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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36063607360836093610>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 20
Мені вже зробили щеплення
60%
12
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
25%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:33

  yanyura написав:
  Ромасик написав:что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.

Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует. Но вы на это почему-то совершенно не обратили внимания...


Написанное выше см. цветом - достойный ответ и на ваш этот пост.
Стесняюсь спросить, где вы находите такие теории и зачем их тиражируете?
Почему случай летальности этого антивакса особенный? Он что из другого теста сделан был, не как другие непривитые? А как насчет случав летальности после второй и даже третьей прививки от ковида? Для вас это нормально, видимо… :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует.


Для балансу. На Росії двічі вколотий від ковіду газпромовець підписав наказ звільняти невколотих від ковіду газпромовців, а потім сам помер від ковіду.

https://lentachel.ru/news/2021/08/26/um ... proma.html
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:31

  yanyura написав:
  ЛАД написав:А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек
Спасибо! После этого (и постов Faceless) доказано, что 13 млн. тестов = 13 млн. человек совершенно не соответствует истине.
Я ж казав
1 спочатку сам придумав що хтось зробив 13 млн тестів
2 Потім почав питати -а яка ймовірність того , що одна і та сама людина не робила тести повторно
3 Потім заявив що так не можна.

Ні мої пояснення про вибіркову групу
Ні те що ніхто і не збирався робити 13 млн тестів
До людини так і не дійшло.
Браво...помреш дур..неадекватом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:42

  yanyura написав:
  ЛАД написав:А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек

Спасибо! После этого (и постов Faceless) доказано, что 13 млн. тестов = 13 млн. человек совершенно не соответствует истине.

а до этого разве это было не очевидно?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Стесняюсь спросить, где вы находите такие теории и зачем их тиражируете?

Отвечаю - там же, где и вы свои, в Интернете.
зачем их тиражируете?

с той же целью, что и вы свои.

И лично для вас - https://www.vice.com/en/article/4avm8m/ ... ugh-a-mask
...
The family that societal pressure from nearby friends and family influenced their decision to remain unvaccinated.

"I shouldn’t have let other people in my head or life get to me," Gray told FOX 4. "I should’ve done what I needed to do to protect my family."
...


P.S. Не только для fler - "Блог общественной разведки" (https://phibetaiota.net/) самый правдивый сайт, только на нем вы узнаете, что ИВЛ предназначены для убийства людей, что 5G как минимум в 10 раз увеличивает электромагнитное излучение телефонов, мониторов, ноутбуков, телевизоров и других устройств, что Ковид-19 специально придуман чтобы путем так называемой вакцинации уменьшить население Земли, а также разоблачения и других заговоров масонов!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:57

  yanyura написав:
  Ромасик написав:что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.

Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует. Но вы на это почему-то совершенно не обратили внимания, заметив лишь вторичное, что на снимке он не на ИВЛ. Жаль.

Что там с прививками во время положительного теста. Есть официальные рекомендации?


Это подойдет?

People should be offered vaccination regardless of their history of symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection; this includes people with prolonged post-COVID-19 symptoms. Data from clinical trials indicate that the currently approved or authorized COVID-19 vaccines can be given safely to people with evidence of a prior SARS-CoV-2 infection. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection is not recommended for the purposes of vaccine decision-making.

https://bit.ly/3tbIiwU
(ссылку сократил, т.к. иногда случается, что очень длинные ссылки не открываются)

Гуглоперевод
Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2; это включает людей с длительными симптомами пост-COVID-19. Данные клинических испытаний показывают, что одобренные или разрешенные в настоящее время вакцины против COVID-19 можно безопасно вводить людям с признаками предшествующей инфекции SARS-CoV-2. Тестирование на вирусы для оценки острой инфекции SARS-CoV-2 или серологическое тестирование для оценки предшествующей инфекции не рекомендуется для целей принятия решения о вакцинации.

Основная цель поста - пропаганда.
Очень боюсь ошибиться, но ваш абзац о приор инфекшн касается болезни в прошлом, туда же слова анамнез и хистори оф инфекшн. Не будущей ведь (есть сомнения, что я правильно понимаю слово приор).
А вот дальше идет абзац именно об активной болезни:
Vaccination of people with known current SARS-CoV-2 infection should be deferred until the person has recovered from the acute illness (if the person had symptoms) and they have met criteria to discontinue isolation. This recommendation applies to people who experience SARS-CoV-2 infection before receiving any vaccine dose and those who experience SARS-CoV-2 infection after the first dose of an mRNA vaccine but before receipt of the second dose.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:00

  yanyura написав:P.S. Не только для fler - "Блог общественной разведки" (https://phibetaiota.net/) самый правдивый сайт, только на нем вы узнаете, что (...) Ковид-19 специально придуман чтобы путем так называемой вакцинации уменьшить население Земли, а также разоблачения и других заговоров масонов!

спасибо, нам для этого достаточно госстата Израиля :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:04

budivelnik

Отвечу скринами для наглядности, с выделением (в полном размере скрины открываются в новых вкладках). Обращаем внимание на даты и время.

Зображення

А вот что было ранее

Зображення

Зображення

Так кто из нас двоих
дур..неадекват
:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:07

  Тракторист написав:
  yanyura написав:
  ЛАД написав:А цифра 13 млн взята из проверки на антитела 6000 неизвестно как выбранных человек

Спасибо! После этого (и постов Faceless) доказано, что 13 млн. тестов = 13 млн. человек совершенно не соответствует истине.

а до этого разве это было не очевидно?...

Мне - очевидно, но budivelnik'у нет, смотрите мой пост со скринами).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:08

  budivelnik написав:
  Ромасик написав:еще по половой ориентации)
Які проблеми?
В мене є статистика смертей від корони по цій ознаці
Україна
вік___чоловіків______жінок______всього___померло чоловіків____жінок
0-9 ____2 056 030 ____ 1 931 034 ____ 3987064 ____ 9 ____ 8
10-19 _2 158 184 ____ 2 035 949 ____ 4194133 ____ 17 ____ 12
20-29 _2 353 159 ____ 2 225 782 ____ 4578941 ____ 90 ____ 84
30-39 _3 464 173 ____ 3 385 682 ____ 6849855 ____ 473 ____ 318
40-49 _2 954 681 ____ 3 125 274 ____ 6079955 ____ 1250 ____ 935
50-59 _2 555 394 ____ 3 051 751 ____ 5607145 ____ 3238 ____ 2865
60-69 _2 147 021 ____ 3 139 694 ____ 5286715 ____ 7395 ____ 7386
70-79 _979 569 ____ 1 930 833 ____ 2910402 ____ 7607 ____ 8122
80-89 _449 732 ____ 1 182 853 ____ 1632585 ____ 4402 ____ 5391
90+ ____77 433 ____ 214 489 ____ 291922 ____ 461 ____ 574
  ____   ____   ____ ____
Total 19195376 ____ 22223341 ____ 41418717 ____ 24942 ____ 25695

до 70 лет больше мрет мужчин, после - женщин. Совпадение?
Ромасик
 
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