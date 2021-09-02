Ти Бо я покажу 1 Звідки взята цифра в 40% населення...- з обговорення 2 місячної давності де була ссилка на дослідження 2 Я тобі два рази пояснював як роблять статистичний висновок , опитавши(обмірявши) спеціально створену групу людей
Але ти далі впираєшся..бо не зрозумів А як називається той , хто не розумівє? ПС Ти на свою ссилку фейслеса глянь..там фігурує 6000 осіб..і все одно тих самих 40%..., але ж ти чомусь не звинувачуєш людину яка привела 6000 осіб в тому що він цим пояснює(оправдує/чи заперечує) твердження про 13 млн
Ромасик написав:А вот дальше идет абзац именно об активной болезни: Vaccination of people with known current SARS-CoV-2 infection should be deferred until the person has recovered from the acute illness (if the person had symptoms) and they have met criteria to discontinue isolation. This recommendation applies to people who experience SARS-CoV-2 infection before receiving any vaccine dose and those who experience SARS-CoV-2 infection after the first dose of an mRNA vaccine but before receipt of the second dose.
Выделил в вашем посте.
Гуглоперевод:
следует отложить до тех пор, пока человек не выздоровеет от острого заболевания (если у человека есть симптомы) и он не выполнит критерии для прекращения изоляции
З реалій життя. Помер, на жаль, досить молодий чоловік від штама "дельта" (вікова категорія 30-35 років, не вакцинований). Проблем із здоров'ям не було. Клінична картина схожа на харчове отруєння: блювання, діарея. Температура 37.1-37.3. Лікарі підозрювали спочатку отруєння. Хтось досвіченіший з лікарів призначив дослідження легень, яке показало ураження.
Starikan написав:ЛАД Я по-прежнему утверждаю, что Израиль - некая особая точка среди других стран по многим параметрам. Собственно, это просто очевидно.
Мне бы было, например, интересно узнать ковид-статистику по трем отдельным социальным группам: арабы, ортодоксы и "обычные" евреи. Но это нетолерантно и не настолько интересно, чтобы специально искать
Так я и не спорю, особенности, конечно, есть, собственно как и в любой другой стране. Может быть, в Израиле больше. Кстати, на тех двух израильских сайтах, которые я обычно цитирую, мне попадались данные по указанным Вами группам. По-моему, даже сегодня. Я их не приводил, чтобы избежать длинных цитат. Если Вам интересно, могу цитировать или сбрасывать ссылку в личку.
Вот зарекался что-то доказывать человеку, который даже на скрины его постов говорит, что это неправда, но опять сорвался. Все-таки он не допарился в моей личной бане, придется опять отправить его туда.
antey1969 написав:_Mykola_ Ключевое здесь "вместо этого". Случаи в медицине бывают разные, но тест на антитела - это абсолютное зло на все времена)))
Не нашел слов "вместо этого". Никто не говорит об "абсолютном зле". Но, действительно, какой уровень достаточен, никто не называет (неизвестно?). Мне кажется, что это просто единственный параметр, относящийся к иммунитету, который научились измерять. Насколько он характеризует способность противостоять инфекции, неизвестно. Если не прав, поправьте, буду благодарен.
yanyura написав:P.S. Не только для fler - "Блог общественной разведки" (https://phibetaiota.net/) самый правдивый сайт, только на нем вы узнаете, что (...) Ковид-19 специально придуман чтобы путем так называемой вакцинации уменьшить население Земли, а также разоблачения и других заговоров масонов!
спасибо, нам для этого достаточно госстата Израиля
yanyura написав:Т.е. можно вакцинировать после выздоровления.
ну вот после - можно, во время - нет. Через сколько? через 42 дня? Я вот задумывался - почему вторую прививку делают через 42 дня? Почему не сразу бустер засадить, чтобы дважды, как говориться, не вставать.
yanyura написав:P.S. Не только для fler - "Блог общественной разведки" (https://phibetaiota.net/) самый правдивый сайт, только на нем вы узнаете, что (...) Ковид-19 специально придуман чтобы путем так называемой вакцинации уменьшить население Земли, а также разоблачения и других заговоров масонов!
спасибо, нам для этого достаточно госстата Израиля