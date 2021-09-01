В деревнях с хирургическими масками было значительно меньше случаев COVID-19 по сравнению с контрольными деревнями. (Хотя также было меньше случаев COVID-19 в деревнях с тканевыми масками по сравнению с контрольными деревнями, разница не была статистически значимой.) Это согласуется с лабораторными тестами, показывающими, что хирургические маски имеют лучшую фильтрацию, чем тканевые маски. Тем не менее, тканевые маски действительно снижали общую вероятность появления симптомов респираторного заболевания в течение периода исследования.
ЛАД Ну почему же, внятную аргументацию он вполне понимает, главное не давать увести дискуссию в сторону и не скатываться к взаимным оскорблениям.
Igneus написав:1) Ваш довід не містить жодного обгрунтування, не говорячи вже про належне обгрунтування. 2) Невже це є абсурдом для Вас, що у мене температура тіла декілька десятиліть не підвищується вище 37, а кашель останній раз (бронхіт) був у 2011 році? 3) Тоді, на Вашу думку, яку графу я можу обрати саме для мого випадку?
Процитую будівельника: "один дурень задасть стільки питань, що й 100 мудреців не зможуть відповісти" Нема жодного сенсу шукати обґрунтування для нісенітниць, і ваша типу стабільна температура ніякого відношення до першого твердження не має
ЛАД написав:Предвидел Ваши претензии и исключительно для Вас привёл цифры смерти. Из них видно, что смертность не уменьшилась. Абзац пропустил, чтобы не перегружать форум.
Кстати, интересно, откуда у Вас проявился "икс" в ворлдметре?
А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086. ..... В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала"
если читать это как вы процитировали, то получается странный диссонанс и зрада. вы думаете я вордметер хоть раз вручную прописывал, чтобы видеть окончание)) У меня по работе метрикс используется, по этому привычнее. Но главное, что вы понимаете, о чем я. А по логике - метр это инструмент, а метрикс - результат измерения. Так что сайт немного криво назван.
Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
Ромасик написав:на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.
Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com:
“I will not take the vaccination, though I did test positive for whatever they’re calling ‘COVID’ today, but the bottom line is that my lungs are not functioning,” Steele wrote in his final blog post on August 17, accompanied by a picture of him hooked up to what appears to be a ventilator.
что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу. При отказе легких - интубация - трубка в легкие под наркозом. Если он может селфиться - значит на моменте еще не все так плохо было. Маска на фото - вспомогательная вентиляция при одышке, хотя тоже можно назвать ИВЛ. Но обычно нас пугают ИВЛ именно трубкой в легких на самой сложной стадии. Но ладно с тем мужиком. Что там с прививками во время положительного теста. Есть официальные рекомендации?
Faceless написав:Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
тогда я бы еще добавил, что непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.