, не найдено.
навіть по слухам менше ніж померлих від ковіду
При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....
там навіть статті не було, тільки пресс реліз. я більше довіряю мета дослідженню в рецензованому журналі, ніж заявам зелених міністрів. Ви здається не так давно їм теж не довіряли.