Додано: Чет 02 вер, 2021 10:47

yanyura написав: Ромасик написав: на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка. на фото разве ИВЛ? - это так, детская забавка.

Задайте этот вопрос David Gilbert, который написал это на vice.com:

“I will not take the vaccination, though I did test positive for whatever they’re calling ‘COVID’ today, but the bottom line is that my lungs are not functioning,” Steele wrote in his final blog post on August 17, accompanied by a picture of him hooked up to what appears to be a ventilator.

https://www.vice.com/en/article/93yjzp/ ... unctioning



Аналогичный вопрос вы уже не сможете задать самому Роберту Стилу, который поместил это фото на своей страничке, где написал

но суть в том, что мои легкие не работают.

https://phibetaiota.net/2021/08/roberts ... 8-17-2021/



Какой аппарат применяют при отказе легких? Задайте этот вопрос, который написал это на vice.com:Аналогичный вопрос вы уже не сможете задать самому, который поместил это фото на своей страничке, где написалКакой аппарат применяют при отказе легких?

что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.Прилегких - интубация - трубка в легкие под наркозом.Если он может селфиться - значит на моменте еще не все так плохо было. Маска на фото - вспомогательная вентиляция при одышке, хотя тоже можно назвать ИВЛ. Но обычно нас пугают ИВЛ именно трубкой в легких на самой сложной стадии.Но ладно с тем мужиком. Что там с прививками во время положительного теста. Есть официальные рекомендации?