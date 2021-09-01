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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3605360636073608

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 20
Мені вже зробили щеплення
60%
12
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
25%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:33

  yanyura написав:
  Ромасик написав:что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.

Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует. Но вы на это почему-то совершенно не обратили внимания...


Написанное выше см. цветом - достойный ответ и на ваш этот пост.
Стесняюсь спросить, где вы находите такие теории и зачем их тиражируете?
Почему случай летальности этого антивакса особенный? Он что из другого теста сделан был, не как другие непривитые? А как насчет случав летальности после второй и даже третьей прививки от ковида? Для вас это нормально, видимо… :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует.


Для балансу. На Росії двічі вколотий від ковіду газпромовець підписав наказ звільняти невколотих від ковіду газпромовців, а потім сам помер від ковіду.

https://lentachel.ru/news/2021/08/26/um ... proma.html
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:31

  yanyura написав:
  ЛАД написав:А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек
Спасибо! После этого (и постов Faceless) доказано, что 13 млн. тестов = 13 млн. человек совершенно не соответствует истине.
Я ж казав
1 спочатку сам придумав що хтось зробив 13 млн тестів
2 Потім почав питати -а яка ймовірність того , що одна і та сама людина не робила тести повторно
3 Потім заявив що так не можна.

Ні мої пояснення про вибіркову групу
Ні те що ніхто і не збирався робити 13 млн тестів
До людини так і не дійшло.
Браво...помреш дур..неадекватом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:42

  yanyura написав:
  ЛАД написав:А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек

Спасибо! После этого (и постов Faceless) доказано, что 13 млн. тестов = 13 млн. человек совершенно не соответствует истине.

а до этого разве это было не очевидно?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Стесняюсь спросить, где вы находите такие теории и зачем их тиражируете?

Отвечаю - там же, где и вы свои, в Интернете.
зачем их тиражируете?

с той же целью, что и вы свои.

И лично для вас - https://www.vice.com/en/article/4avm8m/ ... ugh-a-mask
...
The family that societal pressure from nearby friends and family influenced their decision to remain unvaccinated.

"I shouldn’t have let other people in my head or life get to me," Gray told FOX 4. "I should’ve done what I needed to do to protect my family."
...


P.S. Не только для fler - "Блог общественной разведки" (https://phibetaiota.net/) самый правдивый сайт, только на нем вы узнаете, что ИВЛ предназначены для убийства людей, что 5G как минимум в 10 раз увеличивает электромагнитное излучение телефонов, мониторов, ноутбуков, телевизоров и других устройств, что Ковид-19 специально придуман чтобы путем так называемой вакцинации уменьшить население Земли, а также разоблачения и других заговоров масонов!
yanyura
 
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