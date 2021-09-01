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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3601360236033604 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 13 Мені вже зробили щеплення 62% 8 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вірю в ефективність вакцин 8% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 23% 3 Найближчим часом планую вакцинацію 8% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 13 Додано: Сер 01 вер, 2021 22:44 IgA написав: там навіть статті не було, тільки пресс реліз. там навіть статті не було, тільки пресс реліз. Давайте так

Або беремо офіційну інформацію і танцюємо від неї

Або беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї

Офіційна інформація

40млн населення=2+млн перехворівших за 20 місяців=5% населення=50000+померлих

Якщо звідси то

Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, якщо існують ліки ,які допомагають полегшити перебіг хвороби,особливо у середніх і важких випадках( при цьому вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби - тобто та сама мета).

Не офіційна інформація,але яка викликає довіру( як мінімум у мене)

2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....

Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.



11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%

0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%

0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%

І тоді висновок з цієї неофіційної

при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною



Як бачите, оба висновки є негативними для вакцинаторів, тільки

-в першому треба вакцинувати(заразити легкою формою ) в 20 разів більше населення ніж лікувати

- в другому - тільки в 10 разів більше.

Ви як прихильник вакцинації ,можете закрити очі,надути щоки і сказати -

фе-е-е-е-е

Але якщо Ви хоч трошки вважаєте себе науковцем - Ви повинні знайти помилки в моєму логічному ланцюжку..при чому такі помилки які розібють і перший і другий..а не для першого одна, а для другого - прямо протилежна. Давайте такАбо беремо офіційну інформацію і танцюємо від неїАбо беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї40млн населення=2+млн перехворівших за 20 місяців=5% населення=50000+померлихЯкщо звідси тоНавіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, якщо існують ліки ,які допомагають полегшити перебіг хвороби,особливо у середніх і важких випадках( при цьому- тобто та сама мета).,але яка викликає довіру( як мінімум у мене)2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліківі не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциноюЯк бачите, оба висновки є негативними для вакцинаторів, тількитреба вакцинувати(заразити легкою формою ) в 20 разів більше населення ніж лікувати- тільки в 10 разів більше.Ви як прихильник вакцинації ,можете закрити очі,надути щоки і сказати -фе-е-е-е-еАле якщо Ви хоч трошки вважаєте себе науковцем - Ви повинні знайти помилки в моєму логічному ланцюжку..при чому такі помилки які розібють і перший і другий..а не для першого одна, а для другого - прямо протилежна. budivelnik

Повідомлень: 24915 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:49 stm написав: Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...

А Антей против аттестации поголовной... Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...А Антей против аттестации поголовной...

Каждому свое, stm

И о здоровье нужно было думать с юных лет, а не в зрелом возрасте, тем более, во время эпидемий.

Конечно, и у меня есть некоторые возрастные изменения, но они не критичны, например, именно к простудам.

Хотя помните нашу дискуссию о троллейбусе и автомобилях?

Так вот, в 1952-1961 годах директором Южмаша был Смирнов Л.В., 1916 года рождения. Годы директорства были тяжелыми для него, поскольку Южмаш при нем начал производить ракеты. На этой почве у него в 40 лет случился инфаркт.

Врачи посоветовали ему лишь в случае крайней необходимости пользоваться персональной "Волгой". В остальное время он должен был ходить пешком с палочкой, которая недоставала до земли, и которую он должен был постепенно наращивать изнутри свинцовыми гирями для нагрузки.

Когда изумленный журналист спросил у Смирнова, а для чего ему палка, если он не хромает и она не достает до земли, он и рассказал ему эту историю, поскольку иначе врачи не гарантировали ему даже несколько лет жизни.

Смирнов прожил после инфаркта с этой палкой 45 лет и умер в возрасте 85 лет.

У меня "палку Смирнова" заменяет кожаный портфель с ворохом документов, планшетом, видеокамерой и фотоаппаратом, с которым я не чураюсь передвигаться по городу на общественном транспорте, а если позволяет время - только пешком

Тем более, что автомобиль необходим для поездок за городом, а не для киевских пробок. Каждому свое,И о здоровье нужно было думать с юных лет, а не в зрелом возрасте, тем более, во время эпидемий.Конечно, и у меня есть некоторые возрастные изменения, но они не критичны, например, именно к простудам.Хотя помните нашу дискуссию о троллейбусе и автомобилях?Так вот, в 1952-1961 годах директором Южмаша был Смирнов Л.В., 1916 года рождения. Годы директорства были тяжелыми для него, поскольку Южмаш при нем начал производить ракеты. На этой почве у него в 40 лет случился инфаркт.Врачи посоветовали ему лишь в случае крайней необходимости пользоваться персональной "Волгой". В остальное время он должен был ходить пешком с палочкой, которая недоставала до земли, и которую он должен был постепенно наращивать изнутри свинцовыми гирями для нагрузки.Когда изумленный журналист спросил у Смирнова, а для чего ему палка, если он не хромает и она не достает до земли, он и рассказал ему эту историю, поскольку иначе врачи не гарантировали ему даже несколько лет жизни.Смирнов прожил после инфаркта с этой палкой 45 лет и умер в возрасте 85 лет.У меня "палку Смирнова" заменяет кожаный портфель с ворохом документов, планшетом, видеокамерой и фотоаппаратом, с которым я не чураюсь передвигаться по городу на общественном транспорте, а если позволяет время - только пешкомТем более, что автомобиль необходим для поездок за городом, а не для киевских пробок. Востаннє редагувалось Igneus в Сер 01 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1101 З нами з: 29.08.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:49 На 17:44 среды в Израиле насчитывается 85.962 носителя вируса SARS-CoV-2 (80.183 в понедельник).



Число тяжелобольных продолжает уменьшаться – сейчас их 689 (738 в понедельник, 752 в воскресенье).

.....

А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086.

.....

В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала" – ею привиты уже практически все люди в группе риска, и по мере завершения "поствакцинационного" недельного срока иммунитет восстанавливается.



Верна ли эта теория, покажут ближайшие дни.

https://www.9tv.co.il/item/33722

Смерти подчеркнул, чтобы не обвинили в "сокрытии данных". Смерти подчеркнул, чтобы не обвинили в "сокрытии данных". ЛАД 2 Повідомлень: 19385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3601360236033604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7688 6032131

maksimus silvestris Сер 01 вер, 2021 15:26