Yuriyqwer написав:За цим посиланням детальний опис як проводилось і які результати. Основний висновок: З ймовірністю 95% від 39,3% до 41,7% населення України мають антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).
Вообще-то в статье написано так:
За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал).
Сразу два допущения - "якщо" и "імовірно".
Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что
Пока препринт, но пишут что у тех кто заразилились после вакцинации вирус меньше распостраняется по организму и они менее заразны.
Чтобы пролить свет на то, как инфекции, вызванные прорывом в вакцинах, сравниваются с инфекциями у иммунологически наивных людей, мы изучили вирусную динамику и распространение инфекционного вируса посредством ежедневного продольного отбора проб в небольшой когорте взрослых, инфицированных SARS-CoV-2, на разных этапах вакцинации. Продолжительность распространения инфекционного вируса и симптомов значительно сократилась у вакцинированных лиц по сравнению с невакцинированными. Мы также заметили, что прорывные инфекции связаны с сильной компартментализацией тканей и в некоторых случаях обнаруживаются только в слюне. Эти данные показывают, что вакцинация сокращает продолжительность периода высокого потенциала передачи, сводит к минимуму продолжительность симптомов и может ограничивать распространение инфекции в тканях.
За цим посиланням детальний опис як проводилось і які результати. Основний висновок: З ймовірністю 95% від 39,3% до 41,7% населення України мають антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну). .....
Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе. Причём, по-моему, Ляшко или кто-то ещё вначале оговаривался, что в причинах такой цифры надо будет разбираться. Когда будет отчёт, тогда и поговорим. Помню, сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов. Если вдруг окажется, что это правда, то у нас какой-то уникальный народ - из 13 млн случаев всего 54 тыс смертей. Посрамим всё "развитые страны" и их медицину.
Фармацевтическая компания Pfizer Inc (PFE.N) начинает новые испытания таблеток PF-07321332 от COVID-19 на 1140 добровольцах. Фармацевтическая компания Merck & Co Inc (MRK.N) проводит новое исследование препарата molnupiravir от COVID-19. Таким образом, в случае участия в этих испытаниях и их удачного завершения, наши эмигранты в США могут, во-первых, развеять ипохондрические настроения своих украинских родственников и знакомых, а, во-вторых, улучшить финансовое состояние американских фармацевтических компаний.
Igneus написав:Таким образом, в случае участия в этих испытаниях и их удачного завершения, наши эмигранты в США могут, во-первых, развеять ипохондрические настроения своих украинских родственников и знакомых, а, во-вторых, улучшить финансовое состояние американских фармацевтических компаний.
Я купила жёлтое платье, а за год до этого не купила его же. Таким же образом, нам важна эта очень важная информация о мигрантах...
Албания(держалась все лето) таки с 6 сентября пускает уже по тестам или две дозы в плечо. Ну и вроде Черногорию штырит сильно? Хотя уж Албания в сентябре ещё очень прекрасна, можно было принимать туристов. Но видимо таки бидося пришла.