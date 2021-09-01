Додано: Чет 02 вер, 2021 00:41

Вы ещё не поняли, что спорить со строителями бесполезно?А вообще, чем больше читаю форум, тем больше удивляюсь. Какие перлы попадаются!То рассказывают о заражении от вакцин (в которых нет вируса вообще). То вдруг оказывается, что 8.000 смертей и 100 смертей примерно одно и тоже. Упорно говорят о группе 0-40 лет. Хотя в группе 0-10 смертей вообще нет, а в группе 10-20 очень мало. Зато в группе 30- 40 их уже намного больше. То вдруг вылазят дикие фантазии о ядах в вакцине.Почему-то в вакцине сомневаются - новая/непроверенная/ненадёжная/неэффективная. При этом каким-то новым и непроверенным лекарствам (а по информации, приведенной yanyura, неэффективным и бесполезным) доверие полное. При том, что за прошедший год уже было несколько таких "спасительных" лекарств, которые позже оказывались пшиком. Причём, доверие к ним только потому, что так сказал Ляшко.То вдруг вспоминают Афганистан. Почему именно Афганистан непонятно.Есть ещё много перлов, но уже надоело вспоминать и перечислять.Ещё одно. Я конечно понимаю, что альтруизм, поддержка окружающих и слабых это абстрактные вещи. И вообще пережитки социализма. Кому это надо. Главное забота о себе лично. Но всё же при обсуждении проблем вакцинации неоднократно говорилось, что для прекращения эпидемии нужно вакцинировать не только группы риска, а максимальное количество населения. Тем более, что вакцина не даёт гарантию от заражения и серьёзного заболевания. Почему-то делают вид, что об этом вообще не слышали.Почему-то боятся осложнений и последствий от прививки. При этом считают, что от болезни всего этого нет. "Подумаешь, насморк. А вот вакцина это ужас ужасный. Тут и бесплодие, и изменение генотипа, и ещё куча опасностей!"Бред какой-то.