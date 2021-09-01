budivelnik написав:2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....
А вы уверены, что именно у 13 млн. человек обнаружены антитела? А может у 1 млн. человек, каждый из которых 13 раз сдавал анализы? Или 4 млн. сдали по 3 анализа и еще 1 млн. сдал по одному?
1 Я не впевнений,хоча вважаю що кожен судить по мірі своєї зіпсованості Як видно ви такими приписками все життя займались,тому й підозрюєте інших в тому чим вони не займались ніколи 2 Якщо Ви такі впевнені що перехворіло всього 2+млн з яких померло всього 0,05млн за 2 роки.. То чого настоюєте на обовязковій вакцинації для 38 млн які ще не хворіли і не збираються..тим більше що ліків на наступних 2 роки Ляшко з США вже привіз і того мізерного обєму в 40 000 доз вистарчить щоб ще 2 роки всіх кого реально можна - вилікують?
Давайте не смешивать теплое с мягким. Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.
на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка. Да, корона это исключительная болезнь, для всех остальных вакцинация противопоказана во время болезни (хотя, конечно, хотелось бы увидеть источник, подтверждающий ваши слова).
IgA написав:Якщо контрагрументів нема то що з необхіднісю вакцинації молодше 40?
Давайте прикинемо 1 Для того щоб максимально убезпечити ,треба вколоти три дози (в крайньому випадку про це каже досвід Ізраїлю) 2 Без уколів(вакцинації) серед 20 млн представників групи 0-40 років - померло 8000+ осіб 3 3 уколи*20 млн = 60 млн уколів * 10 хвилин зайнятого часу медпрацівника( крім уколу це і підготовка і відстань між вакцинованими, і документація..тому думаю що 10 хвилин це не так вже й багато)=10 млн годин праці медпраівників З тих 8000 що померли без уколів..думаю що 3000 вони б не спасли.... 10 млн годин/5000 спасених життів= 2000 годин роботи медпрацівника( це рік роботи) на кожного спасеного.... Не впевнений що це ефективна витрата часу. Треба порівняти з витратою часу на інших спасених лікарями...Думаю що порівняння в цьому випадку буде не на користь вакцинації. В крайньому випадку лікування американським коктелем виглядає на порядок дешевшим..навіть з урахуванням його вартості на одну дозу.( щоб спасти 5000 - треба вколоти 50000 доз середньо і важкохворим...)
Ромасик написав:...... вы потеряли важный абзац, что улучшение именно по тяжелым случаям, а не по смертниках. Что-то там они подрисовывали полтора дня. И статистика в разных источниках разная. Вот здесь, https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general куда ссылается вордметрикс, 20-30 жмуриков день, хотя на вордметрикс - было 3 и 54. А 9 канал вообще непонятно откуда взял данные - за 30 и 31 числа 25+28=53. Может у них с математикой плохо? Или просто привирают
Предвидел Ваши претензии и исключительно для Вас привёл цифры смерти. Из них видно, что смертность не уменьшилась. Абзац пропустил, чтобы не перегружать форум. Почему расхождение в цифрах объяснить не берусь. Вероятно, какой-то сбой, недаром 2 дня не давали сводку. А может проблемы с субботой. Там много приколов. Например, Вы знаете, что в субботу "истинно верующим" нельзя даже свет включать выключателем (и выключать тоже). Нельзя управлять авто. А вообще, проблемы со статистикой в выходные есть практически во всех странах. Это отмечал ещё freeze в ежедневных сводках. Поэтому к данным за выходной и следующий день отношусь с большой осторожностью.
Кстати, интересно, откуда у Вас проявился "икс" в ворлдметре?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 вер, 2021 00:04, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik Они тоже судят по мере своей испорченности, а также всю жизнь занимались приписками:
29.07.2020 С начала пандемии в США провели почти 53 млн тестов на коронавирус, говорится на сайте Центров по контролю и профилактики заболеваний. Из них положительных — 5 млн, однако организация сообщает, что это количество не равно числу заболевших, так как один человек мог сдать анализы больше одного раза.
budivelnik написав:Давайте прикинемо 1 Для того щоб максимально убезпечити ,треба вколоти три дози (в крайньому випадку про це каже досвід Ізраїлю) 2 Без уколів(вакцинації) серед 20 млн представників групи 0-40 років - померло 8000+ осіб 3 3 уколи*20 млн = 60 млн уколів * 10 хвилин зайнятого часу медпрацівника( крім уколу це і підготовка і відстань між вакцинованими, і документація..тому думаю що 10 хвилин це не так вже й багато)=10 млн годин праці медпраівників З тих 8000 що померли без уколів..думаю що 3000 вони б не спасли.... 10 млн годин/5000 спасених життів= 2000 годин роботи медпрацівника( це рік роботи) на кожного спасеного.... Не впевнений що це ефективна витрата часу. Треба порівняти з витратою часу на інших спасених лікарями...Думаю що порівняння в цьому випадку буде не на користь вакцинації. В крайньому випадку лікування американським коктелем виглядає на порядок дешевшим..навіть з урахуванням його вартості на одну дозу.( щоб спасти 5000 - треба вколоти 50000 доз середньо і важкохворим...)....
Роблять уколи та лікують різні медпрацівники
А яка різниця? Керують Державою і підмітають також різні люди... Але якби двірники 2000 годин в рік підмітали тільки 10% від того , що робили раніше...ми б захлинулись у смітті, не залежно від того ,які хороші чи погані у нас керівники Держави.
yanyura написав:Я уверен только в том, что сделано 13 млн. тестов, а вот то, что их сделали 13 миллионам человек, должны доказать именно вы, ведь не я, а вы написали
Я ж не винуватий що Ви застрягли в 19-тому столітті і не в курсі як роблять статистично вірні дослідження.... Чули про екзіт-пол? Там через 5 хвилин після закінчення голосування, на основі опитаних 2000-10000 осіб - дають інформацію з точністю в 2% про те як проголосувало 15 млн виборців... Так само і з дослідженнями по антитілам від короновірусу Вибірка була якщо мені не змінює память десь близько 20 000 осіб..і по ній визначили що 40% мають антитіла...тобто перехворіли ...безсимптомно.
yanyura написав:Сколько раз сдавал анализы Билл Гейтс? 4 раза, результат - 2+ и 2-. Отсюда вывод - два Билла Гейтса получили положительный результат анализа и еще два Билла Гейтса получили отрицательный результат. Всего анализы сдали 4 человека. Четыре Билла Гейтса, хотя на самом деле существует только один Билл Гейтс.
Це сова на глобус... Точність визначення результатів 50 на 50 - це якраз камінь в город вакцинаторів ... Адже користуючись саме цими інструментами ви отримуєте кількість захворювань і померлих.. Якщо по Вашій логіці - то все треба ділити на 2 ..або й на 4. А якщо користуватись моєю логікою То якщо точність тесту 50%...то хвороби яку він визначає в 20% випадків примінення тесту - не існує....