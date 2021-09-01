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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01
Faceless написав:
Плохой заголовок, читать не будут. Надо что-нибудь вроде: "Ковид вызывается употреблением сахара" Я, кстати, удивлён, что до сих пор нет громких статей о связи ковида и ампутации аппендикса, например
Связь может случиться, и притом самая прямая.
Попадаете вы в больничку с аппендиксом, а на соседнем столе лежит такой же недообследованный, но плюс к Ковидом... ОЙ!!!
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:15
Ромасик написав: _hunter написав:
Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле. Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?
Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе
).
Но давайте не перегибать палку.
По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).
А вот что забавно: нет таких
-- та же Япония -- 46% со второй дозой. Корея (южная) -- 31%. Германия -- 60...
При этом в азиях к масочному режиму совсем другое отношение...
как раз хотел сказать о нинзях - у них после апргрейда к 5G статистика тоже пошла на взлет. Но зачем рассеиваиться на разные страны. Взяли Израиль, мочим его
пс. Я еле иврит освоил, а тут еще японские каракули разбирай.[/quote]
Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять?
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_hunter
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:24
_hunter написав:
Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять?
вот-вот, по этому лучше уж Израиль. Сейчас за Умань кулачки держать)
хотя олимпиада вроде без зрителей проходила?
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:50
Ромасик написав:
Но опять же басню не читал, разбираться лень.
Та и правильно. Его басни уже никто не читает. Я последний. Но за мной очередь не занимать.
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