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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3603360436053606>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 14
Мені вже зробили щеплення
64%
9
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вірю в ефективність вакцин
7%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
7%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:31

  yanyura написав:
  budivelnik написав:2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....

А вы уверены, что именно у 13 млн. человек обнаружены антитела?
А может у 1 млн. человек, каждый из которых 13 раз сдавал анализы?
Или 4 млн. сдали по 3 анализа и еще 1 млн. сдал по одному?
1 Я не впевнений,хоча вважаю що кожен судить по мірі своєї зіпсованості
Як видно ви такими приписками все життя займались,тому й підозрюєте інших в тому чим вони не займались ніколи
2 Якщо Ви такі впевнені що перехворіло всього 2+млн з яких померло всього 0,05млн за 2 роки..
То чого настоюєте на обовязковій вакцинації для 38 млн які ще не хворіли і не збираються..тим більше що ліків на наступних 2 роки Ляшко з США вже привіз і того мізерного обєму в 40 000 доз вистарчить щоб ще 2 роки всіх кого реально можна - вилікують?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:38

  yanyura написав:Зображення

Где по-вашему сделано это фото?

во время положит.теста не стоит вакцинироваться

Давайте не смешивать теплое с мягким. Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.

на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.
Да, корона это исключительная болезнь, для всех остальных вакцинация противопоказана во время болезни (хотя, конечно, хотелось бы увидеть источник, подтверждающий ваши слова).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:44

  budivelnik написав:Які Ваші регалії дозволяють Вам виступати від імені всієї науки?
Хто правомочність цих регалії підтвердить?


Не памятаю хто вповноважив Вас робити висновки які обнуляються через 5 хвилин фактчекінга.

То чим це відрізняється від зараження для протікання в легкій формі для організму який заражують?


Тим що при цьому на порядки менше ускладненнь і смертей. Вакцина нікого не заражає, жодної коронавірусної вакцини з ослабленим вірусом немає.

якщо є ліки,які при потребі не дадуть померти 10 000 тих які будуть хворіти у важкій формі.

В цих ліків теж не 100% ефективність

Ще раз
Офіційна інформація каже
Перше - вакциновані не гарантовані від зараження
Друге - вакциновані будуть переносчиками короновірусу
То кому вірити?

Як менша вірогідність заразитися після вакцинації суперечить цьому? Вам хтось обіцяв 100% захист від хвороби після вакцинації?

Я її не починав,це ви спробували зачепитись ..при чому вам не вийшло.

То що з частотою ускладненнь? Де більше - після вакцини чи після хвороби? Якщо контрагрументів нема то що з необхіднісю вакцинації молодше 40?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Якщо контрагрументів нема то що з необхіднісю вакцинації молодше 40?
Давайте прикинемо
1 Для того щоб максимально убезпечити ,треба вколоти три дози (в крайньому випадку про це каже досвід Ізраїлю)
2 Без уколів(вакцинації) серед 20 млн представників групи 0-40 років - померло 8000+ осіб
3 3 уколи*20 млн = 60 млн уколів * 10 хвилин зайнятого часу медпрацівника( крім уколу це і підготовка і відстань між вакцинованими, і документація..тому думаю що 10 хвилин це не так вже й багато)=10 млн годин праці медпраівників
З тих 8000 що померли без уколів..думаю що 3000 вони б не спасли....
10 млн годин/5000 спасених життів= 2000 годин роботи медпрацівника( це рік роботи) на кожного спасеного....
Не впевнений що це ефективна витрата часу.
Треба порівняти з витратою часу на інших спасених лікарями...Думаю що порівняння в цьому випадку буде не на користь вакцинації.
В крайньому випадку лікування американським коктелем виглядає на порядок дешевшим..навіть з урахуванням його вартості на одну дозу.( щоб спасти 5000 - треба вколоти 50000 доз середньо і важкохворим...)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:02

  Ромасик написав:......
вы потеряли важный абзац, что улучшение именно по тяжелым случаям, а не по смертниках.
Что-то там они подрисовывали полтора дня. И статистика в разных источниках разная.
Вот здесь, https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general куда ссылается вордметрикс, 20-30 жмуриков день, хотя на вордметрикс - было 3 и 54. А 9 канал вообще непонятно откуда взял данные - за 30 и 31 числа 25+28=53. Может у них с математикой плохо? Или просто привирают :roll:

Предвидел Ваши претензии и исключительно для Вас привёл цифры смерти. Из них видно, что смертность не уменьшилась. Абзац пропустил, чтобы не перегружать форум.
Почему расхождение в цифрах объяснить не берусь. Вероятно, какой-то сбой, недаром 2 дня не давали сводку. А может проблемы с субботой. Там много приколов. Например, Вы знаете, что в субботу "истинно верующим" нельзя даже свет включать выключателем (и выключать тоже). Нельзя управлять авто.
А вообще, проблемы со статистикой в выходные есть практически во всех странах. Это отмечал ещё freeze в ежедневных сводках. Поэтому к данным за выходной и следующий день отношусь с большой осторожностью.

Кстати, интересно, откуда у Вас проявился "икс" в ворлдметре? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 вер, 2021 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:02

  budivelnik написав:2000 годин роботи медпрацівника( це рік роботи) на кожного спасеного....


Роблять уколи та лікують різні медпрацівники
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:12

budivelnik
Они тоже судят по мере своей испорченности, а также всю жизнь занимались приписками:
29.07.2020
С начала пандемии в США провели почти 53 млн тестов на коронавирус, говорится на сайте Центров по контролю и профилактики заболеваний. Из них положительных — 5 млн, однако организация сообщает, что это количество не равно числу заболевших, так как один человек мог сдать анализы больше одного раза.

https://incrussia.ru/news/testy-na-koronavirus/
:?:


Я уверен только в том, что сделано 13 млн. тестов, а вот то, что их сделали 13 миллионам человек, должны доказать именно вы, ведь не я, а вы написали
2 При дослідженнях антитіла до короновірусу виявлені у 13 млн населення України.....


И про пример с Биллом Гейтсом вы почему-то отмолчались. Значит ли это, что он всю жизнь занимается приписками?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:15

  IgA написав:
  budivelnik написав:Давайте прикинемо
1 Для того щоб максимально убезпечити ,треба вколоти три дози (в крайньому випадку про це каже досвід Ізраїлю)
2 Без уколів(вакцинації) серед 20 млн представників групи 0-40 років - померло 8000+ осіб
3 3 уколи*20 млн = 60 млн уколів * 10 хвилин зайнятого часу медпрацівника( крім уколу це і підготовка і відстань між вакцинованими, і документація..тому думаю що 10 хвилин це не так вже й багато)=10 млн годин праці медпраівників
З тих 8000 що померли без уколів..думаю що 3000 вони б не спасли....
10 млн годин/5000 спасених життів= 2000 годин роботи медпрацівника( це рік роботи) на кожного спасеного....
Не впевнений що це ефективна витрата часу.
Треба порівняти з витратою часу на інших спасених лікарями...Думаю що порівняння в цьому випадку буде не на користь вакцинації.
В крайньому випадку лікування американським коктелем виглядає на порядок дешевшим..навіть з урахуванням його вартості на одну дозу.( щоб спасти 5000 - треба вколоти 50000 доз середньо і важкохворим...)....
Роблять уколи та лікують різні медпрацівники
А яка різниця?
Керують Державою і підмітають також різні люди...
Але якби двірники 2000 годин в рік підмітали тільки 10% від того , що робили раніше...ми б захлинулись у смітті, не залежно від того ,які хороші чи погані у нас керівники Держави.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Я уверен только в том, что сделано 13 млн. тестов, а вот то, что их сделали 13 миллионам человек, должны доказать именно вы, ведь не я, а вы написали
Я ж не винуватий що Ви застрягли в 19-тому столітті і не в курсі як роблять статистично вірні дослідження....
Чули про екзіт-пол? Там через 5 хвилин після закінчення голосування, на основі опитаних 2000-10000 осіб - дають інформацію з точністю в 2% про те як проголосувало 15 млн виборців...
Так само і з дослідженнями по антитілам від короновірусу
Вибірка була якщо мені не змінює память десь близько 20 000 осіб..і по ній визначили що 40% мають антитіла...тобто перехворіли ...безсимптомно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Сколько раз сдавал анализы Билл Гейтс? 4 раза, результат - 2+ и 2-.
Отсюда вывод - два Билла Гейтса получили положительный результат анализа и еще два Билла Гейтса получили отрицательный результат. Всего анализы сдали 4 человека.
Четыре Билла Гейтса, хотя на самом деле существует только один Билл Гейтс.
Це сова на глобус...
Точність визначення результатів 50 на 50 - це якраз камінь в город вакцинаторів ...
Адже користуючись саме цими інструментами ви отримуєте кількість захворювань і померлих..
Якщо по Вашій логіці - то все треба ділити на 2 ..або й на 4.
А якщо користуватись моєю логікою
То якщо точність тесту 50%...то хвороби яку він визначає в 20% випадків примінення тесту - не існує....
budivelnik
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