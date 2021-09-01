Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3603360436053606 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 14 Мені вже зробили щеплення 64% 9 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вірю в ефективність вакцин 7% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 21% 3 Найближчим часом планую вакцинацію 7% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 14 Додано: Чет 02 вер, 2021 00:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка. на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.

Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com:

“I will not take the vaccination, though I did test positive for whatever they’re calling ‘COVID’ today, but the bottom line is that my lungs are not functioning,” Steele wrote in his final blog post on August 17, accompanied by a picture of him hooked up to what appears to be a ventilator.

https://www.vice.com/en/article/93yjzp/ ... unctioning



Аналогичный вопрос вы уже не сможете задать самому Роберту Стилу, который поместил это фото на своей страничке, где написал

но суть в том, что мои легкие не работают.

https://phibetaiota.net/2021/08/roberts ... 8-17-2021/



Какой аппарат применяют при отказе легких? Задайте этот вопрос, который написал это на vice.com:Аналогичный вопрос вы уже не сможете задать самому, который поместил это фото на своей страничке, где написалКакой аппарат применяют при отказе легких? yanyura Повідомлень: 6134 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 00:33 budivelnik написав: yanyura написав: Я уверен только в том, что сделано 13 млн. тестов, а вот то, что их сделали 13 миллионам человек, должны доказать именно вы, ведь не я, а вы написали Я уверен только в том, что сделано 13 млн. тестов, а вот то, что их сделали 13 миллионам человек, должны доказать именно вы, ведь не я, а вы написали Я ж не винуватий що Ви застрягли в 19-тому столітті і не в курсі як роблять статистично вірні дослідження....

Чули про екзіт-пол? Там через 5 хвилин після закінчення голосування, на основі опитаних 2000-10000 осіб - дають інформацію з точністю в 2% про те як проголосувало 15 млн виборців...

Так само і з дослідженнями по антитілам від короновірусу

Вибірка була якщо мені не змінює память десь близько 20 000 осіб..і по ній визначили що 40% мають антитіла...тобто перехворіли ...безсимптомно. Я ж не винуватий що Ви застрягли в 19-тому столітті і не в курсі як роблять статистично вірні дослідження....Чули про екзіт-пол? Там через 5 хвилин після закінчення голосування, на основі опитаних 2000-10000 осіб - дають інформацію з точністю в 2% про те як проголосувало 15 млн виборців...Так само і з дослідженнями по антитілам від короновірусуВибірка була якщо мені не змінює память десь близько 20 000 осіб..і по ній визначили що 40% мають антитіла...тобто перехворіли ...безсимптомно.

Весь смысл вашего ответа, это

В огороде бузина, а в Киеве дядька! (с)



Я вас просил показать, почему вы считаете, что 13 млн. тестов равны 13 млн. человек, а вы ссылаетесь на экзит-полы. Или вы информацию что сделали именно 13 млн. людям взяли именно из экзит-полов?



Тогда так и напишите

Информация, что у 13 млн. человек были положительные тесты взята из экзит-пола проведенного тем-то тогда-то. Весь смысл вашего ответа, этоЯ вас просил показать, почему вы считаете, что 13 млн. тестов равны 13 млн. человек, а вы ссылаетесь на экзит-полы. Или вы информацию что сделали именно 13 млн. людям взяли именно из экзит-полов?Тогда так и напишите yanyura Повідомлень: 6134 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 00:41 IgA

Вы ещё не поняли, что спорить со строителями бесполезно?



А вообще, чем больше читаю форум, тем больше удивляюсь. Какие перлы попадаются!

То рассказывают о заражении от вакцин (в которых нет вируса вообще). То вдруг оказывается, что 8.000 смертей и 100 смертей примерно одно и тоже. Упорно говорят о группе 0-40 лет. Хотя в группе 0-10 смертей вообще нет, а в группе 10-20 очень мало. Зато в группе 30- 40 их уже намного больше. То вдруг вылазят дикие фантазии о ядах в вакцине.

Почему-то в вакцине сомневаются - новая/непроверенная/ненадёжная/неэффективная. При этом каким-то новым и непроверенным лекарствам (а по информации, приведенной yanyura, неэффективным и бесполезным) доверие полное. При том, что за прошедший год уже было несколько таких "спасительных" лекарств, которые позже оказывались пшиком. Причём, доверие к ним только потому, что так сказал Ляшко.

То вдруг вспоминают Афганистан. Почему именно Афганистан непонятно.

Есть ещё много перлов, но уже надоело вспоминать и перечислять.



Ещё одно. Я конечно понимаю, что альтруизм, поддержка окружающих и слабых это абстрактные вещи. И вообще пережитки социализма. Кому это надо. Главное забота о себе лично. Но всё же при обсуждении проблем вакцинации неоднократно говорилось, что для прекращения эпидемии нужно вакцинировать не только группы риска, а максимальное количество населения. Тем более, что вакцина не даёт гарантию от заражения и серьёзного заболевания. Почему-то делают вид, что об этом вообще не слышали.

Почему-то боятся осложнений и последствий от прививки. При этом считают, что от болезни всего этого нет. "Подумаешь, насморк. А вот вакцина это ужас ужасный. Тут и бесплодие, и изменение генотипа, и ещё куча опасностей!"



Бред какой-то. Вы ещё не поняли, что спорить со строителями бесполезно?А вообще, чем больше читаю форум, тем больше удивляюсь. Какие перлы попадаются!То рассказывают о заражении от вакцин (в которых нет вируса вообще). То вдруг оказывается, что 8.000 смертей и 100 смертей примерно одно и тоже. Упорно говорят о группе 0-40 лет. Хотя в группе 0-10 смертей вообще нет, а в группе 10-20 очень мало. Зато в группе 30- 40 их уже намного больше. То вдруг вылазят дикие фантазии о ядах в вакцине.Почему-то в вакцине сомневаются - новая/непроверенная/ненадёжная/неэффективная. При этом каким-то новым и непроверенным лекарствам (а по информации, приведенной yanyura, неэффективным и бесполезным) доверие полное. При том, что за прошедший год уже было несколько таких "спасительных" лекарств, которые позже оказывались пшиком. Причём, доверие к ним только потому, что так сказал Ляшко.То вдруг вспоминают Афганистан. Почему именно Афганистан непонятно.Есть ещё много перлов, но уже надоело вспоминать и перечислять.Ещё одно. Я конечно понимаю, что альтруизм, поддержка окружающих и слабых это абстрактные вещи. И вообще пережитки социализма. Кому это надо. Главное забота о себе лично. Но всё же при обсуждении проблем вакцинации неоднократно говорилось, что для прекращения эпидемии нужно вакцинировать не только группы риска, а максимальное количество населения. Тем более, что вакцина не даёт гарантию от заражения и серьёзного заболевания. Почему-то делают вид, что об этом вообще не слышали.Почему-то боятся осложнений и последствий от прививки. При этом считают, что от болезни всего этого нет. "Подумаешь, насморк. А вот вакцина это ужас ужасный. Тут и бесплодие, и изменение генотипа, и ещё куча опасностей!"Бред какой-то. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 вер, 2021 01:10, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19388 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 01:02 yanyura написав: Ромасик написав: на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка. на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.

Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com:

... Задайте этот вопрос, который написал это на vice.com:...

Фотография, возможно, сделана ещё до ИВЛ, просто на кислороде. Возможно, ошибаюсь. На ИВЛ его, опять же возможно, посадили позже. По фото понять сложновато.



А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек, из которых по словам Ляшко (то ли в Твиттере, то ли где-то ещё) у 30% (потом исправили на 40%) нашли антитела. Было это ещё 2 месяца назад, отчёт до сих пор не опубликован, но все желающие бодро оперируют этой цифрой. При этом некоторые даже не помнят, откуда она появилась. Фотография, возможно, сделана ещё до ИВЛ, просто на кислороде. Возможно, ошибаюсь. На ИВЛ его, опять же возможно, посадили позже. По фото понять сложновато.А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек, из которых(то ли в Твиттере, то ли где-то ещё) у 30% (потом исправили на 40%) нашли антитела. Было это ещё 2 месяца назад, отчёт до сих пор не опубликован, но все желающие бодро оперируют этой цифрой. При этом некоторые даже не помнят, откуда она появилась. ЛАД 2 Повідомлень: 19388 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3603360436053606 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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