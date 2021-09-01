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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3604360536063607 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 19 Мені вже зробили щеплення 63% 12 Не можу за станом здоров'я 5% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 21% 4 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 19 Додано: Чет 02 вер, 2021 18:05 Starikan написав: ЛАД

Я по-прежнему утверждаю, что Израиль - некая особая точка среди других стран по многим параметрам. Собственно, это просто очевидно.



Мне бы было, например, интересно узнать ковид-статистику по трем отдельным социальным группам: арабы, ортодоксы и "обычные" евреи.

Но это нетолерантно и не настолько интересно, чтобы специально искать Я по-прежнему утверждаю, что Израиль - некая особая точка среди других стран по многим параметрам. Собственно, это просто очевидно.Мне бы было, например, интересно узнать ковид-статистику по трем отдельным социальным группам: арабы, ортодоксы и "обычные" евреи.Но это нетолерантно и не настолько интересно, чтобы специально искать

еще по половой ориентации)

мне где-то попадалась статистике по гейропке между М и Ж. Так вот в некторых странах деление примерно 50/50, а в некоторых есть существенная разница (только Европа!). Хотел тогда закинуть это на вентилятор, но отвлекся) еще по половой ориентации)мне где-то попадалась статистике по гейропке между М и Ж. Так вот в некторых странах деление примерно 50/50, а в некоторых есть существенная разница (только Европа!). Хотел тогда закинуть это на вентилятор, но отвлекся) Ромасик Повідомлень: 2774 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 18:08 ЛАД написав: Ромасик написав: ....

непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался. ....непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.

Как это передают в статистику не знаю, но если не ИНН то всё равно какие-то свои данные Вы давали. Во всяком случае в США при 40 млн случаев болезни 586 714 975 тестов. У нас при 2,3 млн случаев 12 031 985 тестов. Как это передают в статистику не знаю, но если не ИНН то всё равно какие-то свои данные Вы давали. Во всяком случае в США при 40 млн случаев болезни 586 714 975 тестов. У нас при 2,3 млн случаев 12 031 985 тестов.

ФИО, ДР были. Но сомневаюсь, что где-то есть вычислительный центр, который оперирует этими данными. Тут уже попахивает несанкционированным сбором и обработкой данных. ФИО, ДР были. Но сомневаюсь, что где-то есть вычислительный центр, который оперирует этими данными. Тут уже попахивает несанкционированным сбором и обработкой данных. Ромасик Повідомлень: 2774 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 18:12 ЛАД написав: Диссонанса и зрады не вижу. Я за объективность и не собираюсь скрывать или подтасовывать данные.

А насчёт "икс" я пошутил, специально даже смайлик поставил. Мелкая подкладка. Надеюсь, не обиделись. Диссонанса и зрады не вижу. Я за объективность и не собираюсь скрывать или подтасовывать данные.А насчёт "икс" я пошутил, специально даже смайлик поставил. Мелкая подкладка. Надеюсь, не обиделись.

ну не видите, то лан.

Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые.

Это больше похоже на забалтывание основной темы, как говорят из вашего табора) ну не видите, то лан.Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые.Это больше похоже на забалтывание основной темы, как говорят из вашего табора) Ромасик Повідомлень: 2774 З нами з: 30.03.15 Подякував: 549 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 18:31 Faceless написав: Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу

И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость. И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость. _Mykola_ Повідомлень: 4300 З нами з: 09.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 624 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 18:33 _Mykola_ написав: Faceless написав: Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу

И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость. И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость.

Ок, не сдавайте анализы на антитела. И вообще лучше к медикам не обращаться, а то они на Вас смогут заработать, негодяи))) Ок, не сдавайте анализы на антитела. И вообще лучше к медикам не обращаться, а то они на Вас смогут заработать, негодяи))) antey1969 1

Повідомлень: 10785 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1404 раз. Подякували: 3149 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 18:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: еще по половой ориентации) еще по половой ориентации) Які проблеми?

В мене є статистика смертей від корони по цій ознаці

Україна

вік___чоловіків______жінок______всього___померло чоловіків____жінок

0-9 ____2 056 030 ____ 1 931 034 ____ 3987064 ____ 9 ____ 8

10-19 _2 158 184 ____ 2 035 949 ____ 4194133 ____ 17 ____ 12

20-29 _2 353 159 ____ 2 225 782 ____ 4578941 ____ 90 ____ 84

30-39 _3 464 173 ____ 3 385 682 ____ 6849855 ____ 473 ____ 318

40-49 _2 954 681 ____ 3 125 274 ____ 6079955 ____ 1250 ____ 935

50-59 _2 555 394 ____ 3 051 751 ____ 5607145 ____ 3238 ____ 2865

60-69 _2 147 021 ____ 3 139 694 ____ 5286715 ____ 7395 ____ 7386

70-79 _979 569 ____ 1 930 833 ____ 2910402 ____ 7607 ____ 8122

80-89 _449 732 ____ 1 182 853 ____ 1632585 ____ 4402 ____ 5391

90+ ____77 433 ____ 214 489 ____ 291922 ____ 461 ____ 574

____ ____ ____ ____

Total 19195376 ____ 22223341 ____ 41418717 ____ 24942 ____ 25695 Які проблеми?В мене є статистика смертей від корони по цій ознаціУкраїнавік___чоловіків______жінок______всього___померло чоловіків____жінок0-9 ____2 056 030 ____ 1 931 034 ____ 3987064 ____ 9 ____ 810-19 _2 158 184 ____ 2 035 949 ____ 4194133 ____ 17 ____ 1220-29 _2 353 159 ____ 2 225 782 ____ 4578941 ____ 90 ____ 8430-39 _3 464 173 ____ 3 385 682 ____ 6849855 ____ 473 ____ 31840-49 _2 954 681 ____ 3 125 274 ____ 6079955 ____ 1250 ____ 93550-59 _2 555 394 ____ 3 051 751 ____ 5607145 ____ 3238 ____ 286560-69 _2 147 021 ____ 3 139 694 ____ 5286715 ____ 7395 ____ 738670-79 _979 569 ____ 1 930 833 ____ 2910402 ____ 7607 ____ 812280-89 _449 732 ____ 1 182 853 ____ 1632585 ____ 4402 ____ 539190+ ____77 433 ____ 214 489 ____ 291922 ____ 461 ____ 574____ ____ ____ ____Total 19195376 ____ 22223341 ____ 41418717 ____ 24942 ____ 25695 budivelnik

Повідомлень: 24922 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2695 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3604360536063607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7689 6078458

ЛОБ Чет 02 вер, 2021 11:45