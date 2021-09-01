IgA написав:там навіть статті не було, тільки пресс реліз.
Давайте так Або беремо офіційну інформацію і танцюємо від неї Або беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї Офіційна інформація 40млн населення=2+млн перехворівших за 20 місяців=5% населення=50000+померлих Якщо звідси то Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, якщо існують ліки ,які допомагають полегшити перебіг хвороби,особливо у середніх і важких випадках( при цьому вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби - тобто та сама мета). Не офіційна інформація,але яка викликає довіру( як мінімум у мене) 2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України..... Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.
11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8% 0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15% 0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38% І тоді висновок з цієї неофіційної при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною
Як бачите, оба висновки є негативними для вакцинаторів, тільки -в першому треба вакцинувати(заразити легкою формою ) в 20 разів більше населення ніж лікувати - в другому - тільки в 10 разів більше. Ви як прихильник вакцинації ,можете закрити очі,надути щоки і сказати - фе-е-е-е-е Але якщо Ви хоч трошки вважаєте себе науковцем - Ви повинні знайти помилки в моєму логічному ланцюжку..при чому такі помилки які розібють і перший і другий..а не для першого одна, а для другого - прямо протилежна.
stm написав:Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили... А Антей против аттестации поголовной...
Каждому свое, stm И о здоровье нужно было думать с юных лет, а не в зрелом возрасте, тем более, во время эпидемий. Конечно, и у меня есть некоторые возрастные изменения, но они не критичны, например, именно к простудам. Хотя помните нашу дискуссию о троллейбусе и автомобилях? Так вот, в 1952-1961 годах директором Южмаша был Смирнов Л.В., 1916 года рождения. Годы директорства были тяжелыми для него, поскольку Южмаш при нем начал производить ракеты. На этой почве у него в 40 лет случился инфаркт. Врачи посоветовали ему лишь в случае крайней необходимости пользоваться персональной "Волгой". В остальное время он должен был ходить пешком с палочкой, которая недоставала до земли, и которую он должен был постепенно наращивать изнутри свинцовыми гирями для нагрузки. Когда изумленный журналист спросил у Смирнова, а для чего ему палка, если он не хромает и она не достает до земли, он и рассказал ему эту историю, поскольку иначе врачи не гарантировали ему даже несколько лет жизни. Смирнов прожил после инфаркта с этой палкой 45 лет и умер в возрасте 85 лет. У меня "палку Смирнова" заменяет кожаный портфель с ворохом документов, планшетом, видеокамерой и фотоаппаратом, с которым я не чураюсь передвигаться по городу на общественном транспорте, а если позволяет время - только пешком Тем более, что автомобиль необходим для поездок за городом, а не для киевских пробок.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 01 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
На 17:44 среды в Израиле насчитывается 85.962 носителя вируса SARS-CoV-2 (80.183 в понедельник).
Число тяжелобольных продолжает уменьшаться – сейчас их 689 (738 в понедельник, 752 в воскресенье). ..... А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086. ..... В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала" – ею привиты уже практически все люди в группе риска, и по мере завершения "поствакцинационного" недельного срока иммунитет восстанавливается.
budivelnik написав:Давайте так Або беремо офіційну інформацію і танцюємо від неї Або беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї
Оооо, что-то случилось у Будивельныка. Раньше он брал 50 тыс украинских официальных ковидных смертей и натягивал на миллионы неофициально переболевших. Выводил летальность 0.00**% и ничего не желал слушать. Что случилось за прозрение???)))
Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.
А вот это уже феерический бредочек))).
А куда мы денем всех тех, которые дома лежали с температурой, потерей нюха, кашляли, но не делали тестов и в оф.стату не попали?? Безсимптомники?? Серьезно?? Я скоро выпущу книгу "занимательная математика от строителя". Ею в новой украинский школе будут двоечников по лицу бить. Единственное предназначение.Со словами "не начнешь учиться - будешь прапорщиком в армии".
budivelnik написав:2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....
А вы уверены, что именно у 13 млн. человек обнаружены антитела? А может у 1 млн. человек, каждый из которых 13 раз сдавал анализы? Или 4 млн. сдали по 3 анализа и еще 1 млн. сдал по одному?
Вариантов гадания на кофейной гуще может быть много...
Сколько раз сдавал анализы Билл Гейтс? 4 раза, результат - 2+ и 2-. Отсюда вывод - два Билла Гейтса получили положительный результат анализа и еще два Билла Гейтса получили отрицательный результат. Всего анализы сдали 4 человека. Четыре Билла Гейтса, хотя на самом деле существует только один Билл Гейтс.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 вер, 2021 23:25, всього редагувалось 1 раз.
На 17:44 среды в Израиле насчитывается 85.962 носителя вируса SARS-CoV-2 (80.183 в понедельник).
Число тяжелобольных продолжает уменьшаться – сейчас их 689 (738 в понедельник, 752 в воскресенье). ..... А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086. ..... В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала" – ею привиты уже практически все люди в группе риска, и по мере завершения "поствакцинационного" недельного срока иммунитет восстанавливается.
вы потеряли важный абзац, что улучшение именно по тяжелым случаям, а не по смертниках. Что-то там они подрисовывали полтора дня. И статистика в разных источниках разная. Вот здесь, https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general куда ссылается вордметрикс, 20-30 жмуриков день, хотя на вордметрикс - было 3 и 54. А 9 канал вообще непонятно откуда взял данные - за 30 и 31 числа 25+28=53. Может у них с математикой плохо? Или просто привирают
budivelnik написав:Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами,
budivelnik написав:і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною
У Вас все добре? Ці тези не мають нічого спільного ні з наукою ні з здравим смислом.
Які Ваші регалії дозволяють Вам виступати від імені всієї науки? Хто правомочність цих регалії підтвердить? Тому пояснюю ще раз Вакцина працює таким чином ,щоб організм припустив що це короновірус і почав давати імунну відповідь.. То чим це відрізняється від зараження для протікання в легкій формі для організму який заражують?
IgA написав:
budivelnik написав:вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби
не тільки, частота захворювання також зменшується.
Ще раз Офіційна інформація каже Перше - вакциновані не гарантовані від зараження Друге - вакциновані будуть переносчиками короновірусу То кому вірити?
IgA написав:Я так розумію дискусію про
ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби
Ви вирішили не продовжувати?
Я її не починав,це ви спробували зачепитись ..при чому вам не вийшло. Я писав інше Не варто заражати шляхом вакцинування 20 млн осіб..якщо є ліки,які при потребі не дадуть померти 10 000 тих які будуть хворіти у важкій формі.