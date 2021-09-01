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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 13
Мені вже зробили щеплення
62%
8
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вірю в ефективність вакцин
8%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
23%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
8%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:44

  IgA написав:там навіть статті не було, тільки пресс реліз.
Давайте так
Або беремо офіційну інформацію і танцюємо від неї
Або беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї
Офіційна інформація
40млн населення=2+млн перехворівших за 20 місяців=5% населення=50000+померлих
Якщо звідси то
Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, якщо існують ліки ,які допомагають полегшити перебіг хвороби,особливо у середніх і важких випадках( при цьому вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби - тобто та сама мета).
Не офіційна інформація,але яка викликає довіру( як мінімум у мене)
2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....
Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.

11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%
0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%
0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%
І тоді висновок з цієї неофіційної
при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною

Як бачите, оба висновки є негативними для вакцинаторів, тільки
-в першому треба вакцинувати(заразити легкою формою ) в 20 разів більше населення ніж лікувати
- в другому - тільки в 10 разів більше.
Ви як прихильник вакцинації ,можете закрити очі,надути щоки і сказати -
фе-е-е-е-е
Але якщо Ви хоч трошки вважаєте себе науковцем - Ви повинні знайти помилки в моєму логічному ланцюжку..при чому такі помилки які розібють і перший і другий..а не для першого одна, а для другого - прямо протилежна.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:49

  stm написав:Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...
А Антей против аттестации поголовной...

Каждому свое, stm :lol:
И о здоровье нужно было думать с юных лет, а не в зрелом возрасте, тем более, во время эпидемий.
Конечно, и у меня есть некоторые возрастные изменения, но они не критичны, например, именно к простудам.
Хотя помните нашу дискуссию о троллейбусе и автомобилях?
Так вот, в 1952-1961 годах директором Южмаша был Смирнов Л.В., 1916 года рождения. Годы директорства были тяжелыми для него, поскольку Южмаш при нем начал производить ракеты. На этой почве у него в 40 лет случился инфаркт.
Врачи посоветовали ему лишь в случае крайней необходимости пользоваться персональной "Волгой". В остальное время он должен был ходить пешком с палочкой, которая недоставала до земли, и которую он должен был постепенно наращивать изнутри свинцовыми гирями для нагрузки.
Когда изумленный журналист спросил у Смирнова, а для чего ему палка, если он не хромает и она не достает до земли, он и рассказал ему эту историю, поскольку иначе врачи не гарантировали ему даже несколько лет жизни.
Смирнов прожил после инфаркта с этой палкой 45 лет и умер в возрасте 85 лет.
У меня "палку Смирнова" заменяет кожаный портфель с ворохом документов, планшетом, видеокамерой и фотоаппаратом, с которым я не чураюсь передвигаться по городу на общественном транспорте, а если позволяет время - только пешком :D
Тем более, что автомобиль необходим для поездок за городом, а не для киевских пробок.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 01 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:49

На 17:44 среды в Израиле насчитывается 85.962 носителя вируса SARS-CoV-2 (80.183 в понедельник).

Число тяжелобольных продолжает уменьшаться – сейчас их 689 (738 в понедельник, 752 в воскресенье).
.....
А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086.
.....
В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала" – ею привиты уже практически все люди в группе риска, и по мере завершения "поствакцинационного" недельного срока иммунитет восстанавливается.

Верна ли эта теория, покажут ближайшие дни.

https://www.9tv.co.il/item/33722
Смерти подчеркнул, чтобы не обвинили в "сокрытии данных". :)
ЛАД
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