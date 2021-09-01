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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 36023603360436053606> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 14 Мені вже зробили щеплення 64% 9 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вірю в ефективність вакцин 7% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 21% 3 Найближчим часом планую вакцинацію 7% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 14 Додано: Сер 01 вер, 2021 22:44 IgA написав: там навіть статті не було, тільки пресс реліз. там навіть статті не було, тільки пресс реліз. Давайте так

Або беремо офіційну інформацію і танцюємо від неї

Або беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї

Офіційна інформація

40млн населення=2+млн перехворівших за 20 місяців=5% населення=50000+померлих

Якщо звідси то

Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, якщо існують ліки ,які допомагають полегшити перебіг хвороби,особливо у середніх і важких випадках( при цьому вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби - тобто та сама мета).

Не офіційна інформація,але яка викликає довіру( як мінімум у мене)

2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....

Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.



11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%

0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%

0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%

І тоді висновок з цієї неофіційної

при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліків почну лікуватись тільки тоді коли потраплю в тих 9% хворіючих середньою складністю і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною



Як бачите, оба висновки є негативними для вакцинаторів, тільки

-в першому треба вакцинувати(заразити легкою формою ) в 20 разів більше населення ніж лікувати

- в другому - тільки в 10 разів більше.

Ви як прихильник вакцинації ,можете закрити очі,надути щоки і сказати -

фе-е-е-е-е

Але якщо Ви хоч трошки вважаєте себе науковцем - Ви повинні знайти помилки в моєму логічному ланцюжку..при чому такі помилки які розібють і перший і другий..а не для першого одна, а для другого - прямо протилежна. Давайте такАбо беремо офіційну інформацію і танцюємо від неїАбо беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї40млн населення=2+млн перехворівших за 20 місяців=5% населення=50000+померлихЯкщо звідси тоНавіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, якщо існують ліки ,які допомагають полегшити перебіг хвороби,особливо у середніх і важких випадках( при цьому- тобто та сама мета).,але яка викликає довіру( як мінімум у мене)2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.11 млн +1,2 млн = 12,2 млн безсимптомно_____12,2/13=93,8%0,8 млн - середньої і важкої________________ 0,8/13=6,15%0,05 млн - померло__________________________0,05/13=0,38%при наявності інформації що 90% хворіють безсимптомно ,9% середньої важкості, 1% важко з якого половина помирає, при наявності ліківі не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциноюЯк бачите, оба висновки є негативними для вакцинаторів, тількитреба вакцинувати(заразити легкою формою ) в 20 разів більше населення ніж лікувати- тільки в 10 разів більше.Ви як прихильник вакцинації ,можете закрити очі,надути щоки і сказати -фе-е-е-е-еАле якщо Ви хоч трошки вважаєте себе науковцем - Ви повинні знайти помилки в моєму логічному ланцюжку..при чому такі помилки які розібють і перший і другий..а не для першого одна, а для другого - прямо протилежна. budivelnik

Повідомлень: 24922 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:49 stm написав: Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...

А Антей против аттестации поголовной... Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...А Антей против аттестации поголовной...

Каждому свое, stm

И о здоровье нужно было думать с юных лет, а не в зрелом возрасте, тем более, во время эпидемий.

Конечно, и у меня есть некоторые возрастные изменения, но они не критичны, например, именно к простудам.

Хотя помните нашу дискуссию о троллейбусе и автомобилях?

Так вот, в 1952-1961 годах директором Южмаша был Смирнов Л.В., 1916 года рождения. Годы директорства были тяжелыми для него, поскольку Южмаш при нем начал производить ракеты. На этой почве у него в 40 лет случился инфаркт.

Врачи посоветовали ему лишь в случае крайней необходимости пользоваться персональной "Волгой". В остальное время он должен был ходить пешком с палочкой, которая недоставала до земли, и которую он должен был постепенно наращивать изнутри свинцовыми гирями для нагрузки.

Когда изумленный журналист спросил у Смирнова, а для чего ему палка, если он не хромает и она не достает до земли, он и рассказал ему эту историю, поскольку иначе врачи не гарантировали ему даже несколько лет жизни.

Смирнов прожил после инфаркта с этой палкой 45 лет и умер в возрасте 85 лет.

У меня "палку Смирнова" заменяет кожаный портфель с ворохом документов, планшетом, видеокамерой и фотоаппаратом, с которым я не чураюсь передвигаться по городу на общественном транспорте, а если позволяет время - только пешком

Тем более, что автомобиль необходим для поездок за городом, а не для киевских пробок. Каждому свое,И о здоровье нужно было думать с юных лет, а не в зрелом возрасте, тем более, во время эпидемий.Конечно, и у меня есть некоторые возрастные изменения, но они не критичны, например, именно к простудам.Хотя помните нашу дискуссию о троллейбусе и автомобилях?Так вот, в 1952-1961 годах директором Южмаша был Смирнов Л.В., 1916 года рождения. Годы директорства были тяжелыми для него, поскольку Южмаш при нем начал производить ракеты. На этой почве у него в 40 лет случился инфаркт.Врачи посоветовали ему лишь в случае крайней необходимости пользоваться персональной "Волгой". В остальное время он должен был ходить пешком с палочкой, которая недоставала до земли, и которую он должен был постепенно наращивать изнутри свинцовыми гирями для нагрузки.Когда изумленный журналист спросил у Смирнова, а для чего ему палка, если он не хромает и она не достает до земли, он и рассказал ему эту историю, поскольку иначе врачи не гарантировали ему даже несколько лет жизни.Смирнов прожил после инфаркта с этой палкой 45 лет и умер в возрасте 85 лет.У меня "палку Смирнова" заменяет кожаный портфель с ворохом документов, планшетом, видеокамерой и фотоаппаратом, с которым я не чураюсь передвигаться по городу на общественном транспорте, а если позволяет время - только пешкомТем более, что автомобиль необходим для поездок за городом, а не для киевских пробок. Востаннє редагувалось Igneus в Сер 01 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1102 З нами з: 29.08.18 Подякував: 611 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 22:49 На 17:44 среды в Израиле насчитывается 85.962 носителя вируса SARS-CoV-2 (80.183 в понедельник).



Число тяжелобольных продолжает уменьшаться – сейчас их 689 (738 в понедельник, 752 в воскресенье).

.....

А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086.

.....

В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала" – ею привиты уже практически все люди в группе риска, и по мере завершения "поствакцинационного" недельного срока иммунитет восстанавливается.



Верна ли эта теория, покажут ближайшие дни.

https://www.9tv.co.il/item/33722

Смерти подчеркнул, чтобы не обвинили в "сокрытии данных". Смерти подчеркнул, чтобы не обвинили в "сокрытии данных". ЛАД 2 Повідомлень: 19386 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 23:01 budivelnik написав: Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами,



і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною



У Вас все добре? Ці тези не мають нічого спільного ні з наукою ні з здравим смислом.



вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби



не тільки, частота захворювання також зменшується.



Я так розумію дискусію про ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби Ви вирішили не продовжувати? У Вас все добре? Ці тези не мають нічого спільного ні з наукою ні з здравим смислом.не тільки, частота захворювання також зменшується.Я так розумію дискусію проВи вирішили не продовжувати? IgA Повідомлень: 628 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 23:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Давайте так

Або беремо офіційну інформацію і танцюємо від неї

Або беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї Давайте такАбо беремо офіційну інформацію і танцюємо від неїАбо беремо не офіційну інформацію і танцюємо від неї



Оооо, что-то случилось у Будивельныка.

Раньше он брал 50 тыс украинских официальных ковидных смертей и натягивал на миллионы неофициально переболевших. Выводил летальность 0.00**% и ничего не желал слушать. Что случилось за прозрение???)))



Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.







А вот это уже феерический бредочек))).



А куда мы денем всех тех, которые дома лежали с температурой, потерей нюха, кашляли, но не делали тестов и в оф.стату не попали?? Безсимптомники?? Серьезно??

Я скоро выпущу книгу "занимательная математика от строителя".

Ею в новой украинский школе будут двоечников по лицу бить. Единственное предназначение.Со словами "не начнешь учиться - будешь прапорщиком в армии". Оооо, что-то случилось у Будивельныка.Раньше он брал 50 тыс украинских официальных ковидных смертей и натягивал на миллионы неофициально переболевших. Выводил летальность 0.00**% и ничего не желал слушать. Что случилось за прозрение???)))А вот это уже феерический бредочек))).А куда мы денем всех тех, которые дома лежали с температурой, потерей нюха, кашляли, но не делали тестов и в оф.стату не попали?? Безсимптомники?? Серьезно??Я скоро выпущу книгу "занимательная математика от строителя".Ею в новой украинский школе будут двоечников по лицу бить. Единственное предназначение.Со словами "не начнешь учиться - будешь прапорщиком в армии". Hotab

Повідомлень: 4465 З нами з: 15.02.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 23:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України..... 2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....

А вы уверены, что именно у 13 млн. человек обнаружены антитела?

А может у 1 млн. человек, каждый из которых 13 раз сдавал анализы?

Или 4 млн. сдали по 3 анализа и еще 1 млн. сдал по одному?



Вариантов гадания на кофейной гуще может быть много...



Сколько раз сдавал анализы Билл Гейтс? 4 раза, результат - 2+ и 2-.

Отсюда вывод - два Билла Гейтса получили положительный результат анализа и еще два Билла Гейтса получили отрицательный результат. Всего анализы сдали 4 человека.

Четыре Билла Гейтса, хотя на самом деле существует только один Билл Гейтс. А вы уверены, что именно учеловек обнаружены антитела?А может учеловек, каждый из которых 13 раз сдавал анализы?Илисдали по 3 анализа и ещесдал по одному?Вариантов гадания на кофейной гуще может быть много...Сколько раз сдавал анализы Билл Гейтс? 4 раза, результат - 2+ и 2-.Отсюда вывод -получили положительный результат анализаполучили отрицательный результат., хотя на самом деле существует только один Билл Гейтс. Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 вер, 2021 23:25, всього редагувалось 1 раз. yanyura Повідомлень: 6133 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 23:23 ЛАД написав: На 17:44 среды в Израиле насчитывается 85.962 носителя вируса SARS-CoV-2 (80.183 в понедельник).



Число тяжелобольных продолжает уменьшаться – сейчас их 689 (738 в понедельник, 752 в воскресенье).

.....

А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086.

.....

В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала" – ею привиты уже практически все люди в группе риска, и по мере завершения "поствакцинационного" недельного срока иммунитет восстанавливается.



Верна ли эта теория, покажут ближайшие дни.

https://www.9tv.co.il/item/33722

Смерти подчеркнул, чтобы не обвинили в "сокрытии данных". Смерти подчеркнул, чтобы не обвинили в "сокрытии данных".

вы потеряли важный абзац, что улучшение именно по тяжелым случаям, а не по смертниках.

Что-то там они подрисовывали полтора дня. И статистика в разных источниках разная.

Вот здесь, https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general куда ссылается вордметрикс, 20-30 жмуриков день, хотя на вордметрикс - было 3 и 54. А 9 канал вообще непонятно откуда взял данные - за 30 и 31 числа 25+28=53. Может у них с математикой плохо? Или просто привирают вы потеряли важный абзац, что улучшение именно по тяжелым случаям, а не по смертниках.Что-то там они подрисовывали полтора дня. И статистика в разных источниках разная.Вот здесь,куда ссылается вордметрикс, 20-30 жмуриков день, хотя на вордметрикс - было 3 и 54. А 9 канал вообще непонятно откуда взял данные - за 30 и 31 числа 25+28=53. Может у них с математикой плохо? Или просто привирают Ромасик Повідомлень: 2758 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 23:23 antey1969 написав: stm написав: Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...

А Антей против аттестации поголовной... Прям от всего, какой же иммунитет у вас сильный!!! И природный!!! Не поспоришь, вы ведь и в армии служили...А Антей против аттестации поголовной...

Кто первым халат одел - тот и врач Кто первым халат одел - тот и врач

Нету в жизни благодати.

В медицине есть разлад.

Эпидемия некстати.

И умен он невпопад.

(По мотивам А.С. Пушкина). Нету в жизни благодати.В медицине есть разлад.Эпидемия некстати.И умен он невпопад.(По мотивам А.С. Пушкина). Igneus Повідомлень: 1102 З нами з: 29.08.18 Подякував: 611 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 23:23 ЛАД написав: Ромасик написав: .....

То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:

1) выше весенней

2) ниже весенней но выше осенней

3) самая низкая .....То давайте сделаем голосовалку, какая будет волна:1) выше весенней2) ниже весенней но выше осенней3) самая низкая

Есть горячее желание погадать на кофейной гуще? Есть горячее желание погадать на кофейной гуще?

тут только ставки делать) тут только ставки делать) Ромасик Повідомлень: 2758 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 23:26 IgA написав: budivelnik написав: Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами, Навіщо збільшувати ареал розповсюдження хвороби в 20 разів в порівнянні з природними процесами,

budivelnik написав: і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною і не вважаю за потрібне заражати в 10 разів більше населення вакциною У Вас все добре? Ці тези не мають нічого спільного ні з наукою ні з здравим смислом. У Вас все добре? Ці тези не мають нічого спільного ні з наукою ні з здравим смислом. Які Ваші регалії дозволяють Вам виступати від імені всієї науки?

Хто правомочність цих регалії підтвердить?

Тому пояснюю ще раз

Вакцина працює таким чином ,щоб організм припустив що це короновірус і почав давати імунну відповідь..

То чим це відрізняється від зараження для протікання в легкій формі для організму який заражують? IgA написав: budivelnik написав: вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби вакцинацію проводять саме для того щоб полегшити протікання хвороби не тільки, частота захворювання також зменшується. не тільки, частота захворювання також зменшується. Ще раз

Офіційна інформація каже

Перше - вакциновані не гарантовані від зараження

Друге - вакциновані будуть переносчиками короновірусу

То кому вірити? IgA написав: Я так розумію дискусію про ймовірність ускладнень від вакцинації вища ніж ймовірність померти від хвороби Ви вирішили не продовжувати? Я так розумію дискусію проВи вирішили не продовжувати? Я її не починав,це ви спробували зачепитись ..при чому вам не вийшло.

Я писав інше

Не варто заражати шляхом вакцинування 20 млн осіб..якщо є ліки,які при потребі не дадуть померти 10 000 тих які будуть хворіти у важкій формі. Які Ваші регалії дозволяють Вам виступати від імені всієї науки?Хто правомочність цих регалії підтвердить?Тому пояснюю ще разВакцина працює таким чином ,щоб організм припустив що це короновірус і почав давати імунну відповідь..То чим це відрізняється від зараження для протікання в легкій формі для організму який заражують?Ще разОфіційна інформація кажеПерше - вакциновані не гарантовані від зараженняДруге - вакциновані будуть переносчиками короновірусуТо кому вірити?Я її не починав,це ви спробували зачепитись ..при чому вам не вийшло.Я писав іншеНе варто заражати шляхом вакцинування 20 млн осіб..якщо є ліки,які при потребі не дадуть померти 10 000 тих які будуть хворіти у важкій формі. budivelnik

Повідомлень: 24922 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 36023603360436053606> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7688 6035430

maksimus silvestris Сер 01 вер, 2021 15:26