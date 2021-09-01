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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3604360536063607

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 14
Мені вже зробили щеплення
64%
9
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вірю в ефективність вакцин
7%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
7%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

люди у вас вагон времени ..это все читать и писать не лень ? я прокручиваю и смотрю где есть ссылки , по ссылках хожу
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:10

Маски реабилитируют, даже тканевые немного помогают оказывается.

https://med.stanford.edu/news/all-news/ ... id-19.html
В деревнях с хирургическими масками было значительно меньше случаев COVID-19 по сравнению с контрольными деревнями. (Хотя также было меньше случаев COVID-19 в деревнях с тканевыми масками по сравнению с контрольными деревнями, разница не была статистически значимой.) Это согласуется с лабораторными тестами, показывающими, что хирургические маски имеют лучшую фильтрацию, чем тканевые маски. Тем не менее, тканевые маски действительно снижали общую вероятность появления симптомов респираторного заболевания в течение периода исследования.


ЛАД
Ну почему же, внятную аргументацию он вполне понимает, главное не давать увести дискуссию в сторону и не скатываться к взаимным оскорблениям.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:18

Куба планирует прививать детей от 2-х лет собственной вакциной

Вакцинацию подростков начнут на этой неделе. А младшие дети будут получать прививки с середины сентября.

По данным государственного производителя Института Финли, испытания вакцины у детей оказались безопасными и создали более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.
Xenon
 
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