Звідки взята цифра в 40% населення...- з обговорення 2 місячної давності де була ссилка на дослідження
Ложь. Не было ссылки на "дослідження". Был пост Ляшко то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграмме, то ли ещё в какой-то соцсети. Где он рассказал о каком-то исследовании. При этом сначала назвал цифру 30%, потом вдруг стало 40%. Официальные результаты до сих пор не опубликованы. Во всяком случае, нигде не упоминались.
fler написав:П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год
Нет. Озвучьте, я смиренно жду. Кстати юг Италии волна ещё и не накрывала, там меньше всего вакцинаций и больше всего антивакцинаторов. Когда прибывает вирус и начинает там "незаметно" распространяться, а там самые крепкие семьи в 3 поколения проживают ещё. То... Пока все смиренно, даже в забытой богом деревне ходят в масках - есть шанс. Как только побеждает школа/садик и семья - шанс бабушек/дедушек и слабых детей, - как туман на солнце тает. Пример Сардиния. Очень живописный остров, пока нет туризма белое пятно на карте, идём в экономику и пускаем туристов и уже даже не жёлтый кусок, а красный с границей к бордовому. Вы не расширите мед.штат, это сложнее чем постить мне зраду с ямой. Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. 10% нормальными вакцинами - у нас есть шанс, что банально скорые не будут курсировать с пациентом от больницы к больнице когда либо выписка, либо морг. Как-то так. Ещё если Ромки будут ходить в закрытых местах в маске не на носу, а как положено, и на хотя бы 35% меньше встречаться с компаниями сверстников, то шансы на сверхурочные смены медикам тоже идут вниз. Давайте Ваши выкладки, что помимо вакцинации так помогает скосить заражения и смерти?
Востаннє редагувалось stm в Чет 02 вер, 2021 23:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Свежайшая статистика по ЕС. Обращаем особое внимание на вторую табличку и второй рисунок. https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea .... Господа вакцинаторы, не стесняемся, делаем «разбор полетов» по ЕС и выкладываем свои выводы. .....
Не соблаговолите ли изложить и собственные выводы, чтобы потом ни Вы, ни другие не обвинили меня в искажении Ваших взглядов и приписывании Вам того, что Вы не говорили?
ЛАД написав:Ложь. Не было ссылки на "дослідження". Был пост Ляшко то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграмме, то ли ещё в какой-то соцсети. Где он рассказал о каком-то исследовании. При этом сначала назвал цифру 30%, потом вдруг стало 40%. Официальные результаты до сих пор не опубликованы. Во всяком случае, нигде не упоминались.
За цим посиланням детальний опис як проводилось і які результати. Основний висновок: З ймовірністю 95% від 39,3% до 41,7% населення України мають антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).
При цьому дослідники зазначають що Це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, що були інфіковані SARS-CoV-2 з початку пандемії. Фактична ж кількість, імовірно, є більшою (за посиланням обгрунтування).
ЛАД написав:Ложь. Не было ссылки на "дослідження". Был пост Ляшко то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграмме, то ли ещё в какой-то соцсети. Где он рассказал о каком-то исследовании. При этом сначала назвал цифру 30%, потом вдруг стало 40%. Официальные результаты до сих пор не опубликованы. Во всяком случае, нигде не упоминались.
Я не специалист-вирусолог (как многие пишущие здесь ковид-диссиденты ), но мне представляется, что утверждение
Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби
в общем-то тривиальным. Мы всё время встречаемся с множеством вирусов и болезнетворных бактерий, в ответ организм с помощью соответствующих антител в большинстве случаев их уничтожает, и мы не заболеваем. Наверняка вирус ковида в той или иной мере попадал в организмы 100% населения, а количество возникших и сохранившихся антител может быть различным.