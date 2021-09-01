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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:05
Starikan написав:ЛАД
Я по-прежнему утверждаю, что Израиль - некая особая точка среди других стран по многим параметрам. Собственно, это просто очевидно.
Мне бы было, например, интересно узнать ковид-статистику по трем отдельным социальным группам: арабы, ортодоксы и "обычные" евреи.
Но это нетолерантно и не настолько интересно, чтобы специально искать
еще по половой ориентации)
мне где-то попадалась статистике по гейропке между М и Ж. Так вот в некторых странах деление примерно 50/50, а в некоторых есть существенная разница (только Европа!). Хотел тогда закинуть это на вентилятор, но отвлекся)
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:08
ЛАД написав: Ромасик написав:
....
непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.
Как это передают в статистику не знаю, но если не ИНН то всё равно какие-то свои данные Вы давали. Во всяком случае в США при 40 млн случаев болезни 586 714 975 тестов. У нас при 2,3 млн случаев 12 031 985 тестов.
ФИО, ДР были. Но сомневаюсь, что где-то есть вычислительный центр, который оперирует этими данными. Тут уже попахивает несанкционированным сбором и обработкой данных.
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:12
ЛАД написав:
Диссонанса и зрады не вижу. Я за объективность и не собираюсь скрывать или подтасовывать данные.
А насчёт "икс" я пошутил, специально даже смайлик поставил. Мелкая подкладка. Надеюсь, не обиделись.
ну не видите, то лан.
Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые.
Это больше похоже на забалтывание основной темы, как говорят из вашего табора)
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:31
Faceless написав:
Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:33
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость.
Ок, не сдавайте анализы на антитела. И вообще лучше к медикам не обращаться, а то они на Вас смогут заработать, негодяи)))
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:40
Ромасик написав:
еще по половой ориентации)
Які проблеми?
В мене є статистика смертей від корони по цій ознаці
Україна
вік___чоловіків______жінок______всього___померло чоловіків____жінок
0-9 ____2 056 030 ____ 1 931 034 ____ 3987064 ____ 9 ____ 8
10-19 _2 158 184 ____ 2 035 949 ____ 4194133 ____ 17 ____ 12
20-29 _2 353 159 ____ 2 225 782 ____ 4578941 ____ 90 ____ 84
30-39 _3 464 173 ____ 3 385 682 ____ 6849855 ____ 473 ____ 318
40-49 _2 954 681 ____ 3 125 274 ____ 6079955 ____ 1250 ____ 935
50-59 _2 555 394 ____ 3 051 751 ____ 5607145 ____ 3238 ____ 2865
60-69 _2 147 021 ____ 3 139 694 ____ 5286715 ____ 7395 ____ 7386
70-79 _979 569 ____ 1 930 833 ____ 2910402 ____ 7607 ____ 8122
80-89 _449 732 ____ 1 182 853 ____ 1632585 ____ 4402 ____ 5391
90+ ____77 433 ____ 214 489 ____ 291922 ____ 461 ____ 574
____ ____ ____ ____
Total 19195376 ____ 22223341 ____ 41418717 ____ 24942 ____ 25695
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