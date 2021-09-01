Додано: Чет 02 вер, 2021 19:07

antey1969 написав: _Mykola_ написав: Faceless написав: Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу

И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость. И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость.

Ок, не сдавайте анализы на антитела. И вообще лучше к медикам не обращаться, а то они на Вас смогут заработать, негодяи))) Ок, не сдавайте анализы на антитела. И вообще лучше к медикам не обращаться, а то они на Вас смогут заработать, негодяи)))

FDA в США и MHRA в Великобритании, не рекомендуют делать тесты на антитела , а вакцинироваться независимо от иммунного статуса, включая тем, кто переболел.

"Часто возникает вопрос о том, насколько долго сохраняется эффективность иммунной защиты после вакцинации от SARS-CoV-2, который вызывает Ковид. Периодически обсуждаются (включая врачей) титры антител, которые можно измерять, но поскольку на сегодняшний день никто не знает, какой уровень антител обеспечивает защиту, регуляторные агенства по лекарствам, такие какПозавчера вышло исследование от Университета Пенсильвании, которое показало на группе людей (3/4 неболевших, 1/4 переболевших), которые были вакцинированы Файзера или Модерной, следующее:- В клетки памяти, которые специфичны к вариантам Альфа (В.1.1.7, британский), Бета (В.1.351, южноафриканский) и Дельта (В.1.617.2, индийский) в период времени от трёх до шести месяцев после вакцинации продолжали расти!! Это означает, что даже если титры антител значительно упали (это для тех, кто зачем-то таки решил их измерить), то это ровным счётом ничего не значит, т.к. при инфекции В клетки памяти смогут очень быстро выработать необходимое количество антител- уровень специфических CD4+ T клеток оставался стабильным на протяжении 3-6 месяцев (как минимум), тем самым также поддерживая эффективный иммунный ответТак что, вопреки всем опасениям, вакцины таки предоставляют хорошую защиту. Будьте здоровы!Вот ссылка на исследование: " (с)