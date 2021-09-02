Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21

fler написав: П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год

Нет. Озвучьте, я смиренно жду.Кстати юг Италии волна ещё и не накрывала, там меньше всего вакцинаций и больше всего антивакцинаторов. Когда прибывает вирус и начинает там "незаметно" распространяться, а там самые крепкие семьи в 3 поколения проживают ещё. То... Пока все смиренно, даже в забытой богом деревне ходят в масках - есть шанс. Как только побеждает школа/садик и семья - шанс бабушек/дедушек и слабых детей, - как туман на солнце тает. Пример Сардиния. Очень живописный остров, пока нет туризма белое пятно на карте, идём в экономику и пускаем туристов и уже даже не жёлтый кусок, а красный с границей к бордовому. Вы не расширите мед.штат, это сложнее чем постить мне зраду с ямой.Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. 10% нормальными вакцинами - у нас есть шанс, что банально скорые не будут курсировать с пациентом от больницы к больнице когда либо выписка, либо морг. Как-то так. Ещё если Ромки будут ходить в закрытых местах в маске не на носу, а как положено, и на хотя бы 35% меньше встречаться с компаниями сверстников, то шансы на сверхурочные смены медикам тоже идут вниз.Давайте Ваши выкладки, что помимо вакцинации так помогает скосить заражения и смерти?