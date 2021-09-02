В Израиле, после 100 процентной вакцинации населения Pfizeroм, стремительный рост заболеваемости COVID-19. Причем рост заразившихся отмечается и у тех, кто сделал 3 дозы вакцины. Конечно вакцинация нужная вещь, но вот интересно, что в Палестине эпидемии нет, а в Израиле есть!
В Израиле, после 100 процентной вакцинации населения Pfizeroм, стремительный рост заболеваемости COVID-19. Причем рост заразившихся отмечается и у тех, кто сделал 3 дозы вакцины. Конечно вакцинация нужная вещь, но вот интересно, что в Палестине эпидемии нет, а в Израиле есть!
Когда лжец - твое втрое имя. Население Израиля 9,3 млн.
Хотя бы одну получило 6 млн. Из них обе 5.5 млн Из них 3-ю 2.49 млн.
А так выглядят тяжёлые случаи среди ваксов и антиваксов.
А так выглядят не тяжёлые, а в общем больных в зависимости от вацинация есть или нет.
Yuriyqwer написав:А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?
Ну дивіться, якщо перехворіло 13 млн, по данним інших країн смертність від 0.78 до 1.49% для країн з високими доходами (і старим населенням як в Україні) по тій же методиці дослідження виборки населення з антитілами. Виходить померлих при цьому мало бути мінімум 100 тисяч. Тобто в Україні медицина краща ніж в інших країнах (ха-ха), населення здоровіше (ха-ха-ха), молоде як в Індії чи Бразилії (хто там скаржився що пенсіонерів забагато?), або все ж таки хтось дав маху з підрахунками. І я не думаю що це був імперський коледж, більш схоже що або пропустили надлишкову смертність, або вибірка для дослідження нерепрезентативна. На офіційну кількість перехворілих можна взагалі не дивитися, якщо до 50% з них важкохворі, вона в явно не вірна.
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 03 вер, 2021 13:14, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав: Помню, сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов. Если вдруг окажется, что это правда, то у нас какой-то уникальный народ - из 13 млн случаев всего 54 тыс смертей. Посрамим всё "развитые страны" и их медицину.
Может, повторяюсь, но "случай" - это положительный тест на вирус ковида, в достаточном количестве внедрившегося в носоглотку, а 13 млн с антителами - "это совсем другое дело" Это люди, глотнувшие порцию вирионов (причем, вероятно, неоднократно, но в небольшом количестве) и в большинстве своем (кроме действительно заболевших) достаточно быстро выработавшие антитела, уничтожившие вирус в корне, как в большинстве из нас уничтожаются окружающие нас патогенные микроорганизмы без признаков заболевания. Биологи-специалисты, возможно, меня поправят.
Не знаю, проводились ли в переразвитых странах массовые исследования на наличие антител.
И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 03 вер, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
IgA написав:схоже що або пропустили надлишкову смертність,
Совершенно верно. Пропустили не только множество больных, которые реально болели (с симптомами лежали дома, не обращались никуда), но и смерти такие же "домашние". На момент имеем 100+ тыс избыточных смертей в Украине. Ну и летальность близкую к 1%.