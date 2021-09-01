Ромасик написав:.... непонятно как считают заболевших по тестам. У меня к примеру за время болезни было: "+" экспресс тест, вслед за ним "+" ПЦР, потом еще через время "+" ПЦР. Лаборатория частная, ИНН не давал. Как они это передали в статистику и передали ли вообще? Лечащий врач вообще тестами не интересовался.
Как это передают в статистику не знаю, но если не ИНН то всё равно какие-то свои данные Вы давали. Во всяком случае в США при 40 млн случаев болезни 586 714 975 тестов. У нас при 2,3 млн случаев 12 031 985 тестов.
ФИО, ДР были. Но сомневаюсь, что где-то есть вычислительный центр, который оперирует этими данными. Тут уже попахивает несанкционированным сбором и обработкой данных.
ЛАД написав:Диссонанса и зрады не вижу. Я за объективность и не собираюсь скрывать или подтасовывать данные. А насчёт "икс" я пошутил, специально даже смайлик поставил. Мелкая подкладка. Надеюсь, не обиделись.
ну не видите, то лан. Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые. Это больше похоже на забалтывание основной темы, как говорят из вашего табора)
Faceless написав:Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость.
Faceless написав:Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость.
Ок, не сдавайте анализы на антитела. И вообще лучше к медикам не обращаться, а то они на Вас смогут заработать, негодяи)))
Faceless написав:Заради об'єктивності варто зазначити, що не у всіх, хто перехворів, виявляють антитіла. Причому це ніби більш властиве тим, хто перехворів безсимптомно. Але й оцінка кількості хворих за числом аналізів на антитіла не витримує критики, бо їх нерідко здають більше 1 разу
И, сдача анализов на антитела, скорее распиаренный ход для заработка, чем врачебная необходимость.
Ок, не сдавайте анализы на антитела. И вообще лучше к медикам не обращаться, а то они на Вас смогут заработать, негодяи)))
"Часто возникает вопрос о том, насколько долго сохраняется эффективность иммунной защиты после вакцинации от SARS-CoV-2, который вызывает Ковид. Периодически обсуждаются (включая врачей) титры антител, которые можно измерять, но поскольку на сегодняшний день никто не знает, какой уровень антител обеспечивает защиту, регуляторные агенства по лекарствам, такие как FDA в США и MHRA в Великобритании, не рекомендуют делать тесты на антитела, а вакцинироваться независимо от иммунного статуса, включая тем, кто переболел. Позавчера вышло исследование от Университета Пенсильвании, которое показало на группе людей (3/4 неболевших, 1/4 переболевших), которые были вакцинированы Файзера или Модерной, следующее: - В клетки памяти, которые специфичны к вариантам Альфа (В.1.1.7, британский), Бета (В.1.351, южноафриканский) и Дельта (В.1.617.2, индийский) в период времени от трёх до шести месяцев после вакцинации продолжали расти!! Это означает, что даже если титры антител значительно упали (это для тех, кто зачем-то таки решил их измерить), то это ровным счётом ничего не значит, т.к. при инфекции В клетки памяти смогут очень быстро выработать необходимое количество антител - уровень специфических CD4+ T клеток оставался стабильным на протяжении 3-6 месяцев (как минимум), тем самым также поддерживая эффективный иммунный ответ Так что, вопреки всем опасениям, вакцины таки предоставляют хорошую защиту. Будьте здоровы! Вот ссылка на исследование: " (с) https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 3.457229v1
Свежайшая статистика по ЕС. Обращаем особое внимание на вторую табличку и второй рисунок. https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea В дополнение к первой ссылке – вакцинация по странам. https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/ Господа вакцинаторы, не стесняемся, делаем «разбор полетов» по ЕС и выкладываем свои выводы. Сравниваем, например окрас Италии (61,05% вакцинированных) с соседней Францией (61,70%) или Польша (49,71%) vs Испания (71,35%), Дания (72,40%), Португалия (75,06%) и т.д. как вам больше нравится. Очень хочется узнать ваше экспертное мнение о том, почему в светло-жетлой Польше за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании аж 32,77 и т.д. П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год
Ромасик написав:что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.
Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует. Но вы на это почему-то совершенно не обратили внимания, заметив лишь вторичное, что на снимке он не на ИВЛ. Жаль.
Что там с прививками во время положительного теста. Есть официальные рекомендации?
Это подойдет?
People should be offered vaccination regardless of their history of symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection; this includes people with prolonged post-COVID-19 symptoms. Data from clinical trials indicate that the currently approved or authorized COVID-19 vaccines can be given safely to people with evidence of a prior SARS-CoV-2 infection. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection is not recommended for the purposes of vaccine decision-making.
Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2; это включает людей с длительными симптомами пост-COVID-19. Данные клинических испытаний показывают, что одобренные или разрешенные в настоящее время вакцины против COVID-19 можно безопасно вводить людям с признаками предшествующей инфекции SARS-CoV-2. Тестирование на вирусы для оценки острой инфекции SARS-CoV-2 или серологическое тестирование для оценки предшествующей инфекции не рекомендуется для целей принятия решения о вакцинации.