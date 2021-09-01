yanyura написав:Я уверен только в том, что сделано 13 млн. тестов, а вот то, что их сделали 13 миллионам человек, должны доказать именно вы, ведь не я, а вы написали
Я ж не винуватий що Ви застрягли в 19-тому столітті і не в курсі як роблять статистично вірні дослідження.... Чули про екзіт-пол? Там через 5 хвилин після закінчення голосування, на основі опитаних 2000-10000 осіб - дають інформацію з точністю в 2% про те як проголосувало 15 млн виборців... Так само і з дослідженнями по антитілам від короновірусу Вибірка була якщо мені не змінює память десь близько 20 000 осіб..і по ній визначили що 40% мають антитіла...тобто перехворіли ...безсимптомно.
Весь смысл вашего ответа, это
В огороде бузина, а в Киеве дядька! (с)
Я вас просил показать, почему вы считаете, что 13 млн. тестов равны 13 млн. человек, а вы ссылаетесь на экзит-полы. Или вы информацию что сделали именно 13 млн. людям взяли именно из экзит-полов?
Тогда так и напишите
Информация, что у 13 млн. человек были положительные тесты взята из экзит-пола проведенного тем-то тогда-то.
IgA Вы ещё не поняли, что спорить со строителями бесполезно?
А вообще, чем больше читаю форум, тем больше удивляюсь. Какие перлы попадаются! То рассказывают о заражении от вакцин (в которых нет вируса вообще). То вдруг оказывается, что 8.000 смертей и 100 смертей примерно одно и тоже. Упорно говорят о группе 0-40 лет. Хотя в группе 0-10 смертей вообще нет, а в группе 10-20 очень мало. Зато в группе 30- 40 их уже намного больше. То вдруг вылазят дикие фантазии о ядах в вакцине. Почему-то в вакцине сомневаются - новая/непроверенная/ненадёжная/неэффективная. При этом каким-то новым и непроверенным лекарствам (а по информации, приведенной yanyura, неэффективным и бесполезным) доверие полное. При том, что за прошедший год уже было несколько таких "спасительных" лекарств, которые позже оказывались пшиком. Причём, доверие к ним только потому, что так сказал Ляшко. То вдруг вспоминают Афганистан. Почему именно Афганистан непонятно. Есть ещё много перлов, но уже надоело вспоминать и перечислять.
Ещё одно. Я конечно понимаю, что альтруизм, поддержка окружающих и слабых это абстрактные вещи. И вообще пережитки социализма. Кому это надо. Главное забота о себе лично. Но всё же при обсуждении проблем вакцинации неоднократно говорилось, что для прекращения эпидемии нужно вакцинировать не только группы риска, а максимальное количество населения. Тем более, что вакцина не даёт гарантию от заражения и серьёзного заболевания. Почему-то делают вид, что об этом вообще не слышали. Почему-то боятся осложнений и последствий от прививки. При этом считают, что от болезни всего этого нет. "Подумаешь, насморк. А вот вакцина это ужас ужасный. Тут и бесплодие, и изменение генотипа, и ещё куча опасностей!"
Бред какой-то.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 вер, 2021 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.
Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com: ...
Фотография, возможно, сделана ещё до ИВЛ, просто на кислороде. Возможно, ошибаюсь. На ИВЛ его, опять же возможно, посадили позже. По фото понять сложновато.
А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек, из которых по словам Ляшко (то ли в Твиттере, то ли где-то ещё) у 30% (потом исправили на 40%) нашли антитела. Было это ещё 2 месяца назад, отчёт до сих пор не опубликован, но все желающие бодро оперируют этой цифрой. При этом некоторые даже не помнят, откуда она появилась.
Дослідники Університету Райса спільно з колегами з Північно-Східного університету змоделювали, як субодиниця S2 змінюється в ході цього процесу. Вчених особливо цікавило, яку роль в процесі проникнення вірусу в клітину грають глікани – цукри на поверхні S-білка. Тисячі симуляцій показали, що ті формують «клітку», яка «фіксує» S2 після відділення від S1 аж до злиття мембран.
Крім того, моделювання показало, що цей процес допомагає процесу злиття мембран, подовжуючи так звані пептиди злиття. Гліканування S2 значно підвищувало шанси пептидів злиття з'єднатися з клітиною-хазяїном. При відсутності ж гліканів ймовірність цього була мінімальною.
Ромасик написав:Может у них с математикой плохо? Или просто привирают
Ромасик, ты мне вот расскажи,ты разделяешь эту басню из своего лагеря??
Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.
Все,кто болели и знают об этом,но не тестировались, они бессимптомные?? У меня много знакомых, которые и пневмонию обнаружили на снимках, но тестов не делали, это бессимптомные?? Ты замечаешь размер этой глупости?
Это просто кладец чуши: 1. Очікувана середня тривалість життя не зміниться , бо померлі від ковід мали середній вік 71 2. Якщо раптово помирають всі старики, то середня тривалість росте. 3.Якщо в цьому році різке зростання смертності, то значить треба шукати різке зростання народжуваності 71 рік тому. 4.Вакцини заражають і стимулюють розростання епідемії 5. Вакцини наносять більше шкоди,ніж користі 6. Ну і нарешті: всі, хто не потрапив у офіційну статистику 2 млн перехворівших - то безсимптомні.
Не помню, кто на этом форуме сказал уже ему: нема ума - строй дома.
Через невеликий відсоток нещеплених Ізраїль досі не досяг колективного імунітету
В Ізраїлі встановлено добовий рекорд заражень з початку пандемії. За останні 24 години (з 00:01 до 23:59 понеділка, 30 серпня) були офіційно підтверджені 10946 нових випадків зараження коронавірусом, а з півночі – ще 1687. Такі дані публікує сьогодні міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.
Попередній рекорд (10118 нових хворих за добу) був встановлений 18 січня 2021 року – на піку третьої хвилі коронавірусу. У серпні добовий показник кілька разів наближався до 10-тисячної позначки, але не досягав рекордних значень. При цьому в останні дні фіксувалося зниження кількості заражень. Так, вранці 30 серпня повідомлялося про 6576 випадків зараження, а вранці 29 серпня – 7071. https://glavcom.ua/world/observe/vakcin ... 79658.html
Изучение иммунных ответов на вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech против коронавируса показало, что первая вакцина создает в два раза больше антител.
Об этом сообщает американское издание «thehill».
Исследователи проанализировали уровни антител у медицинских работников Бельгии после того, как они получили обе дозы вакцины. 688 пациентов вакцинировали Moderna и 959 человек получили прививки Pfizer.
Среди тех, кто ранее не болел коронавирусом, у получивших вакцину Moderna, среднее число единиц антител на миллилитр составило 2 881, в то время как у участников, получивших вакцину Pfizer, число единиц на миллилитр составило 1 108.
Участники, которые ранее заразились COVID-19, сообщили о более высоких уровнях антител, что повысило общий средний показатель среди всех участников до 3 836 единиц на миллилитр для Moderna и 1 444 единиц на миллилитр для Pfizer.
По данным исследования, уровень антител у тех, кто принимал Moderna, был выше у инфицированных, неинфицированных и в разных возрастных категориях.
Исследователи заявили, что разница в уровнях антител потенциально может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине Moderna и более длительным интервалом между первоначальной и второй вакцинацией. Вторая вакцина Moderna вводится через четыре недели после первой прививки, а вакцина Pfizer вводится через три недели после первой прививки.
Тестирование антител проводилось перед вакцинацией и через 6-10 недель после второй дозы. Исследование показало, что уровни отрицательно коррелировали с возрастом у тех, кто ранее не был инфицирован, с самыми высокими уровнями антител среди тех, кто моложе 35 лет.
Также отмечается, что это предварительное исследование подчеркнуло, что обе вакцины по-прежнему обладают высокой защитой от инфекций и серьезных заболеваний.