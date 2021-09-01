RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3604360536063607

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 15
Мені вже зробили щеплення
67%
10
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вірю в ефективність вакцин
7%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
7%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

люди у вас вагон времени ..это все читать и писать не лень ? я прокручиваю и смотрю где есть ссылки , по ссылках хожу
yama
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7506 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:10

Маски реабилитируют, даже тканевые немного помогают оказывается.

https://med.stanford.edu/news/all-news/ ... id-19.html
В деревнях с хирургическими масками было значительно меньше случаев COVID-19 по сравнению с контрольными деревнями. (Хотя также было меньше случаев COVID-19 в деревнях с тканевыми масками по сравнению с контрольными деревнями, разница не была статистически значимой.) Это согласуется с лабораторными тестами, показывающими, что хирургические маски имеют лучшую фильтрацию, чем тканевые маски. Тем не менее, тканевые маски действительно снижали общую вероятность появления симптомов респираторного заболевания в течение периода исследования.


ЛАД
Ну почему же, внятную аргументацию он вполне понимает, главное не давать увести дискуссию в сторону и не скатываться к взаимным оскорблениям.
IgA
 
Повідомлень: 629
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:18

Куба планирует прививать детей от 2-х лет собственной вакциной

Вакцинацию подростков начнут на этой неделе. А младшие дети будут получать прививки с середины сентября.

По данным государственного производителя Института Финли, испытания вакцины у детей оказались безопасными и создали более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.
Xenon
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 25.02.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:12

  change_pm написав:
Mu COVID Variant, Which Scientists Fear is Resistant to Vaccines, Detected in 39 Countries

https://www.msn.com/en-us/news/world/-/ar-AANZiMq

зі. єдине питання, нафіга нагнітати? Ну, є варіант і є, спостерігайте і тд і тп, нащо робити кожень день сенсації?
...

А кто/где нагнетает? -- обычная новость-предупреждение: если вы вакцинировались -- маски/дистанцию прекращать еще рано.
_hunter
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:1) Ваш довід не містить жодного обгрунтування, не говорячи вже про належне обгрунтування.
2) Невже це є абсурдом для Вас, що у мене температура тіла декілька десятиліть не підвищується вище 37, а кашель останній раз (бронхіт) був у 2011 році?
3) Тоді, на Вашу думку, яку графу я можу обрати саме для мого випадку?

Процитую будівельника: "один дурень задасть стільки питань, що й 100 мудреців не зможуть відповісти"
Нема жодного сенсу шукати обґрунтування для нісенітниць, і ваша типу стабільна температура ніякого відношення до першого твердження не має
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29900
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 7234 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:21

  ЛАД написав:Предвидел Ваши претензии и исключительно для Вас привёл цифры смерти. Из них видно, что смертность не уменьшилась. Абзац пропустил, чтобы не перегружать форум.

Кстати, интересно, откуда у Вас проявился "икс" в ворлдметре? :)

А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086.
.....
В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала"
если читать это как вы процитировали, то получается странный диссонанс и зрада.
вы думаете я вордметер хоть раз вручную прописывал, чтобы видеть окончание))
У меня по работе метрикс используется, по этому привычнее. Но главное, что вы понимаете, о чем я. А по логике - метр это инструмент, а метрикс - результат измерения. Так что сайт немного криво назван.
Ромасик
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 550 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:32

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Может у них с математикой плохо? Или просто привирают


Ромасик, ты мне вот расскажи,ты разделяешь эту басню из своего лагеря??

Ясно що різниця між 13 млн з антитілами і 2 млн офіційно перехворівших=11 млн - перехворіло безсимптомно..бо вони самі не знали що хворіли.

а где подвох? :D
13-2=11. Все правильно.
(я басню с начала не читал, но согласно процитированному все логично)
Ромасик
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 550 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29900
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 7234 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:47

  yanyura написав:
  Ромасик написав:на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.

Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com:
“I will not take the vaccination, though I did test positive for whatever they’re calling ‘COVID’ today, but the bottom line is that my lungs are not functioning,” Steele wrote in his final blog post on August 17, accompanied by a picture of him hooked up to what appears to be a ventilator.

https://www.vice.com/en/article/93yjzp/ ... unctioning

Аналогичный вопрос вы уже не сможете задать самому Роберту Стилу, который поместил это фото на своей страничке, где написал
но суть в том, что мои легкие не работают.

https://phibetaiota.net/2021/08/roberts ... 8-17-2021/

Какой аппарат применяют при отказе легких?

что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.
При отказе легких - интубация - трубка в легкие под наркозом.
Если он может селфиться - значит на моменте еще не все так плохо было. Маска на фото - вспомогательная вентиляция при одышке, хотя тоже можно назвать ИВЛ. Но обычно нас пугают ИВЛ именно трубкой в легких на самой сложной стадии.
Но ладно с тем мужиком. Что там с прививками во время положительного теста. Есть официальные рекомендации?
Ромасик
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 550 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:01

  Faceless написав:Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу

тогда я бы еще добавил, что непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.
Ромасик
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 550 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3604360536063607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7688 6060100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 15:26
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (670)
02.09.2021 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.