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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18
ЛАД написав:
Ромасик написав:
.....
Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые.
Я часто придираюсь к буквам?
Где Вы это увидели? Или вспомнили "вистарчає"? Но действительно режет глаз.
Это больше похоже на забалтывание основной темы, как говорят из вашего табора)
Считаете это флудом? Если Вы считаете шутки недопустимыми, могу этого не делать.
Но, вообще-то, мне несколько раз указывали на мои ошибки. Я в таких случаях извинялся и благодарил.
вистарачаэ не вспомнил) Если мои ошибки вам режут глаза, то наперед извиняюсь
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Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18
Звідки взята цифра в 40% населення...- з обговорення 2 місячної давності де була ссилка на дослідження
Ложь.
Не было ссылки на "дослідження". Был пост Ляшко то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграмме, то ли ещё в какой-то соцсети. Где он рассказал о каком-то исследовании. При этом сначала назвал цифру 30%, потом вдруг стало 40%. Официальные результаты до сих пор не опубликованы. Во всяком случае, нигде не упоминались.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21
fler написав:
П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год
Нет. Озвучьте, я смиренно жду.
Кстати юг Италии волна ещё и не накрывала, там меньше всего вакцинаций и больше всего антивакцинаторов. Когда прибывает вирус и начинает там "незаметно" распространяться, а там самые крепкие семьи в 3 поколения проживают ещё. То... Пока все смиренно, даже в забытой богом деревне ходят в масках - есть шанс. Как только побеждает школа/садик и семья - шанс бабушек/дедушек и слабых детей, - как туман на солнце тает. Пример Сардиния. Очень живописный остров, пока нет туризма белое пятно на карте, идём в экономику и пускаем туристов и уже даже не жёлтый кусок, а красный с границей к бордовому. Вы не расширите мед.штат, это сложнее чем постить мне зраду с ямой.
Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. 10% нормальными вакцинами - у нас есть шанс, что банально скорые не будут курсировать с пациентом от больницы к больнице когда либо выписка, либо морг. Как-то так. Ещё если Ромки будут ходить в закрытых местах в маске не на носу, а как положено, и на хотя бы 35% меньше встречаться с компаниями сверстников, то шансы на сверхурочные смены медикам тоже идут вниз.
Давайте Ваши выкладки, что помимо вакцинации так помогает скосить заражения и смерти?
Востаннє редагувалось stm
в Чет 02 вер, 2021 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 23:26
Не соблаговолите ли изложить и собственные выводы, чтобы потом ни Вы, ни другие не обвинили меня в искажении Ваших взглядов и приписывании Вам того, что Вы не говорили?
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