В деревнях с хирургическими масками было значительно меньше случаев COVID-19 по сравнению с контрольными деревнями. (Хотя также было меньше случаев COVID-19 в деревнях с тканевыми масками по сравнению с контрольными деревнями, разница не была статистически значимой.) Это согласуется с лабораторными тестами, показывающими, что хирургические маски имеют лучшую фильтрацию, чем тканевые маски. Тем не менее, тканевые маски действительно снижали общую вероятность появления симптомов респираторного заболевания в течение периода исследования.
ЛАД Ну почему же, внятную аргументацию он вполне понимает, главное не давать увести дискуссию в сторону и не скатываться к взаимным оскорблениям.