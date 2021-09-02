Yuriyqwer написав:За цим посиланням детальний опис як проводилось і які результати. Основний висновок: З ймовірністю 95% від 39,3% до 41,7% населення України мають антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).
Вообще-то в статье написано так:
За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал).
Сразу два допущения - "якщо" и "імовірно".
Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что
Пока препринт, но пишут что у тех кто заразилились после вакцинации вирус меньше распостраняется по организму и они менее заразны.
Чтобы пролить свет на то, как инфекции, вызванные прорывом в вакцинах, сравниваются с инфекциями у иммунологически наивных людей, мы изучили вирусную динамику и распространение инфекционного вируса посредством ежедневного продольного отбора проб в небольшой когорте взрослых, инфицированных SARS-CoV-2, на разных этапах вакцинации. Продолжительность распространения инфекционного вируса и симптомов значительно сократилась у вакцинированных лиц по сравнению с невакцинированными. Мы также заметили, что прорывные инфекции связаны с сильной компартментализацией тканей и в некоторых случаях обнаруживаются только в слюне. Эти данные показывают, что вакцинация сокращает продолжительность периода высокого потенциала передачи, сводит к минимуму продолжительность симптомов и может ограничивать распространение инфекции в тканях.
За цим посиланням детальний опис як проводилось і які результати. Основний висновок: З ймовірністю 95% від 39,3% до 41,7% населення України мають антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну). .....
Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе. Причём, по-моему, Ляшко или кто-то ещё вначале оговаривался, что в причинах такой цифры надо будет разбираться. Когда будет отчёт, тогда и поговорим. Помню, сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов. Если вдруг окажется, что это правда, то у нас какой-то уникальный народ - из 13 млн случаев всего 54 тыс смертей. Посрамим всё "развитые страны" и их медицину.
Фармацевтическая компания Pfizer Inc (PFE.N) начинает новые испытания таблеток PF-07321332 от COVID-19 на 1140 добровольцах. Фармацевтическая компания Merck & Co Inc (MRK.N) проводит новое исследование препарата molnupiravir от COVID-19. Таким образом, в случае участия в этих испытаниях и их удачного завершения, наши эмигранты в США могут, во-первых, развеять ипохондрические настроения своих украинских родственников и знакомых, а, во-вторых, улучшить финансовое состояние американских фармацевтических компаний.
Igneus написав:Таким образом, в случае участия в этих испытаниях и их удачного завершения, наши эмигранты в США могут, во-первых, развеять ипохондрические настроения своих украинских родственников и знакомых, а, во-вторых, улучшить финансовое состояние американских фармацевтических компаний.
Я купила жёлтое платье, а за год до этого не купила его же. Таким же образом, нам важна эта очень важная информация о мигрантах...
Албания(держалась все лето) таки с 6 сентября пускает уже по тестам или две дозы в плечо. Ну и вроде Черногорию штырит сильно? Хотя уж Албания в сентябре ещё очень прекрасна, можно было принимать туристов. Но видимо таки бидося пришла.
Ромасик Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писал
Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.
ссылок не было, т.е. ИМХО.
В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
после - можно
что радует.
Я вот задумывался - почему вторую прививку делают через 42 дня?
Такая рекомендация от производителей, вопросы к ним, но она может быть и иной, в частности, АстраЗенека рекомендует делать вторую вакцинацию через 3 месяца. Мне и сделали вторую, по их рекомендации, через 3 месяца.
yanyura написав:В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
Один из самых адекватных дисидентов оказался, на удивление. Когда не падает в плоский тролинг, то вообще няшка.
Признал, что лишние 700 тысяч смертей носят у РФ ковидную причину. Высказал мнение (имеющее право на жизнь) , что первые 300т (в 2020 году) - это те, кто недоумирали в 2017-2019 годах по 100 тыс ежегодно. Следующие 400 тыс - те , что наперед умирают , кто должен был умирать 2021-2024 годы.
Без лицемерных "хвыль", "от суицидов" и т.д. Жаль ли их? Кому как. Мне - нет. Что касается украинских - то с этого момента (как полно вакцины , а нет очередей) не жаль и своих. Берём попкорн, наблюдаем, загибаем пальцы , констатируем факты, тролим свидетелей секты "демографични хвыли'" и "пивроку недожилы".
ЛАД написав:Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе.
А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?