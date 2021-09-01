Давайте так
Або беремо офіційну інформацію і танцюємо від неї
Або беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї
Офіційна інформація
40млн населення=2+млн перехворівших за 20 місяців=5% населення=50000+померлих
Якщо звідси то
Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, якщо існують ліки ,які допомагають полегшити перебіг хвороби,особливо у середніх і важких випадках( при цьому вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби - тобто та сама мета).
Не офіційна інформація,але яка викликає довіру( як мінімум у мене)
2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....
Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.
11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%
0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%
0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%
І тоді висновок з цієї неофіційної
при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною
Як бачите, оба висновки є негативними для вакцинаторів, тільки
-в першому треба вакцинувати(заразити легкою формою ) в 20 разів більше населення ніж лікувати
- в другому - тільки в 10 разів більше.
Ви як прихильник вакцинації ,можете закрити очі,надути щоки і сказати -
фе-е-е-е-е
Але якщо Ви хоч трошки вважаєте себе науковцем - Ви повинні знайти помилки в моєму логічному ланцюжку..при чому такі помилки які розібють і перший і другий..а не для першого одна, а для другого - прямо протилежна.