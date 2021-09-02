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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 22
Мені вже зробили щеплення
64%
14
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
23%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Yuriyqwer написав:За цим посиланням детальний опис як проводилось і які результати. Основний висновок:
З ймовірністю 95% від 39,3% до 41,7% населення України мають антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).


Вообще-то в статье написано так:
За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал).

Сразу два допущения - "якщо" и "імовірно".

Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что
- 62% уже вакцинировались
- 24% уже переболели

и только
- 5% не верят в эффективность вакцин

а
- 0% не доверяют любым вакцинам

Или
Это другое! (c)
:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:22

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262701v1

Пока препринт, но пишут что у тех кто заразилились после вакцинации вирус меньше распостраняется по организму и они менее заразны.

Чтобы пролить свет на то, как инфекции, вызванные прорывом в вакцинах, сравниваются с инфекциями у иммунологически наивных людей, мы изучили вирусную динамику и распространение инфекционного вируса посредством ежедневного продольного отбора проб в небольшой когорте взрослых, инфицированных SARS-CoV-2, на разных этапах вакцинации. Продолжительность распространения инфекционного вируса и симптомов значительно сократилась у вакцинированных лиц по сравнению с невакцинированными. Мы также заметили, что прорывные инфекции связаны с сильной компартментализацией тканей и в некоторых случаях обнаруживаются только в слюне. Эти данные показывают, что вакцинация сокращает продолжительность периода высокого потенциала передачи, сводит к минимуму продолжительность симптомов и может ограничивать распространение инфекции в тканях.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:45

  Yuriyqwer написав:.....
Гадаю Будівельник мав на увазі посилання на результати дослідження. А таке є:
https://www.phc.org.ua/news/schonaymens ... cEW3t_xRts

За цим посиланням детальний опис як проводилось і які результати. Основний висновок:
З ймовірністю 95% від 39,3% до 41,7% населення України мають антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).
.....

Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе. Причём, по-моему, Ляшко или кто-то ещё вначале оговаривался, что в причинах такой цифры надо будет разбираться.
Когда будет отчёт, тогда и поговорим.
Помню, сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.
Если вдруг окажется, что это правда, то у нас какой-то уникальный народ - из 13 млн случаев всего 54 тыс смертей.
Посрамим всё "развитые страны" и их медицину. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:11

Фармацевтическая компания Pfizer Inc (PFE.N) начинает новые испытания таблеток PF-07321332 от COVID-19 на 1140 добровольцах.
Фармацевтическая компания Merck & Co Inc (MRK.N) проводит новое исследование препарата molnupiravir от COVID-19.
Таким образом, в случае участия в этих испытаниях и их удачного завершения, наши эмигранты в США могут, во-первых, развеять ипохондрические настроения своих украинских родственников и знакомых, а, во-вторых, улучшить финансовое состояние американских фармацевтических компаний.

https://www.reuters.com/business/health ... 021-09-01/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:27

  Igneus написав:Таким образом, в случае участия в этих испытаниях и их удачного завершения, наши эмигранты в США могут, во-первых, развеять ипохондрические настроения своих украинских родственников и знакомых, а, во-вторых, улучшить финансовое состояние американских фармацевтических компаний.

Я купила жёлтое платье, а за год до этого не купила его же.
Таким же образом, нам важна эта очень важная информация о мигрантах...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:40

stm , просто давно не писал.


Албания(держалась все лето) таки с 6 сентября пускает уже по тестам или две дозы в плечо.
Ну и вроде Черногорию штырит сильно? Хотя уж Албания в сентябре ещё очень прекрасна, можно было принимать туристов. Но видимо таки бидося пришла.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:50

Ромасик
Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писал
Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.

ссылок не было, т.е. ИМХО.

В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
после - можно

что радует.

Я вот задумывался - почему вторую прививку делают через 42 дня?

Такая рекомендация от производителей, вопросы к ним, но она может быть и иной, в частности, АстраЗенека рекомендует делать вторую вакцинацию через 3 месяца. Мне и сделали вторую, по их рекомендации, через 3 месяца.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):

Один из самых адекватных дисидентов оказался, на удивление. Когда не падает в плоский тролинг, то вообще няшка.


Признал, что лишние 700 тысяч смертей носят у РФ ковидную причину.
Высказал мнение (имеющее право на жизнь) , что первые 300т (в 2020 году) - это те, кто недоумирали в 2017-2019 годах по 100 тыс ежегодно.
Следующие 400 тыс - те , что наперед умирают , кто должен был умирать 2021-2024 годы.

Без лицемерных "хвыль", "от суицидов" и т.д.
Жаль ли их? Кому как. Мне - нет.
Что касается украинских - то с этого момента (как полно вакцины , а нет очередей) не жаль и своих.
Берём попкорн, наблюдаем, загибаем пальцы , констатируем факты, тролим свидетелей секты "демографични хвыли'" и "пивроку недожилы".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Сразу два допущения - "якщо" и "імовірно".

Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что


Боже яке дрімуче невігластво людини не знайомої з основами економетрики. Цікаво, хоч хтось з обізнаних войовничих вакцинаторів прокоментує цей допис і вкаже yanyura на його "заблуждєнія"?
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе.

А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?
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