Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:50

Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.

после - можно

Я вот задумывался - почему вторую прививку делают через 42 дня?

Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писалссылок не было, т.е. ИМХО.В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):что радует.Такая рекомендация от производителей, вопросы к ним, но она может быть и иной, в частности, АстраЗенека рекомендует делать вторую вакцинацию через 3 месяца. Мне и сделали вторую, по их рекомендации, через 3 месяца.