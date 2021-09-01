Додано: Чет 02 вер, 2021 08:38

Коли в моїх опонентів не має аргументів - вони починають

а- придумувати відсєбятіну

б - приписувати придумане мені

Наприклад

янюра продовжує звинувачувати мене в 13 млн не правильно протестованих

Мої пояснення що відсоток перехворівших по Україні визначився не тестуванням всієї України, а тестуванням контрольної групи з 20000 осіб , в якії тестування показало наявність антитіл в 30-40% прийнявших участь в тестування, що дає мені можливість стверджувати що 11 млн українців не потрапило в статистику перехворівших ковідом

інші спочатку заперечували термін - середній вік смерті, потім коли подібні заперечування стали ознакою того що людина довбодятел в математиці - заперечувати перестали , але стали приписувати мені те чого я не казав

Я казав що

а - середній вік смерті в Україні вирахуваний як кількість і вік смертей в період 1990-2019 - 68-71 рік , при цьому в 2019 - 71,05 року

б - середній вік смерті хворих від короновірусу 69,7

в - внаслідок того що середній вік смерті від короновірусу практично не відрізняється від середнього віку смерті від загальних причин - це не вплине на зміну середнього віку смерті від усіх причин



ПС

Я можу на цих сторінках підняти ще одну цікаву для обговорення..але не цікаву для сектанів тему - порівняння Ізраїлю і України в контексті смертей від ковіду і залежність цих смертей від рівня вакцинації...

Але є парочка проблем

а - ця тема математично складна для розуміння

б - сектанти її заплюють

в - людей зацікавлених в обговоренні тем,які вони не підтримують внаслідок перебування в секті ковідзашуганих - тут практично не має.

Питання

І навіщо тоді мені

метати бісер перед свинями? ТМ(с) Народна мудрість

Чи тут будуть банити за використання народних висловів