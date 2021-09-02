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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3607360836093610 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 20 Мені вже зробили щеплення 60% 12 Не можу за станом здоров'я 5% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 25% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 20 Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18 ЛАД написав: Ромасик написав: .....

Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые. .....Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые.



Я часто придираюсь к буквам?

Где Вы это увидели? Или вспомнили "вистарчає"? Но действительно режет глаз.



Это больше похоже на забалтывание основной темы, как говорят из вашего табора)

Считаете это флудом? Если Вы считаете шутки недопустимыми, могу этого не делать.

Но, вообще-то, мне несколько раз указывали на мои ошибки. Я в таких случаях извинялся и благодарил. Я часто придираюсь к буквам?Где Вы это увидели? Или вспомнили "вистарчає"? Но действительно режет глаз.Считаете это флудом? Если Вы считаете шутки недопустимыми, могу этого не делать.Но, вообще-то, мне несколько раз указывали на мои ошибки. Я в таких случаях извинялся и благодарил.

вистарачаэ не вспомнил) Если мои ошибки вам режут глаза, то наперед извиняюсь вистарачаэ не вспомнил) Если мои ошибки вам режут глаза, то наперед извиняюсь Ромасик Повідомлень: 2780 З нами з: 30.03.15 Подякував: 551 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18 Звідки взята цифра в 40% населення...- з обговорення 2 місячної давності де була ссилка на дослідження

Ложь.

Не было ссылки на "дослідження". Был пост Ляшко то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграмме, то ли ещё в какой-то соцсети. Где он рассказал о каком-то исследовании. При этом сначала назвал цифру 30%, потом вдруг стало 40%. Официальные результаты до сих пор не опубликованы. Во всяком случае, нигде не упоминались. Ложь.Не было ссылки на "дослідження". Был пост Ляшко то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграмме, то ли ещё в какой-то соцсети. Где он рассказал о каком-то исследовании. При этом сначала назвал цифру 30%, потом вдруг стало 40%. Официальные результаты до сих пор не опубликованы. Во всяком случае, нигде не упоминались. ЛАД 2 Повідомлень: 19399 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21 fler написав: П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год

Нет. Озвучьте, я смиренно жду.

Кстати юг Италии волна ещё и не накрывала, там меньше всего вакцинаций и больше всего антивакцинаторов. Когда прибывает вирус и начинает там "незаметно" распространяться, а там самые крепкие семьи в 3 поколения проживают ещё. То... Пока все смиренно, даже в забытой богом деревне ходят в масках - есть шанс. Как только побеждает школа/садик и семья - шанс бабушек/дедушек и слабых детей, - как туман на солнце тает. Пример Сардиния. Очень живописный остров, пока нет туризма белое пятно на карте, идём в экономику и пускаем туристов и уже даже не жёлтый кусок, а красный с границей к бордовому. Вы не расширите мед.штат, это сложнее чем постить мне зраду с ямой.

Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. 10% нормальными вакцинами - у нас есть шанс, что банально скорые не будут курсировать с пациентом от больницы к больнице когда либо выписка, либо морг. Как-то так. Ещё если Ромки будут ходить в закрытых местах в маске не на носу, а как положено, и на хотя бы 35% меньше встречаться с компаниями сверстников, то шансы на сверхурочные смены медикам тоже идут вниз.

Давайте Ваши выкладки, что помимо вакцинации так помогает скосить заражения и смерти? Нет. Озвучьте, я смиренно жду.Кстати юг Италии волна ещё и не накрывала, там меньше всего вакцинаций и больше всего антивакцинаторов. Когда прибывает вирус и начинает там "незаметно" распространяться, а там самые крепкие семьи в 3 поколения проживают ещё. То... Пока все смиренно, даже в забытой богом деревне ходят в масках - есть шанс. Как только побеждает школа/садик и семья - шанс бабушек/дедушек и слабых детей, - как туман на солнце тает. Пример Сардиния. Очень живописный остров, пока нет туризма белое пятно на карте, идём в экономику и пускаем туристов и уже даже не жёлтый кусок, а красный с границей к бордовому. Вы не расширите мед.штат, это сложнее чем постить мне зраду с ямой.Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. 10% нормальными вакцинами - у нас есть шанс, что банально скорые не будут курсировать с пациентом от больницы к больнице когда либо выписка, либо морг. Как-то так. Ещё если Ромки будут ходить в закрытых местах в маске не на носу, а как положено, и на хотя бы 35% меньше встречаться с компаниями сверстников, то шансы на сверхурочные смены медикам тоже идут вниз.Давайте Ваши выкладки, что помимо вакцинации так помогает скосить заражения и смерти? Востаннє редагувалось stm в Чет 02 вер, 2021 23:26, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2955 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 23:26 fler написав: Свежайшая статистика по ЕС. Обращаем особое внимание на вторую табличку и второй рисунок.

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

....

Господа вакцинаторы, не стесняемся, делаем «разбор полетов» по ЕС и выкладываем свои выводы.

..... Свежайшая статистика по ЕС. Обращаем особое внимание на вторую табличку и второй рисунок.....Господа вакцинаторы, не стесняемся, делаем «разбор полетов» по ЕС и выкладываем свои выводы......

Не соблаговолите ли изложить и собственные выводы, чтобы потом ни Вы, ни другие не обвинили меня в искажении Ваших взглядов и приписывании Вам того, что Вы не говорили? Не соблаговолите ли изложить и собственные выводы, чтобы потом ни Вы, ни другие не обвинили меня в искажении Ваших взглядов и приписывании Вам того, что Вы не говорили? ЛАД 2 Повідомлень: 19399 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3607360836093610 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 02 вер, 2021 22:07