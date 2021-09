Додано: Чет 02 вер, 2021 21:57

yanyura написав: Ромасик написав: что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу. что мне Девид Гилберт? Не он же притащил пропагандистский вброс на форум. Если я что-то тащу на форум, то отвечаю за эту инфу.

Основная цель поста о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует. Но вы на это почему-то совершенно не обратили внимания, заметив лишь вторичное, что на снимке он не на ИВЛ. Жаль.



Что там с прививками во время положительного теста. Есть официальные рекомендации?



Это подойдет?



People should be offered vaccination regardless of their history of symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection; this includes people with prolonged post-COVID-19 symptoms. Data from clinical trials indicate that the currently approved or authorized COVID-19 vaccines can be given safely to people with evidence of a prior SARS-CoV-2 infection. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection is not recommended for the purposes of vaccine decision-making.

https://bit.ly/3tbIiwU

(ссылку сократил, т.к. иногда случается, что очень длинные ссылки не открываются)



Гуглоперевод

Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2; это включает людей с длительными симптомами пост-COVID-19. Данные клинических испытаний показывают, что одобренные или разрешенные в настоящее время вакцины против COVID-19 можно безопасно вводить людям с признаками предшествующей инфекции SARS-CoV-2. Тестирование на вирусы для оценки острой инфекции SARS-CoV-2 или серологическое тестирование для оценки предшествующей инфекции не рекомендуется для целей принятия решения о вакцинации. о Роберте Стиле - показать смерть от коронавируса очередного яростного противника вакцинации и теории, что коронавируса не существует. Но вы на это почему-то совершенно не обратили внимания, заметив лишь вторичное, что на снимке он не на ИВЛ. Жаль.Это подойдет?(ссылку сократил, т.к. иногда случается, что очень длинные ссылки не открываются)

Основная цель поста - пропаганда.Очень боюсь ошибиться, но ваш абзац о приор инфекшн касается болезни в прошлом, туда же слова анамнез и хистори оф инфекшн. Не будущей ведь (есть сомнения, что я правильно понимаю слово приор).А вот дальше идет абзац именно об активной болезни:Vaccination of people with known current SARS-CoV-2 infection should be deferred until the person has recovered from the acute illness (if the person had symptoms) and they have met criteria to discontinue isolation. This recommendation applies to people who experience SARS-CoV-2 infection before receiving any vaccine dose and those who experience SARS-CoV-2 infection after the first dose of an mRNA vaccine but before receipt of the second dose.