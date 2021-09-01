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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3603360436053606

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 19
Мені вже зробили щеплення
63%
12
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
4
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01

  Faceless написав:Плохой заголовок, читать не будут. Надо что-нибудь вроде: "Ковид вызывается употреблением сахара" Я, кстати, удивлён, что до сих пор нет громких статей о связи ковида и ампутации аппендикса, например

Связь может случиться, и притом самая прямая.
Попадаете вы в больничку с аппендиксом, а на соседнем столе лежит такой же недообследованный, но плюс к Ковидом... ОЙ!!!
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:15

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.
Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?
Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе :wink: ).
Но давайте не перегибать палку.

По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).

А вот что забавно: нет таких :) -- та же Япония -- 46% со второй дозой. Корея (южная) -- 31%. Германия -- 60...
При этом в азиях к масочному режиму совсем другое отношение...

как раз хотел сказать о нинзях - у них после апргрейда к 5G статистика тоже пошла на взлет. Но зачем рассеиваиться на разные страны. Взяли Израиль, мочим его :D
пс. Я еле иврит освоил, а тут еще японские каракули разбирай.[/quote]
Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:24

  _hunter написав:Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять? :roll:

вот-вот, по этому лучше уж Израиль. Сейчас за Умань кулачки держать)
хотя олимпиада вроде без зрителей проходила?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Но опять же басню не читал, разбираться лень.

Та и правильно. Его басни уже никто не читает. Я последний. Но за мной очередь не занимать.
Hotab
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