Додано: Сер 01 вер, 2021 23:58

IgA написав: Якщо контрагрументів нема то що з необхіднісю вакцинації молодше 40? Якщо контрагрументів нема то що з необхіднісю вакцинації молодше 40?

Давайте прикинемо1 Для того щоб максимально убезпечити ,треба вколоти три дози (в крайньому випадку про це каже досвід Ізраїлю)2 Без уколів(вакцинації) серед 20 млн представників групи 0-40 років - померло 8000+ осіб3 3 уколи*20 млн = 60 млн уколів * 10 хвилин зайнятого часу медпрацівника( крім уколу це і підготовка і відстань між вакцинованими, і документація..тому думаю що 10 хвилин це не так вже й багато)=10 млн годин праці медпраівниківЗ тих 8000 що померли без уколів..думаю що 3000 вони б не спасли....10 млн годин/5000 спасених життів= 2000 годин роботи медпрацівника( це рік роботи) на кожного спасеного....Не впевнений що це ефективна витрата часу.Треба порівняти з витратою часу на інших спасених лікарями...Думаю що порівняння в цьому випадку буде не на користь вакцинації.В крайньому випадку лікування американським коктелем виглядає на порядок дешевшим..навіть з урахуванням його вартості на одну дозу.( щоб спасти 5000 - треба вколоти 50000 доз середньо і важкохворим...)