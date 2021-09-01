Ромасик написав:что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.
Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует. Но вы на это почему-то совершенно не обратили внимания...
Написанное выше см. цветом - достойный ответ и на ваш этот пост. Стесняюсь спросить, где вы находите такие теории и зачем их тиражируете? Почему случай летальности этого антивакса особенный? Он что из другого теста сделан был, не как другие непривитые? А как насчет случав летальности после второй и даже третьей прививки от ковида? Для вас это нормально, видимо…
... The family that societal pressure from nearby friends and family influenced their decision to remain unvaccinated.
"I shouldn’t have let other people in my head or life get to me," Gray told FOX 4. "I should’ve done what I needed to do to protect my family." ...
P.S. Не только для fler - "Блог общественной разведки" (https://phibetaiota.net/) самый правдивый сайт, только на нем вы узнаете, что ИВЛ предназначены для убийства людей, что 5G как минимум в 10 раз увеличивает электромагнитное излучение телефонов, мониторов, ноутбуков, телевизоров и других устройств, что Ковид-19 специально придуман чтобы путем так называемой вакцинации уменьшить население Земли, а также разоблачения и других заговоров масонов!