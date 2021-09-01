Ромасик написав:на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.
Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com:
“I will not take the vaccination, though I did test positive for whatever they’re calling ‘COVID’ today, but the bottom line is that my lungs are not functioning,” Steele wrote in his final blog post on August 17, accompanied by a picture of him hooked up to what appears to be a ventilator.
yanyura написав:Я уверен только в том, что сделано 13 млн. тестов, а вот то, что их сделали 13 миллионам человек, должны доказать именно вы, ведь не я, а вы написали
Я ж не винуватий що Ви застрягли в 19-тому столітті і не в курсі як роблять статистично вірні дослідження.... Чули про екзіт-пол? Там через 5 хвилин після закінчення голосування, на основі опитаних 2000-10000 осіб - дають інформацію з точністю в 2% про те як проголосувало 15 млн виборців... Так само і з дослідженнями по антитілам від короновірусу Вибірка була якщо мені не змінює память десь близько 20 000 осіб..і по ній визначили що 40% мають антитіла...тобто перехворіли ...безсимптомно.
Весь смысл вашего ответа, это
В огороде бузина, а в Киеве дядька! (с)
Я вас просил показать, почему вы считаете, что 13 млн. тестов равны 13 млн. человек, а вы ссылаетесь на экзит-полы. Или вы информацию что сделали именно 13 млн. людям взяли именно из экзит-полов?
Тогда так и напишите
Информация, что у 13 млн. человек были положительные тесты взята из экзит-пола проведенного тем-то тогда-то.
IgA Вы ещё не поняли, что спорить со строителями бесполезно?
А вообще, чем больше читаю форум, тем больше удивляюсь. Какие перлы попадаются! То рассказывают о заражении от вакцин (в которых нет вируса вообще). То вдруг оказывается, что 8.000 смертей и 100 смертей примерно одно и тоже. Упорно говорят о группе 0-40 лет. Хотя в группе 0-10 смертей вообще нет, а в группе 10-20 очень мало. Зато в группе 30- 40 их уже намного больше. То вдруг вылазят дикие фантазии о ядах в вакцине. Почему-то в вакцине сомневаются - новая/непроверенная/ненадёжная/неэффективная. При этом каким-то новым и непроверенным лекарствам (а по информации, приведенной yanyura, неэффективным и бесполезным) доверие полное. При том, что за прошедший год уже было несколько таких "спасительных" лекарств, которые позже оказывались пшиком. Причём, доверие к ним только потому, что так сказал Ляшко. То вдруг вспоминают Афганистан. Почему именно Афганистан непонятно. Есть ещё много перлов, но уже надоело вспоминать и перечислять.
Ещё одно. Я конечно понимаю, что альтруизм, поддержка окружающих и слабых это абстрактные вещи. И вообще пережитки социализма. Кому это надо. Главное забота о себе лично. Но всё же при обсуждении проблем вакцинации неоднократно говорилось, что для прекращения эпидемии нужно вакцинировать не только группы риска, а максимальное количество населения. Тем более, что вакцина не даёт гарантию от заражения и серьёзного заболевания. Почему-то делают вид, что об этом вообще не слышали. Почему-то боятся осложнений и последствий от прививки. При этом считают, что от болезни всего этого нет. "Подумаешь, насморк. А вот вакцина это ужас ужасный. Тут и бесплодие, и изменение генотипа, и ещё куча опасностей!"
Бред какой-то.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 вер, 2021 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.
Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com: ...
Фотография, возможно, сделана ещё до ИВЛ, просто на кислороде. Возможно, ошибаюсь. На ИВЛ его, опять же возможно, посадили позже. По фото понять сложновато.
А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек, из которых по словам Ляшко (то ли в Твиттере, то ли где-то ещё) у 30% (потом исправили на 40%) нашли антитела. Было это ещё 2 месяца назад, отчёт до сих пор не опубликован, но все желающие бодро оперируют этой цифрой. При этом некоторые даже не помнят, откуда она появилась.