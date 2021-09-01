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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 19
Мені вже зробили щеплення
63%
12
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:где подвох?
13-2=11. Все правильно.
(я басню с начала не читал, но согласно процитированному все логично)


Не, ну математически 13-2=11 вопросов вообще никаких не вызывает. Это то немногое , что Будивельныку удается без ошибок.
А как быть с тем, что кроме тех 2 тыс , кто попал в официальную стату, все остальные бессимптомные. Ты согласен?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 вер, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Faceless написав:Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу

тогда я бы еще добавил, что непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.
А я хворів, але ПЦР не робив, в статистику не потрапляв. Але потім зробив тест на антитіла.
А хтось хворів, здав і те і те. Дехто на антитіла кілька разів, глянути динаміку.
Також є такі, хто кілька разів здавав позитивний ПЦР.
А я негативних ПЦР в цьому році здав в Україні двічі.
Що з цих цифр можна вивести - я хз
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Що з цих цифр можна вивести - я хз

З точки зору будівельника, ви в тих 11 млн безсимптомних.

З.Ы. На днях Росстат дал официальную инфу о смертности в июле 2021. (до этого были предварительные данные)
В июле 2021 в РФ закопали 215 тысчел.
Обычная ежемесячная смертность у них. 150+- тысяч. Избыточных 65 тыс. Красавчики. 700 тысяч избыточных за время КОВИД подтвердили уже официально.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:03

  ЛАД написав:Хороший пример дешёвого фейка:
Израильский Минздрав: слухи врут, лопатка для мазка из экспресс-анализа абсолютно безвредна
https://www.9tv.co.il/item/33729

Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.
Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?
Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе :wink: ).
Но давайте не перегибать палку.

По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:12

  vitaliian написав:
Дослідники Університету Райса спільно з колегами з Північно-Східного університету змоделювали, як субодиниця S2 змінюється в ході цього процесу. Вчених особливо цікавило, яку роль в процесі проникнення вірусу в клітину грають глікани – цукри на поверхні S-білка. Тисячі симуляцій показали, що ті формують «клітку», яка «фіксує» S2 після відділення від S1 аж до злиття мембран.

Крім того, моделювання показало, що цей процес допомагає процесу злиття мембран, подовжуючи так звані пептиди злиття. Гліканування S2 значно підвищувало шанси пептидів злиття з'єднатися з клітиною-хазяїном. При відсутності ж гліканів ймовірність цього була мінімальною.

«Без гліканів вірусна частка, швидше за все, не зможе проникнути в клітину. Наше дослідження показує, як цукри можуть контролювати інфективність [SARS-CoV-2]», – підкреслює один із авторів роботи Пол Уітфорд. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/science/-vch ... 79954.html
https://glavcom.ua/country/science/-vch ... 79954.html

Плохой заголовок, читать не будут. Надо что-нибудь вроде: "Ковид вызывается употреблением сахара" :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  vitaliian написав:
Дослідники Університету Райса спільно з колегами з Північно-Східного університету змоделювали, як субодиниця S2 змінюється в ході цього процесу. Вчених особливо цікавило, яку роль в процесі проникнення вірусу в клітину грають глікани – цукри на поверхні S-білка. Тисячі симуляцій показали, що ті формують «клітку», яка «фіксує» S2 після відділення від S1 аж до злиття мембран.

Крім того, моделювання показало, що цей процес допомагає процесу злиття мембран, подовжуючи так звані пептиди злиття. Гліканування S2 значно підвищувало шанси пептидів злиття з'єднатися з клітиною-хазяїном. При відсутності ж гліканів ймовірність цього була мінімальною.

«Без гліканів вірусна частка, швидше за все, не зможе проникнути в клітину. Наше дослідження показує, як цукри можуть контролювати інфективність [SARS-CoV-2]», – підкреслює один із авторів роботи Пол Уітфорд. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/science/-vch ... 79954.html
https://glavcom.ua/country/science/-vch ... 79954.html

Плохой заголовок, читать не будут. Надо что-нибудь вроде: "Ковид вызывается употреблением сахара" :mrgreen:
Я, кстати, удивлён, что до сих пор нет громких статей о связи ковида и ампутации аппендикса, например
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:16

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Хороший пример дешёвого фейка:
Израильский Минздрав: слухи врут, лопатка для мазка из экспресс-анализа абсолютно безвредна
https://www.9tv.co.il/item/33729

Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.
Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?
Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе :wink: ).
Но давайте не перегибать палку.

По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).

А вот что забавно: нет таких :) -- та же Япония -- 46% со второй дозой. Корея (южная) -- 31%. Германия -- 60...
При этом в азиях к масочному режиму совсем другое отношение...
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).
об этом как раз Жолобак Надежда и говорила в последнем интервью .

Я нашел более позитивного доктора
https://www.youtube.com/watch?v=bnBxeoelEgo
бромгексин вам в помощь

и кто не видел Жолобак месяц назад
https://www.youtube.com/watch?v=jpvkdIZHINM
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:35

  Hotab написав:
  Ромасик написав:где подвох?
13-2=11. Все правильно.
(я басню с начала не читал, но согласно процитированному все логично)


Не, ну математически 13-2=11 вопросов вообще никаких не вызывает. Это то немногое , что Будивельныку удается без ошибок.
А как быть с тем, что кроме тех 2 тыс , кто попал в официальную стату, все остальные бессимптомные. Ты согласен?

в виду паралельных комментариев Фейслесса я подвох уже понял.
Но опять же басню не читал, разбираться лень.
Мне жмурики больше интересны. А тут даже соплей не было, что о них говорить :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:39

  _hunter написав:Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.
Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?
Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе :wink: ).
Но давайте не перегибать палку.

По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).

А вот что забавно: нет таких :) -- та же Япония -- 46% со второй дозой. Корея (южная) -- 31%. Германия -- 60...
При этом в азиях к масочному режиму совсем другое отношение...[/quote]
как раз хотел сказать о нинзях - у них после апргрейда к 5G статистика тоже пошла на взлет. Но зачем рассеиваиться на разные страны. Взяли Израиль, мочим его :D
пс. Я еле иврит освоил, а тут еще японские каракули разбирай.
Ромасик
 
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