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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3607360836093610

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 21
Мені вже зробили щеплення
62%
13
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
24%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
Не обижаюсь, буквы проверяете вы не впервые.

:shock:
Я часто придираюсь к буквам?
Где Вы это увидели? Или вспомнили "вистарчає"? Но действительно режет глаз.

Это больше похоже на забалтывание основной темы, как говорят из вашего табора)

Считаете это флудом? Если Вы считаете шутки недопустимыми, могу этого не делать.
Но, вообще-то, мне несколько раз указывали на мои ошибки. Я в таких случаях извинялся и благодарил.

вистарачаэ не вспомнил) Если мои ошибки вам режут глаза, то наперед извиняюсь :)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18

Звідки взята цифра в 40% населення...- з обговорення 2 місячної давності де була ссилка на дослідження

Ложь.
Не было ссылки на "дослідження". Был пост Ляшко то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграмме, то ли ещё в какой-то соцсети. Где он рассказал о каком-то исследовании. При этом сначала назвал цифру 30%, потом вдруг стало 40%. Официальные результаты до сих пор не опубликованы. Во всяком случае, нигде не упоминались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21

  fler написав:П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год 8)

Нет. Озвучьте, я смиренно жду.
Кстати юг Италии волна ещё и не накрывала, там меньше всего вакцинаций и больше всего антивакцинаторов. Когда прибывает вирус и начинает там "незаметно" распространяться, а там самые крепкие семьи в 3 поколения проживают ещё. То... Пока все смиренно, даже в забытой богом деревне ходят в масках - есть шанс. Как только побеждает школа/садик и семья - шанс бабушек/дедушек и слабых детей, - как туман на солнце тает. Пример Сардиния. Очень живописный остров, пока нет туризма белое пятно на карте, идём в экономику и пускаем туристов и уже даже не жёлтый кусок, а красный с границей к бордовому. Вы не расширите мед.штат, это сложнее чем постить мне зраду с ямой.
Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. 10% нормальными вакцинами - у нас есть шанс, что банально скорые не будут курсировать с пациентом от больницы к больнице когда либо выписка, либо морг. Как-то так. Ещё если Ромки будут ходить в закрытых местах в маске не на носу, а как положено, и на хотя бы 35% меньше встречаться с компаниями сверстников, то шансы на сверхурочные смены медикам тоже идут вниз.
Давайте Ваши выкладки, что помимо вакцинации так помогает скосить заражения и смерти?
Востаннє редагувалось stm в Чет 02 вер, 2021 23:26, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:26

  fler написав:Свежайшая статистика по ЕС. Обращаем особое внимание на вторую табличку и второй рисунок.
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
....
Господа вакцинаторы, не стесняемся, делаем «разбор полетов» по ЕС и выкладываем свои выводы.
.....

Не соблаговолите ли изложить и собственные выводы, чтобы потом ни Вы, ни другие не обвинили меня в искажении Ваших взглядов и приписывании Вам того, что Вы не говорили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:31

  fler написав:....
Почему случай летальности этого антивакса особенный? Он что из другого теста сделан был, не как другие непривитые?
.....

Тесто то же.
Но не все другие непривитые (и привитые тоже) не отрицали существование вирусаи не организовывали всякие QAnon.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:33

  Ромасик написав:....
это тонкий юмор

Чересчур тонкий. Не доходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:39

Кстати о Швеции и о том, что у них анархия и никаких ограничений.
В рамках этого решения шведских властей с понедельника, 6 сентября, израильтяне перестают быть въездными в Швецию, за исключением "особых случаев гуманитарного характера".

Аналогичный запрет распространяется в настоящее время на граждан США, Ливана, Черногории, Северной Македонии и Косово. Эти страны также находятся в шведском "красном списке".

https://www.9tv.co.il/item/33774
ЛАД
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  #<1 ... 3607360836093610
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