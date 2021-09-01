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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3604360536063607> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 19 Мені вже зробили щеплення 63% 12 Не можу за станом здоров'я 5% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 21% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 19 Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01 Faceless написав: Плохой заголовок, читать не будут. Надо что-нибудь вроде: "Ковид вызывается употреблением сахара" Я, кстати, удивлён, что до сих пор нет громких статей о связи ковида и ампутации аппендикса, например Плохой заголовок, читать не будут. Надо что-нибудь вроде: "Ковид вызывается употреблением сахара" Я, кстати, удивлён, что до сих пор нет громких статей о связи ковида и ампутации аппендикса, например

Связь может случиться, и притом самая прямая.

Попадаете вы в больничку с аппендиксом, а на соседнем столе лежит такой же недообследованный, но плюс к Ковидом... ОЙ!!! Связь может случиться, и притом самая прямая.Попадаете вы в больничку с аппендиксом, а на соседнем столе лежит такой же недообследованный, но плюс к Ковидом... ОЙ!!! antey1969 1

Повідомлень: 10785 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1404 раз. Подякували: 3149 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 15:15 Ромасик написав: _hunter написав: Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.

Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?

Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе ).

Но давайте не перегибать палку.



По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с). Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе).Но давайте не перегибать палку.По поводу конкретных научных результатов: современная наука чрезвычайно затратна, поэтому может существовать только за счет грантов. А выполнение гранта - это примерно то же, что в советские времена выполнение плана по валу. "Делайте правильные выводы" (с).

А вот что забавно: нет таких -- та же Япония -- 46% со второй дозой. Корея (южная) -- 31%. Германия -- 60...

При этом в азиях к масочному режиму совсем другое отношение... А вот что забавно: нет таких-- та же Япония -- 46% со второй дозой. Корея (южная) -- 31%. Германия -- 60...При этом в азиях к масочному режиму совсем другое отношение...

как раз хотел сказать о нинзях - у них после апргрейда к 5G статистика тоже пошла на взлет. Но зачем рассеиваиться на разные страны. Взяли Израиль, мочим его

пс. Я еле иврит освоил, а тут еще японские каракули разбирай.[/quote]

Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять? как раз хотел сказать о нинзях - у них после апргрейда к 5G статистика тоже пошла на взлет. Но зачем рассеиваиться на разные страны. Взяли Израиль, мочим егопс. Я еле иврит освоил, а тут еще японские каракули разбирай.[/quote]Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять? _hunter Повідомлень: 5018 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 15:24 _hunter написав: Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять? Точно после 5G? -- массовые мероприятия, связанные с Олимпиадой, думаете, никак не могли повлиять?

вот-вот, по этому лучше уж Израиль. Сейчас за Умань кулачки держать)

хотя олимпиада вроде без зрителей проходила? вот-вот, по этому лучше уж Израиль. Сейчас за Умань кулачки держать)хотя олимпиада вроде без зрителей проходила? Ромасик Повідомлень: 2774 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 15:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: Но опять же басню не читал, разбираться лень. Но опять же басню не читал, разбираться лень.

Та и правильно. Его басни уже никто не читает. Я последний. Но за мной очередь не занимать. Та и правильно. Его басни уже никто не читает. Я последний. Но за мной очередь не занимать. Hotab

Повідомлень: 4462 З нами з: 15.02.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 16:13 IgA написав: .....

ЛАД

Ну почему же, внятную аргументацию он вполне понимает, .... .....Ну почему же, внятную аргументацию он вполне понимает, ....

По вашей дискуссии я этого не заметил. По вашей дискуссии я этого не заметил. ЛАД 2 Повідомлень: 19393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 16:22 Ромасик написав: ЛАД написав: Предвидел Ваши претензии и исключительно для Вас привёл цифры смерти. Из них видно, что смертность не уменьшилась. Абзац пропустил, чтобы не перегружать форум.



Кстати, интересно, откуда у Вас проявился "икс" в ворлдметре? Предвидел Ваши претензии и исключительно для Вас привёл цифры смерти. Из них видно, что смертность не уменьшилась. Абзац пропустил, чтобы не перегружать форум.Кстати, интересно, откуда у Вас проявился "икс" в ворлдметре?

А общий список умерших за последние два дня вырос на 43 человека – с 7043 до 7086.

.....

В Минздраве это склонны приписывать действию третьей дозы вакцины, которая, наконец, "заработала" если читать это как вы процитировали, то получается странный диссонанс и зрада.

вы думаете я вордметер хоть раз вручную прописывал, чтобы видеть окончание))

У меня по работе метрикс используется, по этому привычнее. Но главное, что вы понимаете, о чем я. А по логике - метр это инструмент, а метрикс - результат измерения. Так что сайт немного криво назван. если читать это как вы процитировали, то получается странный диссонанс и зрада.вы думаете я вордметер хоть раз вручную прописывал, чтобы видеть окончание))У меня по работе метрикс используется, по этому привычнее. Но главное, что вы понимаете, о чем я. А по логике - метр это инструмент, а метрикс - результат измерения. Так что сайт немного криво назван.

Диссонанса и зрады не вижу. Я за объективность и не собираюсь скрывать или подтасовывать данные.

А насчёт "икс" я пошутил, специально даже смайлик поставил. Мелкая подкладка. Надеюсь, не обиделись. Диссонанса и зрады не вижу. Я за объективность и не собираюсь скрывать или подтасовывать данные.А насчёт "икс" я пошутил, специально даже смайлик поставил. Мелкая подкладка. Надеюсь, не обиделись. ЛАД 2 Повідомлень: 19393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 16:33 Ромасик написав: ....

непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался. ....непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.

Как это передают в статистику не знаю, но если не ИНН то всё равно какие-то свои данные Вы давали. Во всяком случае в США при 40 млн случаев болезни 586 714 975 тестов. У нас при 2,3 млн случаев 12 031 985 тестов. Как это передают в статистику не знаю, но если не ИНН то всё равно какие-то свои данные Вы давали. Во всяком случае в США при 40 млн случаев болезни 586 714 975 тестов. У нас при 2,3 млн случаев 12 031 985 тестов. ЛАД 2 Повідомлень: 19393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 16:52 Starikan написав: .....

Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.

Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?

Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе ).

Но давайте не перегибать палку.

..... .....Что-то у нас на форуме слишком много внимания к происходящему в Израиле.Других стран не существует? Столь же высокотехнологичных и с большим процентом привитых?Причина приблизительно понятна: там много русскоязычных СМИ и знакомых (у меня в том числе).Но давайте не перегибать палку......

Конечно, существуют. Тем не менее, по вакцинации Израиль впереди. Не знаю, по каким причинам.

Они первыми провели настолько массовую вакцинацию, соответственно, прошёл больший срок с первых прививок. Они первые начали делать бустерную прививку, причём массово (уже больше 2 млн.).

Ну и, конечно, наличие русскоязычных СМИ. Для меня всё же легче читать и понимать на русском. Конечно, существуют. Тем не менее, по вакцинации Израиль впереди. Не знаю, по каким причинам.Они первыми провели настолько массовую вакцинацию, соответственно, прошёл больший срок с первых прививок. Они первые начали делать бустерную прививку, причём массово (уже больше 2 млн.).Ну и, конечно, наличие русскоязычных СМИ. Для меня всё же легче читать и понимать на русском. ЛАД 2 Повідомлень: 19393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 16:55 Ромасик написав: .....

Но опять же басню не читал, разбираться лень.

Мне жмурики больше интересны. А тут даже соплей не было, что о них говорить .....Но опять же басню не читал, разбираться лень.Мне жмурики больше интересны. А тут даже соплей не было, что о них говорить

Вопрос не в соплях.

Речь о том, сколько людей у нас приобрело естественный иммунитет после болезни. Вопрос не в соплях.Речь о том, сколько людей у нас приобрело естественный иммунитет после болезни. ЛАД 2 Повідомлень: 19393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 17:24 ЛАД

Я по-прежнему утверждаю, что Израиль - некая особая точка среди других стран по многим параметрам. Собственно, это просто очевидно.



Мне бы было, например, интересно узнать ковид-статистику по трем отдельным социальным группам: арабы, ортодоксы и "обычные" евреи.

Но это нетолерантно и не настолько интересно, чтобы специально искать Я по-прежнему утверждаю, что Израиль - некая особая точка среди других стран по многим параметрам. Собственно, это просто очевидно.Мне бы было, например, интересно узнать ковид-статистику по трем отдельным социальным группам: арабы, ортодоксы и "обычные" евреи.Но это нетолерантно и не настолько интересно, чтобы специально искать Starikan 2 Повідомлень: 18298 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2214 раз. Подякували: 2984 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3604360536063607> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7689 6078457

ЛОБ Чет 02 вер, 2021 11:45