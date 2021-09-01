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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01
Faceless написав:
Плохой заголовок, читать не будут. Надо что-нибудь вроде: "Ковид вызывается употреблением сахара" Я, кстати, удивлён, что до сих пор нет громких статей о связи ковида и ампутации аппендикса, например
Связь может случиться, и притом самая прямая.
Попадаете вы в больничку с аппендиксом, а на соседнем столе лежит такой же недообследованный, но плюс к Ковидом... ОЙ!!!
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antey1969
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:15
Ромасик написав: _hunter написав:
Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле. Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?
Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе
).
Но давайте не перегибать палку.
По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).
А вот что забавно: нет таких
-- та же Япония -- 46% со второй дозой. Корея (южная) -- 31%. Германия -- 60...
При этом в азиях к масочному режиму совсем другое отношение...
как раз хотел сказать о нинзях - у них после апргрейда к 5G статистика тоже пошла на взлет. Но зачем рассеиваиться на разные страны. Взяли Израиль, мочим его
пс. Я еле иврит освоил, а тут еще японские каракули разбирай.[/quote]
Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять?
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_hunter
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:24
_hunter написав:
Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять?
вот-вот, по этому лучше уж Израиль. Сейчас за Умань кулачки держать)
хотя олимпиада вроде без зрителей проходила?
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:50
Ромасик написав:
Но опять же басню не читал, разбираться лень.
Та и правильно. Его басни уже никто не читает. Я последний. Но за мной очередь не занимать.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:13
IgA написав:
.....ЛАД
Ну почему же, внятную аргументацию он вполне понимает, ....
По вашей дискуссии я этого не заметил.
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ЛАД
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:22
Ромасик написав: ЛАД написав:
Предвидел Ваши претензии и исключительно для Вас привёл цифры смерти. Из них видно, что смертность не уменьшилась. Абзац пропустил, чтобы не перегружать форум.
Кстати, интересно, откуда у Вас проявился "икс" в ворлдметре?
А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086.
.....
В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала"
если читать это как вы процитировали, то получается странный диссонанс и зрада.
вы думаете я вордметер хоть раз вручную прописывал, чтобы видеть окончание))
У меня по работе метрикс используется, по этому привычнее. Но главное, что вы понимаете, о чем я. А по логике - метр это инструмент, а метрикс - результат измерения. Так что сайт немного криво назван.
Диссонанса и зрады не вижу. Я за объективность и не собираюсь скрывать или подтасовывать данные.
А насчёт "икс" я пошутил, специально даже смайлик поставил. Мелкая подкладка. Надеюсь, не обиделись.
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ЛАД
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:33
Ромасик написав:
....
непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.
Как это передают в статистику не знаю, но если не ИНН то всё равно какие-то свои данные Вы давали. Во всяком случае в США при 40 млн случаев болезни 586 714 975 тестов. У нас при 2,3 млн случаев 12 031 985 тестов.
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ЛАД
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:52
Starikan написав:
.....
Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.
Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?
Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе
).
Но давайте не перегибать палку.
.....
Конечно, существуют. Тем не менее, по вакцинации Израиль впереди. Не знаю, по каким причинам.
Они первыми провели настолько массовую вакцинацию, соответственно, прошёл больший срок с первых прививок. Они первые начали делать бустерную прививку, причём массово (уже больше 2 млн.).
Ну и, конечно, наличие русскоязычных СМИ. Для меня всё же легче читать и понимать на русском.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:55
Ромасик написав:
.....
Но опять же басню не читал, разбираться лень.
Мне жмурики больше интересны. А тут даже соплей не было, что о них говорить
Вопрос не в соплях.
Речь о том, сколько людей у нас приобрело естественный иммунитет после болезни.
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ЛАД
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Додано: Чет 02 вер, 2021 17:24
ЛАД
Я по-прежнему утверждаю, что Израиль - некая особая точка среди других стран по многим параметрам. Собственно, это просто очевидно.
Мне бы было, например, интересно узнать ковид-статистику по трем отдельным социальным группам: арабы, ортодоксы и "обычные" евреи.
Но это нетолерантно и не настолько интересно, чтобы специально искать
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Starikan
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